TikTok cvjeta u Europi unatoč prijetnji zabrane u SAD-u

Prihodi kineskog giganta za kratke videozapise porasli su prošle godine za 38% na 6,3 milijarde dolara u Europi, čak i dok se suočava s prijetnjom zabrane u Sjedinjenim Državama.

Za kineskog diva društvenih medija ByteDance, 2024. je bila i loša i dobra godina. U Sjedinjenim Državama, od ByteDancea se zahtijeva da proda svoju glavnu aplikaciju TikTok ili će biti zabranjena. No, izvan SAD-a, prihodi TikToka porasli su za 38% na 6,3 milijarde dolara.

TikTokove operacije u Ujedinjenom Kraljevstvu, Europi i Latinskoj Americi više su nego udvostručile prihode od 2022. godine, kada je tvrtka ostvarila 2,6 milijardi dolara, prema dokumentima podnesenim Registru tvrtki u Velikoj Britaniji.

Još uvijek nije profitabilna, iako se kreće u pravom smjeru: U 2024. godini gubici prije oporezivanja smanjili su se na 616 milijuna dolara, u odnosu na 1,47 milijardi dolara u 2023. Kako se počela približavati profitabilnosti, stopa rasta izvan SAD-a usporila je, iako je i dalje značajna na 38%. U 2023. godini tvrtka je povećala prihod za 75%.

Dokumenti prikazuju samo dio globalne zarade TikToka i još manji dio financijskih podataka matične tvrtke ByteDance, koja također upravlja kineskom verzijom aplikacije Douyin, vodećom kineskom aplikacijom za vijesti Jinri Toutiao („Današnji naslovi“) i nizom popularnih AI aplikacija i alata poput pomoći za učenje Gauth i aplikacije za dijeljenje fotografija Lemon8.

The Information je izvijestio da su prošle godine prihodi ByteDancea porasli za 29% na 155 milijardi dolara, što ga dovodi nadomak Metine prodaje od 164,5 milijardi dolara.

Tužbe diljem svijeta

Unatoč tom procvatu, TikTok se suočava s nizom tužbi i istraga regulatora diljem svijeta. U Sjedinjenim Državama, čini se da je predsjednik Donald Trump spreman odobriti ByteDanceu četvrtu, pravno sumnjivu, privremenu odgodu zabrane TikToka. Međutim, u Europi je TikTok prošle godine izdvojio milijardu dolara za pokrivanje budućih kazni europskih vlada, a sudeći po brzini kojom te vlade sada napadaju TikTok, sada se čini kao pronicljiva odluka.

Krajem prošle godine Europska komisija pokrenula je postupak protiv TikToka zbog navodnog neuspjeha u ublažavanju rizika dopuštajući, na primjer, lažnim računima na platformi da utječu na ishod rumunjskih predsjedničkih izbora 2024. (Djelomično zbog manipulacija na TikToku, zemlja je poduzela neviđeni korak poništavanja izbora prošlog studenog.)

Britanski regulatori istražuju je li tvrtka zloupotrijebila podatke o djeci, španjolske vlasti istražuju je li se bavila ilegalnim ciljanim oglasima, a francuski parlament ispituje je li aplikacija štetna za djecu.

Irska Komisija za zaštitu podataka – koja je u travnju naložila tvrtki da plati više od polovice od milijardu dolara kazne započela je drugu istragu o tome je li ByteDance omogućio nepropisni kineski pristup podacima europskih korisnika na TikToku.

Kroz svoju inicijativu “Project Clover”, TikTok je posljednjih godina poduzeo brojne korake kako bi smanjio kineski pristup podacima europskih korisnika. Tvrtka je ranije ove godine pokrenula podatkovni centar u Norveškoj i najavila planove za otvaranje drugog podatkovnog centra u Finskoj. Ti napori mogli bi ublažiti rizik od nekih kazni i penala, ali tvrtka bi se također mogla suočiti s kaznom do 6% svojih godišnjih prihoda zbog nepoštivanja zahtjeva Zakona o europskim digitalnim uslugama o javnom prijavljivanju informacija o svojim oglašivačima.

Ipak, čini se da TikTok rješava financijske probleme zbog regulatornih prijetnji drastičnim smanjenjem troškova. Financial Times izvijestio je u petak da je tvrtka upozorila stotine svojih povjerenika i sigurnosnih dužnosnika u Londonu da planira otpuštanja, s planovima korištenja umjetne inteligencije za automatizaciju moderiranja. “Sigurnost naših korisnika i dalje je središnja za poslovanje Grupe“, izvijestio je TikTok u svojim financijskim izvještajima.

Njegovi godišnji izvještaji pokazuju da je broj zaposlenih u TikToku pao za 6% u protekloj godini na 7981. No, unatoč smanjenjima, troškovi osoblja porasli su na 937 milijuna dolara u 2024. s 805 milijuna dolara prethodne godine. Otpuštanja su dio šireg napora TikToka da smanji troškove: tvrtka je također smanjila broj radnika u travnju, svibnju i srpnju.

Iain Martin, novinar Forbesa