Tko će biti najviše pogođen novim Trumpovim novim carinama?

Američki predsjednik Donald Trump najavio je značajne nove carine na drvo i razne drvene proizvode, uključujući uvoznu drvenu građu, kuhinjske ormariće i tapecirani namještaj što bi potencijalno moglo povećati troškove gradnje kuća i opremanja, čije su cijene posljednjih mjeseci naglo porasle.

Trump je rekao da će Sjedinjene Države početi naplaćivati ​​carinu od 10% na strano meko drvo i drvo, koje se koristi kao građevinski materijal. Također je najavio carinu od 25% na kuhinjske ormariće, umivaonike i tapecirani drveni namještaj, prenosi CNN.

Carine će stupiti na snagu 14. listopada. Trump će 1. siječnja povećati carinu na ormariće na 50%, a na tapecirani namještaj na 30%. Nove carine prvi je put objavio u objavi na Truth Socialu u četvrtak.

Trump je rekao da su carine na drvo nužne za jačanje američkih lokalnih industrija i podršku nacionalnoj sigurnosti.

“Po mojoj procjeni, to će ojačati lance opskrbe, potaknuti industrijsku otpornost, stvoriti visokokvalitetna radna mjesta i povećati iskorištenost domaćih kapaciteta za drvene proizvode tako da Sjedinjene Države mogu u potpunosti zadovoljiti domaću potrošnju, a istovremeno stvoriti ekonomske koristi kroz povećani izvoz“, napisao je Trump.

Bijela kuća je u ožujku naredila Ministarstvu trgovine da istraži potencijalne prijetnje nacionalnoj sigurnosti koje predstavlja uvoz drvene građe – od koje većina dolazi iz Kanade. Trump mjesecima kritizira američkog sjevernog susjeda zbog značajnog izvoza drvene građe u SAD.

Trump tvrdi da Sjedinjene Države imaju dovoljno drveća za vlastite potrebe za drvenom građom te je kritizirao kanadske tarife na američku drvnu građu, tvrdeći da Amerika može bez kanadske drvne građe. U svojoj izvršnoj uredbi iz ožujka kojom je pokrenuta istraga, Trump je rekao da Sjedinjene Države imaju obilje drvnih resursa koji su više nego dovoljni za zadovoljavanje naših domaćih potreba za proizvodnjom drva.

Carine bi mogle povećati troškove drva i gradnje

Nije baš tako jednostavno, tvrde stručnjaci iz industrije. Upozoravaju da bi carine mogle povećati troškove drva i gradnje pa čak i potaknuti porast cijena stanovanja za potrošače.

Sjedinjene Države imaju 300 milijardi stabala, ali ekonomisti i graditelji kuća upozoravaju da Amerika trenutno nema industrijske kapacitete za zadovoljavanje potražnje i da bi uvođenje značajne carine na uvoz kanadske građe moglo dodatno pogoršati krizu pristupačnosti stanovanja.

Drvo je ključni sastojak u američkoj industriji gradnje kuća , a Sjedinjene Države nabavljaju oko 30% mekog drva koje godišnje koriste iz Kanade.

Razne carine koje je Trump uveo već su znatno povećale cijene namještaja tijekom protekle godine. Sveukupno, namještaj je prošli mjesec koštao 4,7% više nego u kolovozu 2024., prema Zavodu za statistiku rada. Namještaj za dnevni boravak i blagovaonicu posebno je poskupio – porastao je za 9,5% u posljednjih 12 mjeseci.

Cijene namještaja su naglo porasle nakon što je Trump povećao carine na Kinu i Vijetnam, dva najveća izvora uvoza namještaja. Obje zemlje su prošle godine u Sjedinjene Države izvezle namještaj i opremu u vrijednosti od 12 milijardi dolara, prema podacima američkog Ministarstva trgovine.

Cijene namještaja uglavnom su padale posljednje dvije i pol godine prije Trumpovih carina. No, predsjednik je rekao da su strani proizvođači preopteretili američko tržište te da su carine bile potrebne kako bi se ponovno uspostavila američka proizvodna snaga.