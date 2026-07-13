Toplinski valovi podižu cijenu jednog od najpoznatijih svjetskih sireva

Industrija vrijedna 4,5 milijardi eura suočava se s manjom proizvodnjom mlijeka, rastom troškova energije i sve češćim ekstremnim vremenskim uvjetima.

Toplinski valovi sve snažnije pogađaju proizvodnju Parmigiano Reggiana, jednog od najpoznatijih talijanskih prehrambenih proizvoda. Visoke temperature smanjuju proizvodnju mlijeka, povećavaju troškove energije i ugrožavaju opskrbu sirovinom za industriju vrijednu oko 4,5 milijardi eura godišnje.

Dok su prije pola stoljeća farmeri u Emiliji-Romagni tijekom ljetnih noći otvarali prozore na štalama kako bi rashladili stoku, danas oni ostaju otvoreni cijeli dan, uz ventilatore i sustave za raspršivanje vodene maglice. Razlog je jednostavan – kada temperature prijeđu 40 Celzijevih stupnjeva, krave manje jedu i proizvode do 10% manje mlijeka, ključne sirovine za proizvodnju Parmigiano Reggiana.

I skladištenje je problem

“Ekstremne vrućine utječu i na kvalitetu i na količinu mlijeka”, rekao je za Reuters Nicola Bertinelli, predsjednik Konzorcija Parmigiano Reggiano.

Problem ne završava na farmama. Veći troškovi energije pogađaju i klimatizirana skladišta u kojima sir dozrijeva najmanje godinu dana, a često i više od tri godine. U skladištima tvrtke Magazzini Generali delle Tagliate, u kojima se čuva više od 500.000 kolutova sira vrijednih preko 300 milijuna eura, dnevna potrošnja električne energije tijekom ovogodišnjih toplinskih valova porasla je za oko 30 posto.

Kako bi ublažili rast troškova, proizvođači ulažu u učinkovitije rashladne sustave, bolju izolaciju i obnovljive izvore energije. No, upozoravaju da bi dugotrajniji i intenzivniji toplinski valovi mogli imati daleko ozbiljnije posljedice.

Više od polovine se izvozi

“Ako ekstremni vremenski uvjeti postanu češći, utjecat će ne samo na količinu i kvalitetu mlijeka nego i na ukupne troškove proizvodnje”, upozorio je Paolo Ganzerli, direktor međunarodne prodaje prehrambene grupacije GranTerre.

Ulog je velik. Više od 50 posto proizvodnje Parmigiano Reggiana izvozi se, a najveće strano tržište su Sjedinjene Američke Države. Sir koji se proizvodi više od 800 godina danas je sve više izložen rizicima koje donose klimatske promjene.

“Ne želimo biti posljednja generacija koja će jesti Parmigiano Reggiano”, poručio je Ganzerli.