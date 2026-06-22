Tragičan kraj: Suosnivač Ubisofta i gaming vizionar Claude Guillemot poginuo u avionskoj nesreći

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Forbes BiH 22. lip 2026. 10:54
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Legendarna tvrtka koja stoji iza naslova poput Assassin’s Creeda, franšize Tom Clancy te igara Watch Dogs i Watch Dogs 2; Foto: Guliver Image

22. lip 2026. 10:54

Tehnološka industrija zavijena je u crno nakon vijesti o tragičnoj pogibiji Claudea Guillemota, jednog od petero braće koji su osnovali giganta videoigara Ubisoft. Šezdesetdevetogodišnji Guillemot poginuo je 19. lipnja u padu dvomotornog zrakoplova Cessna 421 u blizini zračne luke La Baule u Francuskoj. Zrakoplovom je upravljao sam Guillemot, a tijekom prilaza došlo je do nesreće u kojoj je smrtno stradao i instruktor letenja iz Rennesa.

Claude Guillemot nije bio samo član obitelji koja je izgradila poslovno carstvo; bio je ključni “tihi” arhitekt iza kulisa. Dok je njegov brat Yves postao javno lice kompanije, Claude je svojom stručnošću u industrijskom računarstvu i ekonomiji premostio jaz između tehnološkog razvoja i poslovne strategije.

Kao suosnivač tvrtke Guillemot Informatique početkom 1980-ih, revolucionirao je francusko tržište nudeći pristupačniji softver i hardver, čime je postavio temelje za nastanak Ubisofta – skraćenice za “ubiquitous software” – 1986. godine, navodi AP.

Njegov doprinos nije se zaustavio samo na softveru. Kao glavni izvršni direktor kompanije Guillemot Corporation pretvorio ju je u globalnog lidera u proizvodnji periferne opreme pod brendovima Thrustmaster i Hercules. Do posljednjeg trenutka ostao je aktivan kao potpredsjednik operacija i član upravnog odbora Ubisofta.

Iza sebe je ostavio nasljeđe koje nadilazi brojke i tržišni udio. U jednom rijetkom intervjuu iz 1999. godine Guillemot je pokazao svoju filozofsku stranu, opisujući internet kao “genijalan novi oblik izražavanja, slobodan i neovisan”.

Njegova vizija demokratizacije tehnologije i vjera u povezivanje ljudi putem digitalnih medija ostaju utkane u temelje kompanije koja je oblikovala djetinjstvo milijuna igrača diljem svijeta.

Legendarna tvrtka koja stoji iza naslova poput Assassin’s Creeda, franšize Tom Clancy te igara Watch Dogs i Watch Dogs 2 prošle je godine objavila optimističan plan rasta prihoda unatoč rekordnom gubitku od 1,5 milijardi eura.

Šerif Kapetanović, novinar Forbes BiH (link na originalni članak)

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