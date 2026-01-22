Trećina američkih milijunaša razmišlja o napuštanju SAD-a zbog Trumpa – evo gdje bi otišli

Istraživanje Arton Capitala pokazalo je da su glavni razlozi mogućih odlaska iz zemlje zabrinutosti oko vanjske politike, stanja gospodarstva i kvalitete života u Trumpovu drugom mandatu.

Zabrinutost zbog vanjske politike, strahovi vezani uz gospodarstvo i kvaliteta života navedeni su kao glavni razlozi zbog kojih je trećina američkih milijunaša izjavila da je veća vjerojatnost da će napustiti zemlju kako se drugi mandat predsjednika Donalda Trumpa približava prvoj godišnjici, pokazuje istraživanje konzultantske tvrtke za investicijsku migraciju Arton Capital. U anketi provedenoj među 1000 osoba čija imovina vrijedi najmanje milijun dolara, 33 posto ispitanika reklo je da je sada sklonije preseljenju u drugu zemlju nego što su bili prije Trumpova izbora, navodi se u istraživanju Arton Capital Affluence & Elections Survey.

Milijunaši koji podržavaju demokrate znatno snažnije razmišljaju o odlasku iz Sjedinjenih Država – više od polovice, odnosno 52 posto birača Kamale Harris, izjavilo je da razmatra preseljenje, u usporedbi s 15 posto Trumpovih birača.

Među onima koji su rekli da su razmišljali o preseljenju u inozemstvo, 84 posto navelo je zabrinutost zbog vanjske politike, 74 posto izrazilo je strah za budućnost američkog gospodarstva, a 75 posto smatra da u inozemstvu postoje bolje gospodarske prilike i bolja kvaliteta života.

Mladi posebno motivirani

Kanada je bila najčešći odgovor na pitanje o mogućim odredištima za one koji žele napustiti SAD. Ujedinjena Kraljevina bila je drugi najčešći izbor, a slijede Irska, Novi Zeland i Australija. Porast broja Amerikanaca koji razmišljaju o odlasku iz Sjedinjenih Država nakon Trumpove izborne pobjede 2024. odražava slične stavove zabilježene i tijekom njegova prvog mandata. Broj Amerikanaca koji su 2017. i 2018. izjavili da žele napustiti zemlju bio je viši od prosjeka zabilježenog tijekom administracija Georgea W. Busha ili Baracka Obame, izvijestio je Gallup 2019. godine.

Prošlog studenoga istraživanje Američkog psihološkog udruženja pokazalo je da je 63 posto mladih Amerikanaca u dobi između 18 i 34 godine razmatralo preseljenje zbog “stanja u zemlji”. Riječ je o naglom porastu u odnosu na 41 posto onih koji su isto naveli 2024. godine. Broj američkih državljana koji su se prijavili za irske putovnice porastao je za 60 posto u prva dva mjeseca 2025. u usporedbi s 2024. godinom, izvijestio je NPR, dok je i Ujedinjena Kraljevina zabilježila rekordan broj Amerikanaca koji su u prva tri mjeseca 2025. podnijeli zahtjev za državljanstvo.

Mnogi slavni već odselili

Nekoliko liberalnih slavnih osoba zaprijetilo je odlaskom iz zemlje nakon Trumpove izborne pobjede, a neki su se već preselili ili zatražili alternativno državljanstvo. Rosie O’Donnell, česta Trumpova kritičarka, preselila se u Irsku u siječnju i rekla da se neće vratiti dok “u Americi ne bude sigurno da svi građani imaju jednaka prava”. Komičarka Ellen DeGeneres preselila se u Englesku i izjavila da je Trumpova pobjeda pretvorila ono što je trebao biti posjet u trajno preseljenje. Voditelj kasnovečernjeg talk-showa Jimmy Kimmel prošlog je ljeta dobio talijansko državljanstvo i rekao da je to učinio jer je “ono što se događa s Trumpom jednako loše kao što ste mislili da će biti. Zapravo je puno gore, jednostavno je nevjerojatno”. George Clooney i njegova obitelj nedavno su dobili francusko državljanstvo, a iako glumac javno nije naveo Trumpov izbor kao razlog te odluke, Trump ga je svejedno napao. Predsjednik je Clooneyjevo preseljenje nazvao “dobrom viješću” i rekao da on “uopće nije filmska zvijezda, već samo prosječan tip koji se stalno žalio na zdrav razum u politici.. Clooney je odgovorio da će se ove godine uključiti u potporu demokratima na međuizborima.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarska Forbesa