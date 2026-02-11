Trgovinski sporazum sa SAD‑om spustio cijene kukuruza i soje u Indiji

Cijene kukuruza i soje oštro su pale na indijskom tržištu nakon što je New Delhi u sklopu trgovinskog sporazuma s Washingtonom oslobodio nameta uvoz američkog sojinog ulja i kukuruzne stočne hrane.

Indija je prema prošlotjednoj zajedničkoj izjavi oslobodila nameta uvoz američkog sojinog ulja i osušenog destilacijskog dropa s otopinom (DDGS), kukuruznog nusproizvoda proizvodnje etanola koji se upotrebljava kao stočna hrana.

Od objave trgovinskog dogovora cijene soje i kukuruza pale su na indijskom tržištu za 10 odnosno za četiri posto.

Dozvola uvoza američkog DDGS‑a spustila je cijene, ali kratkoročni utjecaj te odluke vjerojatno će biti ograničen, smatra Harish Galipelli, direktor kompanije za trgovanje sirovinama ILA Commodities.

Cijene kukuruza sada se kreću oko 1.820 rupija (20,06 dolara) za sto kilograma, daleko ispod zajamčene cijene od 2.400 rupija, budući da je proizvodnja dosegnula najvišu razinu otkad se prate podaci, dok je potražnja iz sektora proizvodnje etanola pala.

Potražnja proizvođača stočne hrane i dalje je pak slaba, a trgovce brine da će jeftiniji DDGS iz uvoza još više napuniti ionako visoke zalihe.

Proizvodnja kukuruza zasijanog prošlog ljeta porasla je pak u tekućoj poljoprivrednoj sezoni za 14 posto, dosegnuvši 28,3 milijuna tona, najvišu razinu otkad ministarstvo poljoprivrede bilježi podatke, pokazale su najnovije procjene.

Objava okvira američko-indijskog trgovinskog sporazuma ponovno je pak raspirila srdžbu među milijunima malih indijskih poljoprivrednika, čiji su prosvjedi tijekom 2020. i 2021. natjerali New Delhi da stavi izvan snage zakone o deregulaciji tržišta, napominje Reuters.

Prije dogovora sa SAD-om vlada nije razgovarala s poljoprivrednicima, upozorio je istaknuti čelnik poljoprivredne zajednice Rakesh Tikait.

“Nitko nam nije ništa govorio, a trgovinski dogovor snažan je udarac poljoprivrednom sektoru, glavnom osloncu indijskog gospodarstva”, rekao je Tikait, poručivši vladi da se povuče iz sporazuma.

Udruge poljoprivrednika i opozicijske stranke pozvale su na prosvjede u četvrtak, a Tikait najavio je i nove mjere.