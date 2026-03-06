Trump dao Indiji 30 dana za kupnju ruske nafte – iza odluke stoji važan razlog

Privremeno američko izuzeće dolazi u trenutku kada sukob na Bliskom istoku destabilizira energetske tokove, dok Indija kao jedan od najvećih svjetskih prerađivača nafte traži nove izvore opskrbe.

Nakon što su SAD uvele 25-postotne “kaznene” carine Indiji zbog kupnje ruske nafte, koje su prošlog mjeseca povučene, Washington je u četvrtak New Delhiju odobrio 30-dnevno izuzeće za kupnju ruske nafte, dok rat s Iranom potresa globalnu opskrbu energijom.

Američka nafta West Texas Intermediate poskupjela je u četvrtak za 8,51 posto, odnosno 6,35 dolara, te je zaključila trgovanje na 81,01 dolar po barelu, što je najveći jednodnevni skok od svibnja 2020. Globalni referentni Brent porastao je za 4,93 posto, odnosno 4,01 dolar, na 85,41 dolar po barelu.

Ovo izuzeće moglo bi ublažiti strahove od nestašice na globalnom tržištu jer Indija ima jednu od najvećih rafinerijskih industrija na svijetu te je među najvećim izvoznicima naftnih derivata. Brent i WTI nafta u petak su potom pali više od jedan posto te su se posljednji put trgovali po 84,42 odnosno 79,92 dolara po barelu, piše CNBC.

Stručnjaci navode da je New Delhi, koji je ujedno treći najveći uvoznik nafte na svijetu, ranije rusku naftu zamjenjivao isporukama s Bliskog istoka. No kako sukob sada pogađa energetske tokove iz zemalja Perzijskog zaljeva, Indija ponovno pokušava osigurati opskrbu iz Rusije.

Neće puno koristiti Rusiji

“Čuo sam da indijske rafinerije od prošlog vikenda aktivno traže brze isporuke ruske nafte”, rekao je Muyu Xu, viši analitičar za tržište nafte u tvrtki za praćenje energetskih podataka Kpler. Dodao je da je, prema informacijama na tržištu, New Delhi u posljednja dva do tri dana vjerojatno kupio između šest i osam milijuna barela ruske nafte.

Američki ministar financija Scott Bessent na platformi X napisao je da ta “kratkoročna mjera neće donijeti značajnu financijsku korist Rusiji”, jer dopušta samo transakcije s naftom koja je već zaglavljena na moru.

Američka vlada poduzima i dodatne korake kako bi obuzdala rast cijena nafte, uključujući ponudu osiguranja od političkog rizika za tankere koji prolaze Perzijskim zaljevom. Cijene američke nafte ovaj su tjedan porasle oko 20 posto zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

“Daljnje mjere za smanjenje pritiska na tržište nafte uskoro dolaze, a dugoročno će naši potezi znatno povećati stabilnost regije i cijena nafte”, rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump.

“Izuzeće je svojevrsni sigurnosni ventil s obzirom na gubitak gotovo 20 milijuna barela dnevno nafte iz zemalja Perzijskog zaljeva”, rekla je Vandana Hari, direktorica istraživačke tvrtke Vanda Insights. Dodala je da je 30-dnevno izuzeće “daleko od dovoljnog” te da Washington zapravo stavlja “flaster na prostrelnu ranu”.

Zalihe za mjesec dana

Indija trenutačno ima “pristup oko 100 milijuna barela nafte”, što je dovoljno za pokrivanje do 45 dana potražnje, rekao je Prateek Pandey, voditelj istraživanja nafte i plina za regiju Azije i Pacifika u tvrtki Rystad Energy, u razgovoru za CNBC-ovu emisiju Inside India u četvrtak.

Pandey je dodao da indijske rafinerije neće osjetiti posljedice u sljedeća tri do četiri tjedna, ali da bi se “mogla pojaviti zabrinutost” ako se poremećaji na Bliskom istoku nastave i nakon tog razdoblja.

Nabava nafte iz alternativnih izvora, poput Venezuele, također je izazovna jer tim teretima treba gotovo mjesec dana da stignu do Indije, rekao je.

U kolovozu prošle godine Indija je bila pogođena američkim carinama od 50 posto, uključujući 25 posto kaznenih carina zbog kupnje ruske nafte. Prošlog mjeseca te su kazne ukinute pod uvjetom da Indija smanji uvoz iz Rusije i poveća kupnju američkih energenata. Washington je upozorio da bi carine mogle ponovno uvesti ako Indija nastavi kupovati rusku naftu.