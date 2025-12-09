Trump dao Nvidiji zeleno svjetlo za prodaju naprednih AI čipova Kini

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će dopustiti Nvidiji, da prodaje svoje napredne H200 čipove odobrenim kupcima u Kini.

“Zaštitit ćemo nacionalnu sigurnost, stvoriti radna mjesta u Americi i zadržati vodeću poziciju Amerike u području umjetne inteligencije“, napisao je Trump na društvenim mrežama.

Odluka će se odnositi i na druge američke tvrtke za čipove poput AMD-a i dolazi nakon opsežnog lobiranja šefa Nvidije Jensena Huanga, koji je prošli tjedan posjetio Washington kako bi prikupio podršku, prenosi BBC.

Nvidia – vodeća svjetska tvrtka za čipove našla se u središtu geopolitičkog natezanja između SAD-a i Kine posljednjih se mjeseci te joj je bilo zabranjeno prodavati svoje najnaprednije čipove Pekingu.

Trump je u srpnju poništio zabranu prodaje čipova, ali je zahtijevao da Nvidia plati 15% svojih kineskih prihoda američkoj vladi.

Peking je potom navodno naredio svojim tehnološkim tvrtkama da prestanu kupovati Nvidia čipove proizvedene za upotrebu na kineskom tržištu.

“Pozdravljamo odluku predsjednika Trumpa da dopusti američkoj industriji čipova da se natječe za potporu visoko plaćenim radnim mjestima i proizvodnji u Americi“, rekla je Nvidia u izjavi dostavljenoj BBC Newsu.

Nvidijin H200 je generacija iza njihovog Blackwell čipa, koji se smatra najnaprednijim AI poluvodičem na svijetu.

Huang je u rujnu za BBC rekao da SAD moraju osigurati da ljudi mogu pristupiti ovoj tehnologiji iz cijelog svijeta, uključujući Kinu. Također je više puta upozorio da Kina, koja je razvila vlastiti ekosustav proizvodnje čipova, zaostaje za SAD-om u razvoju čipova.

Nvidia pozdravila Trumpovu najavu

“Ponuda H200 odobrenim komercijalnim kupcima, koje je provjerilo Ministarstvo trgovine, postiže promišljenu ravnotežu koja je izvrsna za Ameriku“, rekla je Nvidia u svojoj izjavi.

Dionice tvrtke blago su porasle nakon te vijesti.

“Prodaja H200 čipova nekim kineskim kupcima “kupuje vrijeme” SAD-u da pregovara o sporazumu s Pekingom o rijetkim zemnim metalima i spriječi velike poremećaje u globalnim lancima opskrbe”, rekao je Alex Capri s Nacionalnog sveučilišta u Singapuru.

Kina gotovo drži monopol na preradu rijetkih zemnih minerala, koji su ključni za proizvodnju većine elektronike.

Iako će pristup H200 čipovima vjerojatno koristiti kineskom tehnološkom sektoru, očekuje se da će Peking i dalje raditi na smanjenju ovisnosti o SAD-u, rekao je Capri.

Peking je prethodno naredio lokalnim tehnološkim tvrtkama da odbace starije Nvidijine H20 čipove i potaknuo ih na kupnju domaće proizvedenih poluvodiča, napomenuo je.

Istraživači Centra za sigurnost i nove tehnologije (CSET) Sveučilišta Georgetown rekli su da kineska Narodnooslobodilačka vojska koristi napredne čipove koje su dizajnirale američke tvrtke za razvoj vojnih sposobnosti omogućenih umjetnom inteligencijom.

“Olakšavajući Kinezima pristup ovim visokokvalitetnim AI čipovima, omogućujete Kini lakše korištenje i primjenu AI sustava za vojne primjene“, rekao je Cole McFaul, viši istraživački analitičar u CSET-u. “Žele iskoristiti napredne čipove za prednost na bojnom polju.“