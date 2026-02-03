Trump je dogovorio trgovinski sporazum s Indijom. Što to znači za Europsku uniju?

Sporazum dolazi svega nekoliko dana nakon što su Bruxelles i New Delhi potpisali sporazum o slobodnoj trgovini, kojim su se obvezali postupno smanjiti carine na većinu robe gotovo na nulu tijekom niza godina.

Objava američkog predsjednika Donalda Trumpa da je postignut trgovinski sporazum s Indijom signalizira da Washington nije spreman dopustiti da ga globalni konkurenti nadmaše.

Američki sporazum uslijedio je nakon što su od početka godine globalni trgovinski partneri poput Europske unije i Indije, kao i Kine i Kanade, potpisali vlastite trgovinske paktove, ostavljajući Sjedinjene Države — koje su često posezale za uvođenjem kaznenih carina prema partnerima — u svojevrsnoj izolaciji, piše CNBC.

Analitičari su procjenjivali da bi ti dogovori, a osobito sporazum između EU-a i Indije, mogli “potaknuti” SAD da konačno zaključi vlastiti, dugo čekani trgovinski sporazum s Indijom, no to se dogodilo brže nego što je većina očekivala.

Trump je u ponedjeljak na platformi Truth Social objavio da će SAD smanjiti glavnu carinu na indijsku robu s 25 posto na 18 posto. Dodao je i da će Washington ukinuti dodatnu carinu od 25 posto, koju je prošlog ljeta uveo kao odmazdu zbog indijske kupnje ruske nafte.

Jasan odgovor EU

U objavi na Truth Socialu Trump je naveo da će Indija prestati kupovati rusku naftu te da će kupovati “više od 500 MILIJARDI DOLARA američke energije, tehnologije, poljoprivrednih proizvoda, ugljena i mnogih drugih proizvoda”, kao i ukloniti trgovinske barijere prema SAD-u. Uz Trumpove izjave zasad nije objavljeno nikakvo službeno priopćenje.

Sporazum između SAD-a i Indije — koji su u utorak pozdravila azijska tržišta — predstavlja “jasan odgovor onima koji misle da EU preuzima inicijativu ili ubrzava u odnosu na SAD u trgovini”, komentirao je na LinkedInu Terry Haines, osnivač analitičke kuće Pangaea Policy.

“Sporazum SAD-a i Indije sljedeći je veliki Trumpov trgovinski dogovor koji povezuje nacionalnu sigurnost i ekonomsku ‘međuovisnost’ s velikim američkim saveznikom odnosno velikom nesvrstanom zemljom”, naveo je Haines.

“To je snažan signal da Trump može ‘hodati i žvakati žvaku u isto vrijeme’ — ne dopuštajući da geopolitika odvrati pozornost od američkih gospodarskih interesa i nastavljajući sklapati velike trgovinske sporazume”, dodao je.

Brzo zaključenje sporazuma između SAD-a i Indije nije promaknulo analitičarima, budući da dolazi svega tjedan dana nakon postizanja “povijesnog” sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Indije.

Tim sporazumom regionalni blokovi dogovorili su smanjenje carina na širok raspon međusobno uvezene robe gotovo na nulu, uz napomenu da će se dogovor provoditi postupno tijekom niza godina. Unatoč tome, obje su strane sporazum, postignut nakon desetljeća pregovora, proglasile “majkom svih dogovora”.

PJoš nema detalja

Farwa Aamer, direktorica Inicijativa za Južnu Aziju pri Asia Society Policy Instituteu, u utorak je istaknula da je zaključenje sporazuma SAD-a i Indije “zanimljivo jer dolazi neposredno nakon sporazuma EU i Indije”.

“Iako su pregovori između Indije i SAD-a trajali već neko vrijeme, sporazum s EU mogao je poslužiti kao poticaj SAD-u da ubrza proces. Na kraju je presudna bila razina političkog vodstva, o kojoj govorimo od samog početka, koja je omogućila sklapanje dogovora”, naveo je u komentaru.

Indijski premijer Narendra Modi potvrdio je postizanje sporazuma sa SAD-om, objavivši u ponedjeljak na platformi X da je “oduševljen što će proizvodi ‘Made in India’ sada imati sniženu carinu od 18 posto”, te je zahvalio Trumpu na vodstvu.

Iako službeni detalji sporazuma zasad ostaju oskudni, dogovor se općenito smatra “dobitkom za obje strane”.

“Ovo je vrlo velik sporazum, osobito u kontekstu sporazuma s EU-om”, rekao je Ranen Banerjee, partner i voditelj ekonomskog savjetovanja u PwC India, za CNBC. “Uz sporazum s EU-om i ovaj sa SAD-om, Indija će dobiti snažan poticaj za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta. Rekao bih da je to dobitak za obje zemlje.”

Što s ruskom naftom?

Arpit Chaturvedi, savjetnik za Južnu Aziju u konzultantskoj kući Teneo, složio se da se sporazum SAD-a i Indije “mora promatrati zajedno” s indijskim sporazumom o slobodnoj trgovini s EU-om.

“Taj je sporazum smanjio pritisak na New Delhi jer je osigurao alternativno zapadno ekonomsko uporište u uvjetima globalne nestabilnosti carina. Ipak, sporazum sa SAD-om nosi veću stratešku težinu”, naveo je u analizi.

Ipak, nisu svi odmah impresionirani objavom o sporazumu između SAD-a i Indije, a neki analitičari upozoravaju da su potrebni dodatni detalji kako bi se procijenio širi i dugoročniji učinak dogovora.

“Objava premijera Modija na društvenim mrežama ne spominje pitanje ruske nafte. Također se navodi da bi Indija trebala smanjiti carine i necarinske barijere, no točni detalji tih prilagodbi još nisu objavljeni”, istaknuo je u utorak Samiran Chakraborty, glavni ekonomist za Indiju u Citiju.

“Indija će vjerojatno povećati i kupnju američke robe — predsjednik Trump spominje iznos od 500 milijardi dolara — no vremenski okvir i konkretni detalji zasad nisu poznati”, dodao je.