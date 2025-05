Trump je oduvijek opčinjen veličinom, Katar pronašao savršeni način kako mu udovoljiti

Dok diplomati diljem svijeta pokušavaju shvatiti Donalda Trumpa, Katar je američkom predsjedniku ponudio superskupi poklon koji ‘mazi’ njegov ego

Dok diplomati diljem svijeta pokušavaju shvatiti Donalda Trumpa, čini se da je Katar pronašao savršen način da ugodi američkom predsjedniku nudeći mu superskupi poklon koji ‘mazi’ njegov ego

Donald Trump divi se zrakoplovima. „Pogledate li neke arapske zemlje i zrakoplove koje parkiraju pored zrakoplova Sjedinjenih Američkih Država, kao da su s drugog planeta,” zadivljeno je rekao u ponedjeljak. Kako bi to kompenzirao, Trump razmatra prihvatiti zrakoplov od Katara, bogate monarhije koja već dugo pokušava pridobiti naklonost američkog predsjednika. „Vrlo lijepa gesta“, rekao je Trump.

Također, to je gesta koja izravno pogađa ego milijardera koji oduvijek preferira predimenzionirane, personalizirane zrakoplove, toliko velike da ne mogu sletjeti u sve zračne luke. To je čista suprotnost većini direktora koji favoriziraju manje poslovne letjelice. Trumpovi zrakoplovi, koliko god nepraktični bili, zasigurno ostavljaju dojam. „Gledano sa strane ega, kad sletiš s takvim zrakoplovom možeš to tumačiti kako želiš” kaže zrakoplovni stručnjak George Reenstra. Alan Marcus, konzultant za komunikacije koji je nekoć letio Trumpovim starim Boeingom 727, kaže kako je to zapravo produžetak pitanja „Tko ima veći?“.

Krajem 1980-ih, dok je Trump kupovao razne stvari potaknute egom, poput hotela Plaza i profesionalne nogometne ekipe, kupio je i dio posrnulog Eastern Airlinesa te ga pretvorio u Trump Shuttle – uslugu koja je povezivala New York, Boston i Washington D.C. Posao je propao, ali Trump je zadržao jedan Boeing 727 i pretvorio ga u svoju letjelicu. Zrakoplov je savršeno odgovarao tom razdoblju – baršunaste crvene stolice, bogati drveni stolovi, debelo uokvirene slike. „Uvijek je izgledao dobro”, kaže Marcus, „Ali, na primjer, nije imao sustave za smanjenje buke, pa nismo mogli sletjeti u LaGuardiju nakon, mislim, 11 sati navečer. Sjećam se da sam prvi put kad sam bio u zrakoplovu pitao: ‘Što još nedostaje?’”

Sam svoj majstor, Penthouse kao inspiracija

Trump, čiji predstavnici nisu htjeli dati komentar, s vremenom je odlučio kako je vrijeme za promjenu. Godine 2008. obratio se brokeru Benu Sirimanneu, zainteresiran za Boeing 767. Sirimanne mu je poručio da će s njime teško sletjeti u pojedine zrakoplovne luke. „U redu, nađi mi ona 757-icu,“, rekao mu je Trump, misleći na nešto manji model koji je još uvijek bio prevelik za neke lokacije. Broker ga je povezao s prijateljem koji mu je ponudio zrakoplov suosnivača Microsofta Paula Allena, Boeing 757 iz 1991. godine.

Prije nego što je kupio zrakoplov, Trump je kontaktirao drugog stručnjaka za zrakoplove, Erica Rotha, specijaliziranog za luksuzne interijere privatnih zrakoplova, poslavši ga da pogleda letjelicu i donese fotografije. Trump je sklopio posao i krenuo s redizajnom, potrošivši otprilike 37 milijuna dolara. „Kao građevinski poduzetnik, očekujete da imaš arhitekte i dizajnere na raspolaganju,” kaže Roth. „Ali u ovom slučaju, to smo bili samo on i ja.”

Inspiraciju je crpio iz Trumpovog penthousea – dizajn s mramorom, kremastim nijansama i obiljem zlata. Čak su i kopče za sigurnosne pojaseve bile prekrivene 24-karatnim zlatom. Trump je htio veliki televizor s vrhunskim zvukom za gledanje filmova. Svidjela mu se i ideja da se obiteljski grb izveze na naslonima za glavu. Imao je i neobičan zahtjev za blagovaonicu. „Prostor u kuhinji za Oreo kekse,” smije se Roth. „Rekao sam mu: ‘Gospodine Trump, stvarno?’, a on je odgovorio: ‘Obožavam Oreose.’”

Poklonili već zrakoplov Erdoganu

Trump još uvijek posjeduje taj zrakoplov. Tijekom prvog predsjedničkog mandata koristio je Air Force One, a nakon izlaska iz Ovalnog ureda nadogradio je svoj 757 , dodavši, među ostalim, i američku zastavu na rep zrakoplova. Trump Force One, kako ga njegovi obožavatelji ponekad nazivaju, postao je izvor prihoda tijekom predsjedničke kampanje 2024., u kojoj je prikupljeno više pet milijuna dolara donacija dok je njime putovao po zemlji.

U međuvremenu, vlasti u Kataru pokušavale su prodati dva od svoja tri Boeinga 747, od kojih je svaki koštao 200 milijuna dolara. Dodatno su u uređenje svakog uložili više od 200 milijuna dolara, tvrdi Sirimanne, kojeg je katarska petromonarhija angažirala za njihovu prodaju. Te luksuzne preinake učinile su zrakoplove izuzetno atraktivnim, s interijerima koji bi mogli privući pažnju Donalda Trumpa – puno kremastih tonova, nešto drva, možda premalo zlata. Godine 2018. Katar je jedan od zrakoplova, koji uključuje dvije spavaće sobe s vlastitim kupaonicama, tri kuhinje, ured i više salona, poklonio turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. „Drugi avion je samo stajao, čekajući da ga se proda“, kaže Sirimanne. Katarci su za njega tražili 275 milijuna dolara. „Doveo sam im dvije ponude od po 200 milijuna dolara, ali obje su odbili“, otkrio je Sirimanne.

Tada su se dosjetili drugačijeg, možda vrijednijeg plana. „Jednostavno su odlučili,” kaže Sirimanne, „bolje ga je pokloniti Trumpu nego trošiti na održavanje.”

Dan Alexander, Kyle Khan-Mullins, Forbes