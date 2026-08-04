Trump jednostavno ne može držati ruke podalje od obiteljskog biznisa

Deset godina Donald Trump i njegova obitelj tvrdili su da je tijekom predsjedničkog mandata potpuno prestao upravljati svojim poslovima. No to nije učinio – nastavio je sudjelovati u donošenju odluka o svemu, od dizajna proizvoda do obnove nekretnina, dok je istodobno predsjednička dužnost pomogla pretvoriti njegov brend u stroj za zarađivanje vrijedan više milijardi dolara.

Krajem travnja Donald Trump ukrcao se u Air Force One kako bi krenuo na svoje 26. putovanje u Palm Beach tijekom svojega drugog predsjedničkog mandata. Na Bliskom istoku rasle su napetosti koje su prijetile ratom. Cijene goriva i namirnica diljem Amerike bile su u porastu. No predsjednik je imao, po svemu sudeći, važnijeg posla. Putovao je u Mar-a-Lago, gdje se gotovo 300 vlasnika njegova memecoina okupilo na privatnom događaju. Kovanica, lansirana tri dana prije Trumpove inauguracije, donijela mu je oko 635 milijuna dolara tijekom prve godine na dužnosti. Događaj je dodatno povećao privlačnost imovine koja nema unutarnju vrijednost, nudeći najvećim ulagačima priliku da se druže s uglednim gostima poput milijardera Tima Drapera, investitorice Cathie Wood i boksača Mikea Tysona. Glavna zvijezda večeri, međutim, bio je sam predsjednik.

Gosti su ulazili u raskošnu dvoranu ukrašenu svim prepoznatljivim obilježjima Trumpova brenda: kristalnim lusterima, zidovima prekrivenima zlatnim ukrasima i proizvodima s predsjednikovim imenom. Na sjedalima su ih čekale poklon-vrećice s kolekcionarskim karticama s Trumpovim likom, zlatnim kipićima izrađenima po njegovu uzoru i crvenim satovima u stilu MAGA-e s otisnutim njegovim potpisom.

Bill Zanker, čovjek koji stoji iza cijelog tog spektakla, popeo se na pozornicu kako bi zagrijao publiku osobnim anegdotama.

„Prije otprilike dva mjeseca, oko ponoći, nazvao me predsjednik“, rekao je. „Bio sam u krevetu, pospan i bunovan. Nazvao me i pitao: ‘Što radiš?’ Rekao sam: ‘U krevetu sam, spavam.’ A on kaže: ‘Slušaj, pogledao sam naš logotip za Trump satove. Mislim da nije dovoljno dobar.’ Govorimo o predsjedniku Sjedinjenih Država. Zauzetom čovjeku. Kaže mi: ‘Mislim da moramo promijeniti logotip kako bi izgledao modernije.’

„Rekao sam: ‘U redu, može.’ Ujutro se probudim, a novi logotip već je gotov. Nisam mogao vjerovati. Zaspao sam oko 00:30, ustao u sedam, a novi logotip već postoji. A najluđe je to što su se, zahvaljujući novom logotipu, naši Trump satovi počeli prodavati još brže.“

Odvojen od donošenja odluka ili ne

Iako se na prvi pogled radilo o sasvim običnoj priči, bila je značajna zbog onoga što je otkrila o jednoj temeljnoj pretpostavci na kojoj se godinama gradio narativ o političkoj karijeri Donalda Trumpa. Trump i njegova obitelj godinama tvrde da je predsjednik, iako je i dalje vlasnik svoje imovine, potpuno odvojen od donošenja odluka unutar Trump Organizationa.

To nije slučaj.

Istina je da sinovi Eric i Don Jr. vode svakodnevno poslovanje, ali predsjednik se i dalje uključuje kad god to poželi, prema riječima ljudi koji su s njim izravno surađivali. Ponekad sudjeluje u strateškim odlukama, primjerice o tome treba li prodati neku nekretninu. U drugim slučajevima bavi se vrlo konkretnim operativnim pitanjima, poput uređenja golfskih terena, održavanja Mar-a-Laga ili dizajna logotipa za satove. O poslu razgovara sa svojim sinovima, zaposlenicima, poslovnim partnerima pa čak i sa svjetskim čelnicima.

Službeni stav Bijele kuće ipak ostaje nepromijenjen. „Ne postoji sukob interesa“, ponavlja Bijela kuća svaki put kada je pitaju o Trumpovu poslovanju. Nedavno je zamjenica glasnogovornice Bijele kuće Anna Kelly ponudila novu formulaciju: „Sva imovina predsjednika Trumpa nalazi se na računima kojima u potpunosti samostalno upravljaju neovisne financijske institucije trećih strana“, izjavila je, optuživši pritom „lažne medije“ za „godine laži i neutemeljenih optužbi“.

Donald Trump i obitelj Foto: Guliver Image

No, osim njegova portfelja dionica i obveznica, Trumpovom imovinom ne upravljaju financijske institucije trećih strana. Kada je na to upozorena, Kelly je odgovorila: „Možete koristiti ostatak izjave ako ne želite koristiti prvu rečenicu.“

Dani prije inauguracije

Dana 11. siječnja 2017., devet dana prije svoje prve inauguracije, Donald Trump održao je konferenciju za novinare u Trump Toweru kako bi objasnio na koji se način namjerava odvojiti od svojega poslovnog carstva.

Nije planirao prodati svoju imovinu niti je prenijeti u slijepi povjerenički fond (blind trust). Umjesto toga, stavio bi je u povjerenički fond kojim bi upravljali članovi njegove obitelji i dugogodišnji izvršni direktor (koji je kasnije dvaput završio u zatvoru zbog niza kaznenih djela, uključujući poreznu prijevaru, krivotvorenje poslovne dokumentacije i krivokletstvo). Dobrovoljno uvedena ograničenja trebala su smanjiti moguće sukobe interesa, među ostalim i obećanjem da Trump više neće sudjelovati u poslovanju tvrtke.

„Neću imati nikakve veze s upravljanjem kompanijom“, rekao je tada novoizabrani predsjednik. Napomenuo je da ga zakon ne sprječava da se uključi u poslovanje, ali je smatrao da bi to ostavilo loš dojam. Mjesec dana nakon početka njegova prvog mandata Eric Trump rekao je za Forbes da se predsjednik drži svojeg obećanja. „Postoji vrlo jasna odvojenost države i poslovanja koju održavamo, i u tome sam potpuno ozbiljan“, rekao je Eric. „S njim ne razgovaram o državnim poslovima, a on s nama ne razgovara o poslovanju.“

No Trump je nastavio posjećivati svoje poslovne objekte. I to vrlo često.

Tijekom svojega prvog mandata predsjednik je, prema dostupnim podacima, proveo 133 dana u Mar-a-Lagu i 83 dana u svojem golf-klubu u Palm Beachu. Još 99 dana proveo je na svojem imanju u New Jerseyju, a 85 dana na imanju u Virginiji. Hotel u Washingtonu posjetio je tijekom 28 dana.

Sama činjenica da je dolazio u svoje objekte nije dokazivala da njima upravlja. No kada bi predsjednik neizbježno počeo davati upute ili zahtjeve, bilo je gotovo nemoguće razlučiti postupa li kao gost ili kao vlasnik. Bivši zaposlenik Mar-a-Laga Bobby Langlois jednog je dana obavljao svoje dužnosti u odjelu hrane i pića kada je vidio predsjednika kako poziva Bernda Lembckea, Trumpova dugogodišnjeg čovjeka od povjerenja koji je vodio klub.

„Vidio sam kako pokazuje prema podu gospodinu Lembckeu. Sljedeće što znam jest da mi gospodin Lembcke maše rukom, kao da mi govori da očistim što god to bilo. Izgledalo je kao da se na tepihu prolilo malo gaziranog pića.“ Bila je to sitnica, ali upravo ona vrsta detalja koju čovjek s Trumpovim okom za poslovanje nije mogao zanemariti. „Pokazivao bi gospodinu Lembckeu na razne stvari, a onda bi Lembcke došao i rekao jednom od voditelja restorana ili nekom od zaposlenika što treba napraviti“, prisjeća se Langlois. „Neprestano je ukazivao na razne sitnice. Ništa nije moglo biti dovoljno čisto.“

Ideje o uređenju okoliša

Trump bi ponekad otišao i korak dalje od komentiranja izgleda prostora te bi naređivao izmjene i poboljšanja. Posebno je imao mnogo ideja o uređenju okoliša. Dok bi igrao golf, primjerice, tražio bi mišljenja o tome treba li ukloniti određena stabla. „Nastavit će pitati sve dok ne pronađe nekoga tko se slaže s njim“, rekao je bivši zaposlenik njegova kluba u Virginiji. Nakon toga bi nadzornik terena ili direktor agronomije odmah krenuo na posao, a stablo bi ubrzo bilo uklonjeno. „Kad kaže: ‘Obavite to’, posao bi do njegova sljedećeg dolaska već trebao biti dovršen ili barem u tijeku.“

Isti bivši zaposlenik prisjetio se i slučaja kada je Trump doznao da je njegova tvrtka potrošila nekoliko milijuna dolara na obnovu pješčanih bunkera na njegovu golf-terenu u Bedminsteru u New Jerseyju.

Predsjednik je tada, putem zvučnika na telefonu dok je bio na vježbalištu za golf u Virginiji, žestoko izgrdio sina Erica i zaposlenike kluba.

„Gospodin Trump potpuno je izgubio živce – koristio je, recimo to tako, vrlo kreativne psovke“, rekao je bivši zaposlenik.

U međuvremenu je osoblje Trumpova kluba u Virginiji pokušavalo ishoditi odobrenje za izgradnju novog prostora za vježbu kratke igre, prisjeća se bivši zaposlenik. „Uključio se u raspravu i jednostavno rekao nešto poput: ‘Ne vrijedi tog novca.’“ Drugim riječima, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država procijenio je i odbacio kapitalnu investiciju vrijednu otprilike između pola milijuna i milijun dolara. Projekt je naposljetku odobren tek nakon pandemije covida-19, kada je nagli procvat golfa diljem zemlje znatno povećao prihode kluba.

Povremeno bi Trumpovo sudjelovanje u poslovima za koje je tvrdio da s njima nema nikakve veze dospjelo i u javnost.

Financijski rezultati

Samo nekoliko trenutaka nakon što je za Forbes izjavio da je „krajnje ozbiljan“ u održavanju čvrste granice između svojega oca i poslovanja, Eric Trump rekao je da predsjednika namjerava „vjerojatno svaka tri mjeseca“ izvještavati o „konačnom financijskom rezultatu, izvješćima o profitabilnosti i sličnim stvarima“ Trump Organizationa.

Donald Trump; Foto: Guliver Image

Iste je godine predsjednik, prema riječima svojih poslovnih partnera, prilikom susreta s premijerom Gruzije raspitivao o svojem poslovnom projektu u toj bivšoj sovjetskoj republici.

Godine 2020. predsjednik je za New York Post izjavio da je razmišljao o prodaji svojega hotela u Washingtonu, ali je na kraju odustao od te namjere. „Sviđa mi se“, rekao je. „Dobro posluje.“ U stvarnosti je hotel bilježio velike gubitke, no Trump je donio dobru poslovnu odluku kada je pričekao da se tržište oporavi nakon pandemije covida-19. Nekretninu je na kraju prodao 2022. godine za procijenjenih 375 milijuna dolara.

S više vremena i bez ograničenja koja je imao dok je bio predsjednik, Trump je nakon završetka prvoga mandata krenuo u širenje svojega poslovnog carstva. Samo sedam dana nakon odlaska iz Bijele kuće ugostio je u Mar-a-Lagu dvojicu bivših natjecatelja iz televizijske emisije The Apprentice. Uz hamburgere i sladoled razgovarali su o projektu koji će kasnije postati Trump Media & Technology Group, tvrtka koja stoji iza društvene mreže Truth Social. Ta se kompanija danas kotira na burzi Nasdaq i ima tržišnu vrijednost od oko 2,8 milijardi dolara, od čega predsjedniku pripada oko 1,1 milijarda.

Nedugo zatim Bill Zanker, koji je s Trumpom 2007. napisao knjigu Think Big And Kick Ass, predložio mu je projekt prodaje stiliziranih ilustracija Trumpa u obliku digitalnih kolekcionarskih kartica, odnosno nezamjenjivih tokena (NFT-ova). Trump u početku nije bio prirodan zagovornik digitalne imovine – tijekom svojega prvog mandata tvrdio je da se vrijednost kriptovaluta temelji na „ničemu“ – ali imao je istančan osjećaj za prilike koje donose laku zaradu.

NFT kolekcija

Godine 2022., dan prije planiranog lansiranja NFT kolekcije, Trump je tražio mišljenje ljudi oko sebe, na isti način na koji je prikupljao mišljenja kada je odlučivao koja će stabla ukloniti na svojim golfskim terenima.

„Idemo redom oko stola“, prisjetio se Zanker tijekom nastupa u Mar-a-Lagu u travnju. „Svi njegovi savjetnici govorili su: ‘Mislim da to ne biste trebali učiniti. To bi moglo biti političko samoubojstvo. Moglo bi završiti katastrofalno.’ Onda je došao do mene i pitao: ‘Što ti misliš?’ Rekao sam: ‘Pa, riječ je o 45.000 kartica. Trebat će nam oko šest mjeseci da ih prodamo, ali prodat ćemo ih.’ On je odgovorio: ‘Znate, sviđaju mi se te moje slike. Na njima sam superjunak, lovac. Idemo to napraviti.’“

NFT kolekcija rasprodana je za manje od jednog dana i donijela je oko četiri milijuna dolara prihoda. Uslijedile su nove kolekcije, kao i niz drugih poslovnih projekata sa Zankerom – od Trump satova i tenisica do parfema. Nakon što je zakoračio u svijet kriptovaluta, Trump je zajedno sa svojim sinovima, otprilike mjesec dana prije predsjedničkih izbora 2024., pokrenuo projekt World Liberty Financial, a neposredno prije povratka u Bijelu kuću sa Zankerom je lansirao i vlastiti memecoin. Uslijedila je prava financijska eksplozija: oko pet milijuna dolara prihoda od ugovora o licenciranju proizvoda te približno 1,4 milijarde dolara od kriptovaluta tijekom prve godine njegova drugog predsjedničkog mandata.

Ilustracija, Trump Tower; Foto: Guliver Image

Konačno je otputovao u Abu Dhabi, glavni grad Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je tvrtka koja je djelovala u ime predsjednika nedavno osnovala dvije nove tvrtke za poslovanje. U vrijeme putovanja nije bilo javno poznato da su te tvrtke prošle godine Trumpu isplatile 5 milijuna dolara. Dva mjeseca nakon posjeta, Trumpov predstavnik osnovao je još dvije tvrtke za poslovanje u Abu Dhabiju. Nazivi tih novih društava, DT Marks Al Raha Beach LLC i DT Marks Al Raha Beach Member Corp, upućuju na još neobjavljeni posao u Al Raha Beachu, još jednom razvojnom projektu povezanom s državnim dužnosnicima.

Bivši diplomat s dugogodišnjim iskustvom u regiji rekao je za Forbes da čelnici zaljevskih država zasigurno znaju da su ti poslovi povezani s predsjednikom. „Ovo je potpuno otvoreno iskorištavanje javne dužnosti radi osobne koristi“, rekao je bivši diplomat. „Znaju li da se radi o njemu? Da, naravno da znaju. I što onda čovjek može reći? ‘Nisam siguran da je to u skladu s američkim zakonima, propisima i etičkim standardima?’”

Bijela kuća odbacila je kritike. „Jedini poseban interes koji usmjerava donošenje odluka Trumpove administracije jest najbolji interes američkog naroda“, izjavio je glasnogovornik, ističući nedavne gospodarske sporazume sa Saudijskom Arabijom, Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Putovanje u Škotsku

Ubrzo nakon obilaska Bliskog istoka, Trump je ponovno otputovao u inozemstvo — ovoga puta u Škotsku, gdje posjeduje dva golf-resorta. Posjetio je oba, pritom je s britanskim premijerom komentirao kvalitetu prozora u Turnberryju, a s predsjednicom Europske komisije raskoš plesne dvorane, prije nego što je na jedan dan otišao na svoje imanje u Aberdeenshireu. Zajedno sa sinovima Donom Jr.-om i Ericom, koji se i dalje predstavljaju kao izvršni potpredsjednici Trump Organizationa, stariji Trump prerezao je vrpcu na otvorenju novog golf-terena kao da je i dalje predsjednik uprave tvrtke.

Prošle godine Trump Organization podnio je regulatorni dokument u Ujedinjenom Kraljevstvu koji je rasvijetlio strukturu poslovanja. Dokument, nazvan „obavijest o fizičkoj osobi sa značajnom kontrolom“ (notice of individual person with significant control), navodi da predsjednik Trump „ima pravo ostvarivati ili stvarno ostvaruje značajan utjecaj ili kontrolu nad aktivnostima jednog trusta“. U tome je bit: trust preko kojeg Donald Trump posjeduje svoju imovinu u Škotskoj ujedno kontrolira gotovo svu ostalu imovinu u njegovu poslovnom portfelju. Priznajući da dijeli ovlasti nad tim trustom, Trump Organization je službenim podneskom zapravo priznala nešto što američkoj javnosti ne uspijeva jasno reći: Trump je ovlasti prenio svojim sinovima, ali je istodobno zadržao i vlastite kontrolne ovlasti.

Čini se da tu dinamiku razumiju oni koji su najbliže povezani s obiteljskim poslovanjem Trumpovih. Primjerice, Bill Zanker već je planirao organizaciju novih događaja poput onoga u Palm Beachu i dobro zna tko mora dati konačno odobrenje za takve projekte. „Pokušavam uvjeriti predsjednika“, rekao je na pozornici u travnju, „da ovo organiziramo svakih šest mjeseci.“

Dan Alexander, stariji urednik Forbes (link na originalni članak)