Trump kaže da ukida carine na škotski viski “u čast” kraljeva posjeta

Predsjednik Donald Trump izjavio je da će ukinuti carine na viski iz Ujedinjenog Kraljevstva kao trgovinski ustupak u čast posjeta kralja Charlesa i kraljice Camille Sjedinjenim Državama, čime se završava carinski spor za koji su proizvođači u obje zemlje rekli da šteti poslovanju.

U objavi na Truth Socialu u četvrtak poslijepodne, Trump je rekao da planira ukloniti sve “carine i ograničenja” koja sprječavaju škotsku i kentuckyjsku industriju bourbon viskija u suradnji, dodajući da su “ljudi to željeli učiniti već dugo vremena”.

SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su trgovinski sporazum prošlog svibnja, kojim su smanjene određene pristojbe na američke automobile te su carine na čelik i aluminij spuštene na 0%, no sporazum je zadržao osnovnu carinu od 10% na većinu drugih proizvoda.

Trump je ustvrdio da ga je posjet britanske kraljevske obitelji “potaknuo da učini nešto što nitko drugi nije uspio, gotovo bez da su to i tražili!” Chris Swonger, predsjednik i izvršni direktor Vijeća za destilirana alkoholna pića Sjedinjenih Država, trgovačkog udruženja industrije žestokih pića u SAD-u, rekao je da je “oduševljen” ukidanjem dodatnih carina na viski, nazvavši to “velikom pobjedom za američke ugostiteljske tvrtke koje su snažno pogođene međunarodnom trgovinom”. U priopćenju za javnost u četvrtak, Swonger je rekao da će ukidanje carina donijeti “prijeko potrebnu sigurnost našoj industriji i omogućiti proizvođačima žestokih pića s obje strane Atlantika da rastu, ulažu i podupiru radna mjesta u ključnom trenutku”. Mark Kent, glavni izvršni direktor Udruženja proizvođača škotskog viskija u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je da će proizvođači nakon objave moći “malo lakše disati”. “Izuzetno smo zahvalni na kontinuiranim naporima s obje strane Atlantika”, rekao je Kent u zasebnom priopćenju. “Mjesecima su mnogi neumorno radili na povratku trgovine viskijem i bourbonom bez carina.”

Inače, preostale carine na viski negativno su utjecale i na bourbon industriju u Kentuckyju i na proizvođače škotskog viskija u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekli su proizvođači prošle godine za New York Times. U svojoj izjavi u četvrtak, Kent je rekao da te dvije industrije imaju “poseban odnos”, a SAD i dalje ostaje najvrjednije tržište za izvoz škotskog viskija. Industrija u Škotskoj također svake godine kupuje oko 300 milijuna dolara starih bačvi za bourbon, izvijestio je Times prošle godine.

