Trump kupio obveznice u vrijednosti većoj od 100 milijuna dolara, objavljeni detalji

Američki predsjednik Donald Trump od stupanja na dužnost u siječnju je kupio višemilijunske obveznice u vrijednosti većoj od 100 milijuna dolara, piše CNBC.

Na 33 stranice dokumenata podnesenih američkom Uredu za vladinu etiku (OGE) od 12. kolovoza, predsjednik je naveo 690 transakcija koje su se dogodile otkako je preuzeo dužnost. Dokumenti su objavljeni u utorak.

Prema zakonu, američki predsjednik, potpredsjednik i drugi dužnosnici moraju prijavljivati ​​transakcije OGE-u, ali se točna vrijednost ne mora prijavljivati.

Opsežni popisi podneseni ranije ovog mjeseca pokazuju da je Trump tijekom ove godine kupio obveznice koje su prodali razni subjekti, od lokalnih američkih vlasti, bolničkih uprava, plinskih poduzeća i školskih odbora.

Dokumenti pokazuju da je početkom veljače kupio obveznice T-Mobilea, United Healtha i Home Depota u vrijednosti između 500.000 i milijun dolara za svaku tvrtku. Kasnije istog mjeseca, uložio je između 250.000 i 500.000 dolara u obveznice Mete.

Tvrtke, vlade i druge skupine izdaju obveznice kako bi prikupile kapital za provedbu projekata, potaknule rast, refinancirale postojeći dug ili ojačale financijsku stabilnost. Investitori koji kupuju obveznice primaju kamate – fiksne ili varijabilne tijekom dogovorenog razdoblja, uz povrat punog iznosa kredita na kraju tog razdoblja.

Neke od tvrtki čiji je dug sada u Trumpovom vlasništvu izravno su pogođene njegovim politikama ili poslovnim dogovorima.

Prema Forbesu, čelnik Bijele kuće ima neto vrijednost od 5,5 milijardi dolara. U 2020. – posljednjoj godini njegovog prvog predsjedničkog mandata – Trump je vrijedio 2,1 milijardu dolara. Forbes je godine između njegova dva mandata nazvao najunosnijim postpredsjedničkim mandatom u američkoj povijesti. zahvaljujući nizu pothvata usmjerenih prema njegovim pristašama.