Trump Media spaja se s vodećom tvrtkom za fuzijsku energiju. Transakcija vrijedna više od 6 milijardi dolara

Matična tvrtka Truth Sociala, Trump Media & Technology Group objavila je sporazum o spajanju s tvrtkom za fuzijsku energiju TAE Technologies.

Objava je dovela do rasta dionica Trump Media & Technology Group za 17 posto.

Tvrtke su izjavile da je transakcija vrijedna više od 6 milijardi dolara. Nakon zaključenja, dioničari svake tvrtke posjedovat će približno 50% spojene subjekta, prenosi CNN.

Udružena tvrtka očekuje da će lokaciju i početak izgradnje prve fuzijske elektrane velikih razmjera postaviti i započeti 2026. godine. Očekuje se da će to osigurati ekonomičnu, obilnu i pouzdanu električnu energiju koja bi pomogla Americi da održi svoju globalnu ekonomsku dominaciju, stoji u priopćenju TAE Technologies.

Vijest dolazi u trenutku kada je cijena dionica Trump Medije ove godine naglo pala. Truth Social se mučio s osvajanjem tržišta, ostajući daleko manji igrač od konkurentskih platformi društvenih medija.

Trump Media je najavio napore za ulaganje u umjetnu inteligenciju, kriptovalute i upravljanje imovinom.