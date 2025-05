Trump na Bliskom istoku sklopio poslove vrijedne milijarde dolara, ovo je popis ugovora

Američki predsjednik Donald Trump najavio je poslove vrijedne stotine milijardi dolara tijekom svog posjeta Bliskom istoku ovog tjedna. Pridružili su mu se istaknuti američki poslovni lideri koji su potpisali ugovore za projekte u obrani, zrakoplovstvu i umjetnoj inteligenciji, među ostalim područjima.

Donadl Trump je u srijedu potpisao sporazum o ulaganjima između dviju zemalja vrijedan više od 243,5 milijardi dolara i iznio planove za povećanje ulaganja na 1,2 bilijuna dolara, priopćila je Bijela kuća.

Qatar Airways je pristao kupiti 210 Boeingovih zrakoplova u ugovoru vrijednom 96 milijardi dolara. To je do sada najveći sporazum koji je Trump sklopio tijekom svog posjeta Bliskom istoku, izvještava New York Times.

Katarska tvrtka Al Rabban Capital potpisala je ugovor s tvrtkom za kvantno računalstvo Quantinuum. Riječ je o ulaganju milijarde dolara u kvantnu tehnologiju i razvoj radne snage u SAD-u.

SAD su također potpisale nekoliko obrambenih sporazuma s Katarom. Između ostalog, ugovor od milijardu dolara za Katar o kupnji tehnologije za obranu od dronova od Raytheona RTX-a i ugovor od 2 milijarde dolara za kupnju dronova od General Atomicsa.

Ulaganja od 600 milijardi dolara

Bijela kuća je u utorak objavila da je Saudijska Arabija pristala na ulaganja u iznosu od 600 milijardi dolara. Neki od spomenutih projekata već su bili planirani. Osim toga, na konferenciji na kojoj su prisustvovali brojni američki milijarderi i istaknuti poslovni lideri, navodno je potpisano još 145 ugovora ukupne vrijednosti veće od 300 milijardi dolara.

Bijela kuća je priopćila da je potpisan i sporazum vrijedan 142 milijarde dolara kojim će Saudijci kupiti vojnu opremu i usluge od više od desetak američkih obrambenih tvrtki.

Investicija od 600 milijardi dolara uključuje 20 milijardi dolara od saudijske tvrtke DataVolt za podatkovne centre za umjetnu inteligenciju i energetsku infrastrukturu u SAD-u, kao i 80 milijardi dolara u tehnologijama u objema zemljama u suradnji s Googleom, DataVoltom, Oracleom, Salesforceom, AMD-om i Uberom.

Američke tvrtke sudjelovat će u infrastrukturnim projektima u Saudijskoj Arabiji vrijednim više od dvije milijarde dolara. To uključuje Međunarodnu zračnu luku King Salman i zabavni kompleks Qiddiya City.

Američki predsjednik Donald Trump i katarski emir šeik Tamim bin Hamad al-Thani; Foto: Afp

Saudijska Arabija pristala koristiti usluge Starlinka

Odvojeno od međuvladinog sporazuma, Elon Musk je objavio da je Saudijska Arabija pristala koristiti njegove satelitske internetske usluge Starlink za zrakoplovstvo i pomorski promet.

Nvidia će prodati 18.000 čipova umjetne inteligencije novoj saudijskoj tvrtki Humain. Pokrenut je u ponedjeljak, a direktor tvrtke je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman.

Američka tvrtka AMD najavila je projekt vrijedan 10 milijardi dolara sa Saudijskom Arabijom za isporuku čipova i softvera za podatkovne centre umjetne inteligencije od Saudijske Arabije do Sjedinjenih Država.

Humain je također najavio suradnju s tvrtkama Global AI, Cisco i Amazon, koje će izgraditi takozvanu zonu umjetne inteligencije u Saudijskoj Arabiji, uključujući novu AI infrastrukturu, poslužitelje i mreže za učinkovitije osposobljavanje AI sustava.

Trump će završiti svoj posjet Bliskom istoku u četvrtak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Osim Muska, američko-saudijskom investicijskom forumu prisustvovali su milijarderi poput Sama Altmana iz OpenAI-ja, Alexa Karpa iz Palantira, Larryja Finka iz Blackrocka i Stevea Schwartzmana iz Blackstonea. Schwarzman i Musk su također večerali s Trumpom i katarskim emirom na državnoj večeri.

Trumpov posjet Bliskom istoku do sada se uglavnom usredotočio na ekonomska ulaganja, a ne na širu geopolitičku strategiju. Regija je dom brojnih novih projekata tvrtki obitelji Trump, uključujući Trumpov golf resort u Kataru i stambene tornjeve u Dubaiju i Jeddahu.

Sara Dorn, novinarka Forbesa