Trump odgađa nove carine za Europsku uniju do 4. srpnja

Predsjednik Donald Trump u četvrtak je odgodio uvođenje carina na izvoz iz Europske unije do 4. srpnja kako bi EU dao vremena da ispuni uvjete trgovinskog sporazuma postignutog s SAD-om prošle godine. Trump je odluku objavio nakon, kako je rekao, “sjajnog razgovora” s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.

Trump je prošlog tjedna rekao da podiže carine na vozila uvezena iz Europske unije s 15% na 25%, optužujući EU da ne poštuje trgovinski sporazum.

Trump u objavi u četvrtak nije spomenuo carine na vozila, ali je rekao da će, ako EU ne ispuni uvjete sporazuma do 4. srpnja, “nažalost, njihove carine odmah skočiti na znatno više razine”.

Von der Leyen je u utorak kritizirala Trumpovu prijetnju povećanjem carina na automobile te rekla da je EU u “završnoj fazi provedbe preostalih carinskih obveza”, dodavši: “SAD ima obvezu … gdje usklađivanje s dogovorenim plafonom još nije dovršeno.”

Sporazum postignut u srpnju prošle godine uključivao je carine od 15% na većinu robe iz EU-a, kao i obećanja EU-a o ulaganjima u američko gospodarstvo i ukidanju carina na većinu američke industrijske robe. Trump je rekao da je s von der Leyen razgovarao o “mnogim temama”, “uključujući to da smo potpuno jedinstveni u stavu da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje.”

Inače, trgovinski sporazum postignut s Europskom unijom prošle godine suočio se s nekoliko prepreka, uključujući odluku Vrhovnog suda u veljači kojom se Trumpu zabranjuje korištenje Zakona o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima za uvođenje takozvanih recipročnih carina. Europska unija još uvijek nije službeno ratificirala sporazum, a čelnici su više puta optužili SAD za kršenje dogovora, uključujući i kada je Trump najavio povećanje globalnih carina s 10% na 15% nakon odluke Vrhovnog suda. Prije sporazuma iz srpnja 2025., Trump je prijetio uvođenjem carina od 50% za EU.

Sara Dorn, novinarka Forbesa (link na originalni članak)