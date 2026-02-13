Trump planira ublažiti carine na proizvode od čelika i aluminija. Zna se i zašto

Bijela kuća preispituje popis više od 400 proizvoda obuhvaćenih carinama, uz mogućnost izuzeća za pojedine artikle i prelazak na ciljanije mjere umjesto općih, široko postavljenih nameta.

Američki predsjednik Donald Trump planira ublažiti dio carina na proizvode od čelika i aluminija, objavio je u petak Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem.

Dužnosnici Ministarstva trgovine i Ureda američkog trgovinskog predstavnika smatraju da carine štete potrošačima jer podižu cijene robe, uključujući kalupe za pite te limenke za hranu i piće, navodi londonski list. Birači diljem zemlje zabrinuti su zbog rasta potrošačkih cijena, a očekuje se da će životni troškovi biti jedno od ključnih pitanja za Amerikance uoči kongresnih izbora u studenome.

Nedavna anketa Reutersa i Ipsosa pokazala je da 30 posto Amerikanaca odobrava Trumpovo upravljanje rastućim troškovima života, dok 59 posto to ne odobrava, uključujući devet od deset demokrata i jednog od pet republikanaca.

Trump je prošle godine uveo carine od do 50 posto na uvoz čelika i aluminija te je više puta koristio namete kao pregovarački alat u odnosima s nizom trgovinskih partnera. Carine su obuhvatile više od 400 proizvoda od čelika i aluminija, uključujući vjetroturbine, mobilne dizalice, kućanske aparate, buldožere i drugu tešku opremu, kao i željezničke vagone, motocikle, brodske motore, namještaj i stotine drugih proizvoda.

Administracija sada preispituje popis proizvoda pogođenih carinama te planira neke izuzeti, zaustaviti daljnje proširenje popisa i umjesto toga pokrenuti ciljanije istrage u vezi s nacionalnom sigurnošću za pojedine proizvode.

Trump je nedavno u Detroitu istaknuo gospodarske rezultate, nastojeći ponovno usmjeriti pozornost na američku proizvodnju i napore za suzbijanje visokih potrošačkih cijena, dok Bijela kuća pokušava pokazati da se bavi gospodarskim zabrinutostima koje muče američka kućanstva..