Trump pogurao psihodelične droge u medicinsku primjenu – dionice pojedinih kompanija eksplodirale

Nakon uredbe američkog predsjednika o ubrzanju istraživanja psihodelika, ulagači su pohrlili u dionice kompanija koje razvijaju nove terapije za mentalne bolesti.

Dionice biotehnoloških tvrtki i kompanija koje razvijaju terapije uz pomoć psihodelika snažno su porasle u ponedjeljak, nakon što su analitičari pozdravili izvršnu uredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa kojom se ubrzava istraživanje nekih psihodeličnih droga, uključujući i jedan kontroverzni tretman koji podržavaju republikanski zakonodavci unatoč sigurnosnim rizicima.

Dionice AtaiBeckleyja, platforme za razvoj lijekova koja razvija psihodelične terapije za mentalne poremećaje, porasle su 31 posto u ranom trgovanju u ponedjeljak, uz dodatne dobitke Compass Pathwaysa (38,9%), GH Researcha (20,9%) i Definium Therapeuticsa (9,7%).

Porasle su i druge dionice povezane s psihodelicima, uključujući Cybin (4,9%) i Enveric Biosciences, koji je skočio čak 187 posto.

Širi rast potaknut je nakon što je Trump u subotu potpisao izvršnu uredbu kojom se ubrzava istraživanje i dostupnost psihodelika za liječenje teških mentalnih bolesti, uključujući posttraumatski stresni poremećaj i ovisnost o opioidima, što će, prema njegovim riječima, “dramatično ubrzati” pristup terapijama.

Brža odobrenja

Povjerenik Uprave za hranu i lijekove (FDA) Marty Makary rekao je da će agencija izdati vaučere za ubrzani prioritetni pregled za tri psihodelika, što bi omogućilo brže odobrenje lijekova ako budu “u skladu s nacionalnim prioritetima”, iako nije precizirao koje će tvrtke dobiti te vaučere.

Analitičar Jefferiesa Andrew Tsai napisao je u ponedjeljak da Trumpova uredba predstavlja “službenu potvrdu” za psihodelike te bi trebala uvjeriti ulagače da je podrška Trumpove administracije tim lijekovima “stvarna” i “provediva”.

Optimizam investitora trebao bi se “značajno povećati” uoči mogućih regulatornih odobrenja između 2027. i 2030., rekao je Tsai, dok analitičar RBC Capital Marketsa Brian Abrahams smatra da uredba predstavlja “značajan korak” prema smanjenju regulatornih rizika za psihodelike te upućuje na “širu otvorenost” prema tim lijekovima.

Predsjednik Donald Trump, prva dama Melania Trump i guverner Teksasa Greg Abbott koji je u lipnju 2025. potpisao zakon kojim se ulaže 50 milijuna dolara u istraživanje ibogaina foto: Chip Somodevilla/ Getty Images via AFP

Što je ibogain?

Jedini lijek izričito spomenut u Trumpovoj izvršnoj uredbi je ibogain, psihodelik koji se često koristi za liječenje depresije, anksioznosti i PTSP-a među veteranima. Taj lijek, koji je u SAD-u klasificiran kao tvar iz kategorije Schedule I i zabranjen je, posljednjih je godina dobio podršku republikanaca u Teksasu koji ističu njegovu učinkovitost kod veterana. Guverner Teksasa Greg Abbott u lipnju 2025. potpisao je zakon kojim se ulaže 50 milijuna dolara u istraživanje ibogaina, a državne vlasti ranije ove godine pokrenule su i vlastiti istraživački program, unatoč tome što nisu uspjele pronaći tvrtku koja bi razvila lijek za odobrenje FDA-a. Istraživanja tog lijeka financirao je Nacionalni institut za zdravlje 1990-ih, no agencija je, prema izvješćima, prekinula rad zbog “kardiovaskularne toksičnosti” lijeka, a novija istraživanja sugeriraju da njegova uporaba može dovesti do srčanog udara. Poznato je da ibogain uzrokuje nepravilne srčane ritmove te je povezan s više od 30 smrtnih slučajeva, prema Multidisciplinarnoj udruzi za psihodelične studije.

Podcaster Joe Rogan bio je uz Trumpa u Bijeloj kući dok je predsjednik potpisivao izvršnu uredbu. Rogan je rekao da je Trumpu poslao poruku s informacijama o ibogainu, na što mu je Trump odgovorio: “Zvuči odlično. Želiš odobrenje FDA-a? Idemo to napraviti.”

Uloga Roberta F. Kennedyja Jr.-a

Moguće odobrenje psihodelika dolazi u sklopu šireg zaokreta koji zagovara ministar zdravstva i socijalnih usluga Robert F. Kennedy Jr., koji je prošle godine izjavio da će “agresivno suzbijanje psihodelika” od strane FDA-a uskoro završiti. Agencija je 2024., za vrijeme predsjednika Joea Bidena, odbila MDMA kao terapiju za PTSP, navodeći kvalitetu istraživanja i pitanja oko dizajna kliničkih ispitivanja.

Reforme zakona i politika vezanih uz psihodelike posljednjih su godina ubrzane, nakon što je studija iz 2013. pokazala da niske doze psilocibina mogu biti korisne za pacijente koji pate od PTSP-a, a istraživanje iz 2016. sugeriralo je da se taj spoj može koristiti za liječenje anksioznosti i depresije. Ipak, druga istraživanja pokazala su da veće doze mogu pogoršati tegobe povezane s mentalnim poremećajima.

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalan članak)