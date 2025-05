Trump ponovno pokreće projekt od 5 milijardi dolara. Stručnjaci zabrinuti zbog ugroženog morskog ekosustava

Američki predsjednik Donald Trump ukinuo je naredbu o zaustavljanju radova na projektu Empire Wind, što omogućuje nastavak izgradnje ove offshore vjetroelektrane vrijedne 5 milijardi dolara uz obalu New Yorka.

Projekt vodi Equinor, norveški energetski div. Projekt koji će uključivati ​​desetke turbina na 80. 000 hektara Atlantskog oceana 15 milja jugoistočno od Long Islanda u New Yorku bio je u neizvjesnosti tjednima i koštao je Equinor 50 mililjuna dolara. U izjavi u ponedjeljak, izvršni direktor Equinora Anders Opedal zahvalio je guvernerki New Yorka Kathy Hochul na konstruktivnoj suradnji s Trumpovom administracijom oko tog problema.

Nalog za obustavu radova Ministarstva unutarnjih poslova uslijedio je nakon direktive predsjednika Donalda Trumpa od 20. siječnja kojom se ukinulo izdavanje dozvola za vjetroelektrane na moru do istrage o nedostatcima u praksama Bidenove administracije, čije posljedice, kako su tada istaknuli, mogu dovesti do ozbiljne štete za pomorsku plovidbu, nacionalnu sigurnost i morske sisavce.

Equinor se teško snalazio u saveznim i državnim propisima New Yorka otkako su 2017. godine unajmili područje. Do sada je 30% radova završeno. Turbine će proizvoditi 800 megavata električne energije, dovoljno za napajanje 500.000 domova u New Yorku. Pripremajući se za Empire Wind, Equinor je stvorio 1500 radnih mjesta i uložio 900 milijuna dolara u obnovu pomorskog terminala South Brooklyn kako bi služio kao mjesto za radove na moru.

Nakon zaustavljanja rada tvrtke Empire Wind, guvernerka Kathy Hochul izjavila je da neće dopustiti da ovo prekoračenje saveznih ovlasti ostane na snazi. New York je među 17 država koje su tužile Trumpovu odluku o memorandumu od 20. siječnja. Trump je više puta izrazio želju da vidi oživljavanje ugašenog projekta plinovoda Constitution koji bi prenosio prirodni plin iz Pennsylvanije u zapadni New York.

“Štetni učinci vjetroelektrana na moru”

U travnju je ministar unutarnjih poslova Doug Burgum obećao da se izdavanje dozvola za vjetroelektrane neće nastaviti do daljnjega te da je njegov ured otkrio neobjavljeno izvješće Nacionalne uprave za oceane i atmosferu iz Bidenovog doba u kojem je, kako je rekao, detaljno opisao štetne učinke vjetroelektrana na moru na kitove, ribarstvo i brodarstvo. 4. svibnja Burgum je tvitao da se porezni novac više neće trošiti na povremene i skupe projekte vjetra iz programa Green New Deal.

Prošli tjedan senator Chuck Schumer požalio se da je Ministarstvo unutarnjih poslova odbilo podijeliti kopije tajnog izvješća NOAA-e. Schumer je u govoru oštro kritizirao Trumpa zbog želje za izjednačavanjem računa nakon što je vodio na kraju neuspješnu bitku za sprječavanje izgradnje 11 offshore turbina vidljivih s njegovog golf terena Trump International u Aberdeenshireu u Škotskoj. “Borio se da to uništi, izgubio je“, rekao je Schumer. “Dakle, sada to iskaljuje na sve offshore vjetroelektrane na štetu američkih energetskih potreba.”

Ne može se samo kriviti Trumpa za nadolazeći kraj vjetroelektrana na moru u Americi. Godine 2023. Avangrid je otkazao svoj projekt Park City od 800 MW na moru Connecticuta. Trebao je osigurati 14% električne energije države, ali je postao kompliciran za financiranje uz više kamatne stope.

Otkazani brojni projekti

Također 2023. Orsted je otkazao svoj projekt Ocean Wind I & II od 2400 megavata kod obale New Jerseyja, a 2024. Orsted se također povukao iz razvoja Skipjack I & II od 966 megavata kod obale Marylanda. Orsted je u siječnju 2025. naplatio 1,7 milijardi dolara od zarade zbog umanjenja vrijednosti svoje vjetroelektrane Sunrise kod njujorškog Montauka.

Portugalski EDP Renewables i francuski Engie odgodili su projekt u Massachusettsu pod nazivom South Coast Wind. Također je odgođen projekt Icebreaker za jezero Erie.

Naftni divovi BP i Shell također su odustali od takvih projekata. BP je otpisao vrijednost svih svojih američkih projekata vjetroelektrana na moru i izdvojio ih u zajedničko ulaganje s japanskom tvrtkom Jera. Shell je u ožujku izašao iz svog projekta Atlantic Shores na moru s tvrtkom EDF Renewables i preuzeo milijardu dolara nakon što je Trumpova Agencija za zaštitu okoliša povukla dozvole za zračni promet tom projektu. Trump je ranije rekao da želi da Atlantic Shores nestane.

Čak je i Equinor početkom 2024. otkazao svoj plan proširenja Empire Wind , navodeći kao razlog inflaciju, kamatne stope i poremećaje u lancu opskrbe.

No najdramatičnija ilustracija stanja offshore vjetroelektrana u Americi morao je biti raspad 106 metara duge turbine GE Halide X na projektu Vineyard Wind prošlog srpnja. Danima su komadi od stakloplastike padali u Atlantik, a zatim su oštri komadi isplivali na plažama Nantucketa.

GE Vernova je potom odgodila komercijalizaciju svojih još većih halogenidnih vjetroturbina od 18 MW, na zaprepaštenje programera koji ih planiraju postaviti, poput tvrtke Invenergy milijardera Michaela Polskyja, koja sada nema turbine za svoj planirani projekt Leading Light od 2400 MW kod New Jerseyja. U 2024. godini poslovanje s vjetroturbinama tvrtke GE Vernova izgubilo je gotovo 600 milijuna dolara na prihod od 10 milijardi dolara.

Ironično je, primjećuje analitičar Julien Dumoulin-Smith iz Jefferiesa, da se izgledi za priobalnu vjetroelektranu pogoršavaju unatoč predviđenom ogromnom porastu potražnje za električnom energijom u SAD-u. To je zato što ti novi izvori potražnje zahtijevaju pouzdanu energiju 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, koju povremeni vjetar ne može osigurati.

Također žele više energije jeftino i brzo, što vjetroelektrana na moru ne stvara. Prema analitičarima, Orsted i Eversource žele prikupiti 8,5 milijardi dolara za svoj projekt Sunrise, koji bi ga koštao 9200 dolara po kilovatu i 150 dolara po megavatsatu.

Zabrinutost zbog ugroženih kitova

Izvješće Ureda za odgovornost vlade, koje je naručio Kongres, a objavljeno je 14. travnja, nije ohrabrujuće. Izvješće GAO-a, koje su napisala 23 stručnjaka detaljno opisuje brojne nedostatke u nadzoru koji su doveli do vala odobrenja vjetroelektrana.

Kako navode, nedostaci su ometanje lopatica turbina radarskim sustavima za obranu i pomorsku navigaciju, ugrožavanja morskih sisavaca te smrt bezbrojnih ptica i šišmiša.

Svakako, povećanje izgradnje vjetroelektrana na moru donijelo je velika ulaganja u luke Nove Engleske, a Massachusetts je financirao 7 projekata preuređenja za 180 milijuna dolara, uključujući 45 milijuna dolara za New Bedford. U međuvremenu, projekt ribarstva koji uključuje 11 država još uvijek pokušava shvatiti kako uspostaviti proces kojim će investitori u vjetroelektrane kompenzirati ribare za uništavanje njihove industrije.

I još uvijek nema nikakvog rješenja za kritično ugroženog sjevernoatlantskog desnog kita, od kojih je nekoliko desetaka uginulo posljednjih godina, od preostalih oko 370. Dok su znanstvenici iz Nacionalne uprave za oceanografiju i atmosferu (NOA) u objavljenim izvješćima rekli da ne očekuju smrt ili ozbiljne ozljede kitova zbog aktivnosti vjetroelektrana na moru, drugi neovisni istraživači vjeruju da akustična ispitivanja morskog dna i dodatni brodski promet ugrožavaju kitove. Dominion Energy je u sporu s ekološkim skupinama koje tvrde da bi dozvole za njegov projekt komercijalne vjetroelektrane na moru u Virginiji sa 176 turbina, 25 milja od Virginia Beacha, trebalo opozvati kako bi se spasili kitovi.

Ljubitelji kitova mogu se nadati da će Kongres, u svojoj konačnoj verziji zakona o usklađivanju proračuna, odvratiti buduća ulaganja u energiju vjetra na moru ukidanjem saveznih subvencija za zelenu energiju poput onih utvrđenih Zakonom o smanjenju inflacije iz 2022. koje omogućuju investitorima da ostvare porezne olakšice do 40% troškova građevinskih projekata.

Na primjer, prema postojećem zakonu, kada i ako završe projekt Vineyard Wind vrijedan 4 milijarde dolara, investitori Avangrid i Copenhagen Investment mogli bi dobiti natrag 1,6 milijardi dolara poreznih olakšica. Prema analizi konzultantske tvrtke WoodMackenzie, olakšice bi ostale na punoj vrijednosti za projekte dovršene do 2028., a zatim bi se postupno u potpunosti ukinule do 2032.

Nizozemska je ove godine prvi put pokušala provesti zakup vjetroelektrana na moru prema novom modelu nulte subvencije. Nijedan investitor nije bio zainteresiran.

Christopher Helman, novinar Forbesa