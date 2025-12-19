Trump potpisao povijesnu uredbu: Marihuana na popisu manje opasnih droga. Poticaj je to industriji vrijednoj 32 milijarde dolara

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom se marihuana na saveznoj razini definira kao manje opasna droga, što označava najveću promjenu američkih zakona o drogama od Zakona o kontroliranim tvarima iz 1970. i predstavlja novu budućnost za industriju kanabisa vrijednu 32 milijarde dolara.

U četvrtak je predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu naredbu kojom se nalaže američkoj državnoj odvjetnici Pam Bondi da premjesti marihuanu iz kategorije rezervirane za ilegalne droge poput heroina i LSD-a, na drugi popis koji se koristi za lijekove s prihvaćenim medicinskim prednostima koji i dalje imaju potencijal za stvaranje ovisnosti, uključujući steroide, ketamin i Tylenol s kodeinom.

Ovaj potez je najznačajnija promjena nacionalnih zakona o drogama otkako je predsjednik Nixon potpisao Zakon o kontroliranim tvarima 1970. godine, za državno reguliranu industriju marihuane vrijednu 32 milijarde dolara u 40 država.

“S ponosom objavljujem da ću potpisati izvršnu naredbu o premještanju marihuane iz priloga I u prilog III s legitimnom medicinskom upotrebom“, rekao je predsjednik Donald Trump u Ovalnom uredu nakon potpisivanja izvršne naredbe. “Ljudi me mole da to učinim, koji desetljećima pate od jakih bolova. To ima veze sa zdravim razumom.“

I dalje će postojati ograničenja u proizvodnji, prodaji i posjedovanju marihuane. Također, ova promjena ne dopušta američkim tvrtkama za marihuanu da budu uvrštene na američke burze poput NYSE i NASDAQ. Međutim, objava predsjednika Trumpa dala je industriji koja se bori s problemima prijeko potreban poticaj – dionice kanabisa porasle su za 15% od prošlog tjedna i za 85% u posljednjem mjesecu.

Nakon što državni odvjetnik donese pravilo, slijedi 30-dnevno razdoblje javnih komentara, a sigurno će biti tužbi od protivnika koji ne žele marihuana bude na popisu manje opasnih tvari. Izvršna naredba također uključuje pilot program koji bi omogućio starijim građanima na Medicareu da dobiju naknadu za CBD i medicinske proizvode od marihuane.

Nije jasno kako će ova nova klasifikacija utjecati na industriju opojnih proizvoda od marihuane, koja se suočava s federalnom zabranom koja će stupiti na snagu sljedeće jeseni.

Nakon što se marihuana reklasificira na drugi popis, industrija marihuane ima razloga za slavlje. Tvrtke koje stvaraju proizvode od marihuane konačno će moći ostvariti iste porezne olakšice kao i druge tvrtke, oslobađajući milijarde dolara u cijeloj industriji.

“Snažno podržavamo odluku Trumpove administracije da reklasificira marihuanu kao tvar na Popis III“, rekla je za Forbes Kim Rivers, izvršna direktorica Trulievea, tvrtke za kanabis sa sjedištem na Floridi koja je prošle godine ostvarila prodaju od 1,2 milijarde dolara. “To je povijesni pomak koji priznaje medicinsku vrijednost marihuane i njegov manji potencijal zlouporabe u usporedbi s drogama iz Popisa I poput heroina i sintetičkog fentanila te usklađuje saveznu politiku s desetljećima znanstvenih istraživanja i stvarnim ishodima pacijenata. Ima značajne koristi za pacijente i omogućuje znanstvena otkrića, a istovremeno podržava preko 425.000 Amerikanaca zaposlenih u reguliranoj industriji marihuane. Rekla bih da je to vrlo uzbudljivo.“

Prema dva izvora koji htjeli ostati anonimni, Rivers je bila jedna od prisutnih u Ovalnom uredu dok je Trump prošli tjedan vodio rasprave na temu marihuane. (Howard Kessler, poduzetnik s kreditnim karticama koji vodi The Commonwealth Project, organizaciju usmjerenu na integraciju medicinskog kanabisa i skrbi za starije osobe, također je bio tamo.)

Rivers kaže da će prelazak marihuane na popis lakših droga olakšati znanstvenicima provođenje istraživanja, što bi moglo pomoći u utvrđivanju medicinskih koristi i rizika kanabisa i dovesti do značajnih napredaka u razvoju proizvoda. “Želimo pomoći ljudima starijima od 65 godina i nadamo se da ćemo promijeniti svijet”, rekao je Kessler tijekom potpisivanja.

“Američka vlada shvaća da je marihuana lijek”

Paul Armentano, zamjenik direktora neprofitne skupine za zagovaranje legalizacije marihuane NORML, rekao je za Forbes da Trumpov potez ima značanu simboličnu važnost jer američka vlada sada prepoznaje činjenicu da je marihuana lijek. Ali to ne znači da je borba za potpunu legalizaciju završena.

“Značajno je jer mislim da će, nadam se, oblikovati racionalniju, na dokazima utemeljenu priču o marihuani i u konačnici politici o marihuani u budućnosti“, kaže Armentano.

Industrija marihuane regulirana državom i dalje će se smatrati ilegalnom prema saveznom zakonu. Lijekovi iz priloga III su lijekovi koje je odobrila američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) i za koje je potreban liječnički recept, a koji se mora izdati u ljekarni. Posjedovanje lijekova iz Priloga III bez recepta je kazneno djelo, baš kao i proizvodnja i distribucija tih tvari bez licencirane farmaceutske tvrtke.

Jaret Seiberg, analitičar u TD Cowenu, prošli je tjedan u dopisu napisao da će tvrtke koje se bave kanabisom imati nekih poteškoća, ali ne očekuje da će se poduzeti pravne mjere protiv licenciranih tvrtki koje se bave kanabisom i posluju na državno reguliranim tržištima.

“Očekujemo razdoblje neizvjesnosti kako proces reprogramiranja napreduje“, napisao je Seiberg. “Najvjerojatniji ishod je status quo s državama kao primarnim regulatorom medicinskog i rekreacijskog kanabisa. Te bi operacije i dalje bile u suprotnosti s saveznim zakonom i još uvijek bi bile u opasnosti od obračuna ako predsjednik u nekom trenutku odluči djelovati.“

Trumpova objava također je dobra vijest za farmaceutske tvrtke koje se natječu u razvoju lijekova dobivenih iz marihuane i dobivanju odobrenja od FDA-e. Braća Stanley – koji su popularizirali CBD s Charlotte’s Webom, kanabinoidnim proizvodom koji pomaže ljudima s teškom epilepsijom i drugim stanjima, rade na lijeku na bazi marihuane za liječenje simptoma autizma za koji se nadaju da će jednog dana postati farmaceutski lijek. Njemački farmaceutski milijarder Clemens Fischer razvija tinkturu dobivenu iz marihuane za ublažavanje boli.

“Ovo je neusporediv potez“, kaže Joel Stanley, koji sada sa svojom novom tvrtkom Ajna Biosciences provodi klinička ispitivanja svog lijeka dobivenog iz kanabisa od strane FDA. “Ovo je najveći trenutak otkako sam ušao u industriju 2008. i dugo sam ga čekao.“

Profitabilna industrija

Seiberg očekuje da će reklasifikacija marihuane otvoriti vrata farmaceutskim tvrtkama. Godine 1985. FDA je odobrila Marinol, sintetički oblik THC-a nazvan dronabinol, za pacijente oboljele od raka i AIDS-a, a njegova prodaja procjenjuje se na oko 250 milijuna dolara godišnje. Trenutni hit dobiven iz kanabisa je Epidiolex, CBD tinktura koju je FDA odobrila za djecu i odrasle s Lennox-Gastautovim sindromom, Dravetovim sindromom i drugim rijetkim epileptičkim napadajima. S malom populacijom pacijenata koja se kreće oko 100.000 ljudi diljem svijeta, Epidiolex je prošle godine uspio dosegnuti 972 milijuna dolara prodaje i na putu je da ove godine premaši milijardu dolara prodaje, kažu analitičari.

Trumpova odluka čekala se s nestrpljenjem godinama. U listopadu 2022. predsjednik Joe Biden zadužio je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i tadašnjeg državnog odvjetnika Merricka Garlanda da preispitaju kako je marihuana uvrštena u popis droga prema saveznom zakonu. Do kolovoza 2023., zaključak je bio da marihuana ima neke legitimne medicinske koristi te je DEA-i poslao svoju preporuku za reklasifikaciju marihuane kao droge u Popis III. Međutim, proces DEA-e je zaustavljen i nije ponovno pokrenut pod predsjednikom Trumpom.

Industrija kanabisa lišena je institucionalnog kapitala i snažnih cijena dionica – što je uvelike uzrokovalo pad vrijednosti tvrtki u posljednjih nekoliko godina. Emily Paxhie, koja je 2013. suosnivala pionirski hedge fonda Poseidon sa sjedištem u San Franciscu, vjeruje da će više investitora biti spremno uložiti novac u ovaj sektor.

Unatoč Trumpovoj odluci, reklasifikacija ima mali utjecaj na trenutni kriminalni status industrije kanabisa. Postavljaju se i pitanja o tome kako proizvodi od marihuane regulirani državom mogu ili ne moraju biti predmet odobrenja FDA-e.

Zasad, zagovornici marihuane uživaju u pobjedi. David Culver, potpredsjednik organizacije za trgovinu i lobiranje u industriji US Cannabis Council, rekao je: “Ne treba ni spominjati da je ovo najznačajnija reforma marihuane u modernoj povijesti i ovime idemo prema federalnoj legalizaciji“, kaže Culver.

Culver vjeruje da će uklanjanjem poreznog tereta industrija marihuane sada doživjeti stvarni rast. Trenutno je oko 27% tvrtki u industriji marihuane profitabilno, velikim dijelom zahvaljujući tome što su oporezovane kao ilegalni trgovci drogom. “Sada će zakonodavci lakše raditi na dodatnim reformama vezanima uz marihuanu.”

Will Yakowicz, osoblje Forbesa