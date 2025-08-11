Trump pozvao Kinu da učetverostruči narudžbe soje

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Kinu da učetverostruči kupnju američke soje, uoči isteka ključnog roka za carinsko primirje, što je potaknulo rast cijena soje na robnoj burzi u Chicagu.

U kasnonoćnoj objavi na Truth Socialu, Trump je rekao da je Kina zabrinuta zbog nestašice soje i da se nada da će Peking brzo učetverostručiti svoje narudžbe soje iz SAD-a. “Brza usluga bit će pružena. Hvala vam, predsjedniče XI”, rekao je Trump u svojoj objavi.

Nakon Trumpove objave cijene soje u najaktivnijem ugovoru na robnoj burzi u Chicagu u ponedjeljak ujutro skočile su 2,38 posto, na 10,11 dolara za bušel.

Kina je najveći kupac soje u svijetu. Prošle je godine uvezla približno 105 milijuna metričkih tona soje, od čega nešto manje od četvrtine iz SAD-a, a većinu preostalog dijela uvezla je iz Brazila. Četverostruko povećanje isporuka zahtijevalo bi od Kine da uveze većinu soje iz SAD-a.

“Vrlo je malo vjerojatno da bi Kina ikada kupila četiri puta veću količinu soje od uobičajene od SAD-a”, rekao je osnivač pekinške tvrtke AgRadar Consulting Johnny Xiang.

Carinsko primirje između Pekinga i Washingtona istječe 12. kolovoza, ali Trumpova administracija nagovijestila je da bi se rok za pregovore mogao produljiti. Nije jasno je li osiguranje kineskog pristanka na kupnju većih količina američke soje uvjet za produljenje primirja, budući da Trump nastoji smanjiti kineski trgovinski višak sa SAD-om.

Kineske cijene sojine sačme u terminskim ugovorima pale su za 0,65 posto, na 3.068 juana po metričkoj toni zbog očekivanja da bi uvoz iz SAD-a mogao povećati ponudu. Kinesko ministarstvo trgovine nije odmah odgovorilo na zahtjev Reutersa za komentarom.

Prema trgovinskom sporazumu prve faze potpisanom tijekom Trumpovog prvog mandata, Kina je pristala povećati kupnju američkih poljoprivrednih proizvoda, uključujući soju. Peking međutim nije uspio ispuniti te ciljeve.

“Sa strane Pekinga bilo je dosta signala da je Kina spremna ove godine u potpunosti odustati od američke soje, uključujući i rezervacije onih probnih pošiljki sojine sačme iz Argentine”, rekao je poljoprivredni analitičar u Trivium China, Even Rogers Pay.

Reuters je prethodno izvijestio da su kineski proizvođači stočne hrane kupili tri argentinska carga sojine sačme kako bi osigurali jeftiniju hranu iz Južne Amerike zbog zabrinutosti oko mogućeg poremećaja u opskrbi sojom u četvrtom tromjesečju.

Američka industrija soje traži alternativne kupce, no nijedna zemlja ne može se mjeriti s kineskim uvozom. Prošle godine Kina je uvezla 22,13 milijuna tona soje iz SAD-a i 74,65 milijuna tona iz Brazila.