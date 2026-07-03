Trump prošle godine podigao golem, tajanstven zajam

Donald Trump prošle je godine osigurao golem zajam od banke Charles Schwab Bank, zbog čega je njegov profil zaduženosti postao nejasniji nego što je bio godinama.

Prema novoj objavi u njegovoj imovinskoj kartici, glavnica novog zajma iznosi više od 50 milijuna dolara, a kamatna stopa je 3,9%. No u dokumentu nije navedeno koliki je točan iznos duga, kada dospijeva na naplatu niti koja je imovina založena kao osiguranje.

Nedostatak tih podataka čini ovaj zajam iznimkom u predsjednikovoj bilanci. Trump duguje više od 50 milijuna dolara i po još dva zajma, no riječ je o standardnim hipotekarnim kreditima koji su evidentirani u javnim registrima i jasno pokazuju prirodu njegova zaduženja. Jedan kredit od 125 milijuna dolara vezan je uz Trumpovo golf-odmaralište u Miamiju, a drugi od 100 milijuna dolara uz neboder Trump Tower u New Yorku. Oba dospijevaju 2032. godine.

Iznos zajma naveden kao “više od 50.000.000 dolara”

Novi zajam, međutim, razlikuje se od njih. Na mjestu u obrascu na kojem Trump inače navodi nekretnine koje služe kao zalog za kredite, ovoga puta stoji tek oznaka “pledged asset line” (kreditna linija osigurana založenom imovinom). Na mjestu gdje se uobičajeno navodi rok dospijeća kredita stoji “N/A” (nije primjenjivo). Iznos zajma naveden je samo kao “više od 50.000.000 dolara”, u skladu s pravilima prijave koja dužnosnicima dopuštaju da obveze iskazuju u širokim vrijednosnim razredima. Budući da se čini kako zajam nije vezan uz neku nekretninu, ne postoji ni odgovarajuća hipoteka koju bi bilo moguće pronaći u javnim registrima.

Rezultat svega toga jest da nitko zapravo ne zna koliki je danas predsjednikov stvarni dug.

Trump raspolaže velikom imovinom koja bi banci mogla poslužiti kao osiguranje za ovakav zajam, a velik dio te imovine stečen je nedavno. Njegov ponovni izbor za predsjednika otvorio mu je dosad nezabilježenu priliku za zaradu na tržištu kriptovaluta. Tvrtka preko koje je lansirao vlastiti memecoin u imovinskoj je kartici prijavila više od 635 milijuna dolara prihoda od tantijema. Drugi njegov kriptoprojekt prijavio je gotovo 800 milijuna dolara prihoda.

Bez komentara

Osnivač tvrtke Charles Schwab, koji nosi isto ime kao i kompanija, posjetio je Bijelu kuću u travnju 2025. godine te se u Ovalnom uredu sastao s Trumpom, ministrom financija Scottom Bessentom i ministrom trgovine Howardom Lutnickom, u jeku trgovinskog rata. “Charles Schwab bio je ovdje maloprije, jedan od najvećih financijskih stručnjaka”, rekao je Trump. “Kazao je da je čekao 40 godina da netko učini ono što sam ja napravio tijekom proteklog mjeseca.”

Predstavnici Trump Organizationa, Bijele kuće i Charles Schwaba nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Dan Alexander, forbes (link na originalni članak)