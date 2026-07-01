Trump prvi put leti kontroverznim Air Force Oneom iz Katara. Evo koje je boje odabrao za novi predsjednički zrakoplov

Američki predsjednik će u Sjevernu Dakotu otputovati zrakoplovom koji je izazvao političke polemike, ali i dobio novi izgled prema njegovim željama.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu putuje u Sjevernu Dakotu, gdje će otvoriti Predsjedničku knjižnicu Theodorea Roosevelta. No najveću pozornost privlači činjenica da bi upravo na tom putovanju trebao prvi put koristiti obnovljeni Boeing 747-8, zrakoplov koji je Katar darovao Sjedinjenim Državama i koji će privremeno služiti kao novi Air Force One.

Riječ je o luksuznom zrakoplovu koji je posljednjih mjeseci izazvao brojne kontroverze u Washingtonu. Kritičari upozoravaju na neuobičajen potez prihvaćanja tako vrijednog dara od strane strane države, kao i na milijunske troškove i ubrzani tempo preuređenja kako bi letjelica zadovoljila stroge sigurnosne standarde potrebne za predsjednički prijevoz.

Trump je odbacio kritike, poručivši kako nema razloga da SAD odbije vrijedan zrakoplov koji može zamijeniti zastarjelu predsjedničku flotu. Američko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da se na zrakoplovu provode opsežne sigurnosne i komunikacijske nadogradnje te da će, nakon završetka radova, ispunjavati sve uvjete za prijevoz predsjednika.

Obnovljeni Boeing 747-8 prepoznatljiv je i po novoj vanjskoj shemi boja – crvenoj, bijeloj, tamnoplavoj i zlatnoj – koju je odabrao sam Trump, odustavši od tradicionalnog izgleda predsjedničkog zrakoplova koji se koristi desetljećima.

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Posjet Sjevernoj Dakoti dio je niza događanja kojima Bijela kuća obilježava 250. obljetnicu američke neovisnosti. Tijekom tjedna Trump će posjetiti i Mount Rushmore, a u Washingtonu će sudjelovati u proslavi Dana neovisnosti 4. srpnja, koja će uključivati veliki vatromet iznad rijeke Potomac i predsjednikov govor, piše Reuters.

Otvorenje Predsjedničke knjižnice Theodorea Roosevelta simbolično je povezano s Trumpovim naglašavanjem američke snage i nacionalnog ponosa. Roosevelt, predsjednik SAD-a od 1901. do 1909., smatra se jednim od najutjecajnijih američkih državnika, a Trump ga često ističe kao jednog od svojih političkih uzora zbog njegova zalaganja za jačanje američkog utjecaja u svijetu.