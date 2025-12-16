Trump tuži BBC za pet milijardi dolara. “Prevarili su me, moram to učiniti”

Američki predsjednik tvrdi da je britanska tv kuća “namjerno iskrivila”“ njegov govor od 6. siječnja u dokumentarcu Panorama te time počinila klevetu. BBC s ispričao zbog montaže, ali odbacuje odgovornost i mogućnost odštete.

Američki predsjednik Donald Trump podnio je tužbu vrijednu pet milijardi dolara protiv BBC-ja zbog montaže njegovog govora od 6. siječnja 2021. u dokumentarcu Panorama.

Trump je optužio britansku tv kuću za klevetu i kršenje zakona o trgovačkim praksama, prema sudskim dokumentima podnesenima na Floridi.

BBC se prošlog mjeseca ispričao Trumpu, ali je odbio njegov zahtjev za odštetom te ustvrdio da ne postoji “osnova za tužbu zbog klevete”.

Trumpov pravni tim optužio je BBC da ga je oklevetao “namjernim, zlonamjernim i obmanjujućim manipuliranjem njegovog govora”. BBC još nije odgovorio na tužbu. Trump je prošlog mjeseca rekao da planira tužiti BBC zbog dokumentarca koji je emitiran u Ujedinjenom Kraljevstvu uoči američkih izbora 2024.

Što je sporno?

“Mislim da to moram učiniti”, rekao je Trump novinarima. “Prevarili su. Promijenili su riječi koje su mi izlazile iz usta.”

U govoru 6. siječnja 2021., prije nereda na Kapitolu, Trump je okupljenima rekao: “Krenut ćemo prema Kapitolu i ohrabriti naše hrabre senatorice i senatore te zastupnike i zastupnice.”

Više od 50 minuta kasnije u istom govoru rekao je: “I borimo se. Borimo se kao pakao.”

U emisiji Panorama, isječak je prikazao kako govori: „Krenut ćemo prema Kapitolu… i ja ću biti tamo s vama. I borimo se. Borimo se kao pakao.“

BBC je priznao da je montaža stvorila “pogrešan dojam” da je “uputio izravan poziv na nasilnu akciju”, no ustvrdio je da ne postoji osnova za tužbu zbog klevete.

Ostavke na BBC-u

U studenom je procurjela interna BBC-jeva bilješka koja je kritizirala način na koji je govor montiran, što je dovelo do ostavki glavnog ravnatelja BBC-ja Tima Davieja i voditeljice informativnog programa Deborah Turness.

Prije nego što je Trump podnio tužbu, odvjetnici BBC-ja poslali su opširan odgovor na njegove navode.

Naveli su kako u montaži nije bilo zle namjere te da Trump nije pretrpio štetu jer je reizabran ubrzo nakon emitiranja programa.

Također su istaknuli da BBC nema prava na distribuciju dokumentarca Panorama na svojim kanalima u SAD-u te da to nije ni učinio. Iako je emisija bila dostupna na BBC iPlayeru, pristup je bio ograničen samo na gledatelje u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Distribucija dokumentarca

U tužbi Trump navodi da je BBC imao ugovore s drugim distributerima za prikazivanje sadržaja, posebno s jednom medijskom kućom koja je navodno imala licencna prava za dokumentarac izvan UK-a. BBC još nije komentirao ove navode, kao ni kompanija koja je navodno imala sporazum o distribuciji.

Tužba također tvrdi da su ljudi na Floridi mogli pristupiti programu koristeći VPN ili streaming servis BritBox.

“Publicitet dokumentarca Panorama, u kombinaciji sa značajnim porastom korištenja VPN-a na Floridi otkako je prikazan, pokazuje veliku vjerojatnost da su građani Floride pristupili dokumentarcu prije nego što ga je BBC uklonio”, stoji u tužbi.

Liberalni demokrati, predvođeni Sir Edom Daveyjem, pozvali su premijera da poruči Trumpu kako je njegova odluka da tuži BBC “neprihvatljiva”.

“Keir Starmer mora stati u obranu BBC-ja od Trumpove nečuvene pravne prijetnje i zaštititi pretplatnike pristojbe od mogućih financijskih posljedica”, rekao je Davey.