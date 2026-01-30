Trump tuži Poreznu upravu i Ministarstvo financija za 10 milijardi dolara

Predsjednik Donald Trump tuži američku Poreznu upravu i Ministarstvo financija za najmanje 10 milijardi dolara, optužujući agenciju za neovlašteno curenje njegovih poreznih prijava tijekom njegove prve administracije.

Trump je podnio tužbu sa svojim sinovima, Donaldom Trumpom Jr. i Ericom u četvrtak saveznom sudu na Floridi. Tuži Poreznu upravu i Ministarstvo financija osobno, a ne u službenoj ulozi predsjednika.

U tužbi se tvrdi da vlada nije zaštitila povjerljive porezne podatke Trumpa i njegove organizacije, koje je u medije procurilo od strane Charlesa Littlejohna, bivšeg vanjskog suradnika Porezne uprave, koji je bio zaposlen u Booz Allen Hamiltonu.

Navodi se da je nezakonito pribavio i otkrio Trumpove porezne prijave publikacijama poput New York Timesa i ProPublice, prenosi CNN.

Littlejohn je 2024. osuđen na pet godina zatvora zbog otkrivanja tisuća poreznih prijava bez odobrenja, od Trumpa i tisuća drugih bogatih pojedinaca.

Trumpov pravni tim tvrdio je da je Porezna uprava (IRS) pravno odgovorna za Littlejohnove postupke jer je imao pristup poreznim prijavama i povjerljivim informacijama iz poreznih prijava, sličan onome koji imaju zaposlenici, te je iskoristio dugogodišnje sigurnosne propuste na koje je Porezna uprava bila upozorena, ali koji nisu ispravljeni.

“Porezna uprava (IRS) je nepravedno dopustila odmetnutom, politički motiviranom zaposleniku da oda privatne i povjerljive informacije o predsjedniku Trumpu, njegovoj obitelji i Trumpovoj organizaciji New York Timesu, ProPublici i drugim ljevičarskim novinskim kućama, koje su potom ilegalno objavljene milijunima ljudi. Predsjednik Trump i dalje smatra odgovornima one koji su nanijeli nepravdu Americi i Amerikancima“, rekao je Trumpov pravni tim u izjavi.

Ranije ovog tjedna, Ministarstvo financija prekinulo je veze s Booz Allen Hamiltonom, bivšim Littlejohnovim poslodavcem, rekavši da će otkazati 21 milijun dolara vrijedne savezne ugovore.

U izjavi ministra financija Scotta Bessenta u to vrijeme Littlejohn je naveden kao razlog odluke, rekavši: “Booz Allen nije uspio uvesti odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu osjetljivih podataka, uključujući povjerljive podatke poreznih obveznika kojima je imao pristup putem ugovora s Poreznom upravom.“

Tijekom Trumpovog prvog mandata, njegovo odbijanje objavljivanja poreznih prijava izazvalo je brojne kritike, čime je prekršio višedesetljetnu tradiciju predsjedničkih kandidata. Odbor za financije i financije Zastupničkog doma 2022. objavio je šest godina Trumpovih poreznih prijava nakon što je pravna bitka oko njihovog objavljivanja stigla do Vrhovnog suda.