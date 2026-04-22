Trump tvrdi da Iran u jednom danu izgubi više nego što Split potroši u godinu dana

U objavi na društvenim mrežama američki predsjednik iznio je preciznu procjenu koliko Teheran gubi svaki dan zbog blokade, dok pregovori o miru stagniraju.

Američki predsjednik Donald Trump ustvrdio je da Iran želi da se Hormuški tjesnac odmah otvori te da su njegove javne izjave o zadržavanju plovnog puta zatvorenim samo pokušaj da “sačuva obraz”. To stoji u objavi na društvenim mrežama objavljenoj nekoliko sati nakon što je na neodređeno vrijeme produžio primirje s Iranom, dok druga runda mirovnih pregovora i dalje stoji

Trump je je napisao da se iranska vojska i policija žale da ne primaju plaće, no nije naveo temelji li se to na procjenama američkih obavještajnih službi. Također je sugerirao da Iran gubi 500 milijuna dolara dnevno zbog američke blokade njegovih luka, ponovivši tvrdnju koju je iznio u još jednoj objavi u utorak navečer.

“Vlada Irana je podijeljena”

Trump je naznačio da namjerava zadržati blokadu te sugerirao da bi njezino ukidanje spriječilo postizanje dogovora s Iranom, “osim ako ne raznesemo ostatak njihove zemlje, uključujući i njihove čelnike!”

Trumpova objava u kojoj hvali uspjeh blokade uslijedila je samo nekoliko sati nakon što je na neodređeno vrijeme produžio primirje s Iranom. Time je preokrenuo ranije izjave u kojima je tvrdio da je takvo produljenje “vrlo malo vjerojatno” i da će bombardiranje biti nastavljeno ako uskoro ne dođe do dogovora. Trump je rekao da je pristao na produljenje nakon zahtjeva načelnika pakistanske vojske Asima Munira i premijera Shehbaza Sharifa. Američki predsjednik je napisao da je “vlada Irana ozbiljno podijeljena” te da je zamoljen da odgodi napade “dok njihovi čelnici i predstavnici ne iznesu jedinstven prijedlog”. Ipak, Trump je naglasio da će američka blokada iranskih luka u Perzijskom zaljevu ostati na snazi.

Blokada ista kao i bombardiranje

U objavi na platformi X nakon Trumpove najave primirja, američki ministar financija Scott Bessent napisao je da će, kao rezultat američke blokade, “u roku od nekoliko dana skladišta na otoku Kharg biti puna, a krhka iranska naftna polja bit će zatvorena”. Bessent je rekao da je cilj blokade pogoditi “glavne izvore prihoda” iranskog režima. U objavi se dodaje: “Američko Ministarstvo financija nastavit će provoditi maksimalni pritisak kroz ekonomsku silu kako bi sustavno oslabilo sposobnost Teherana da generira, premješta i vraća sredstva. Svaka osoba ili plovilo koje olakšava te tokove, kroz prikrivenu trgovinu i financije, riskira izloženost američkim sankcijama.”

Mahdi Mohammadi, viši savjetnik predsjednika iranskog parlamenta i istaknutog političara Mohammada Baghera Ghalibafa, reagirao je na Trumpovo produljenje primirja objavom na platformi X, poručivši da ono nema nikakvo značenje jer “strana koja gubi ne može diktirati uvjete”. Dodao je da je nastavak američke blokade “ništa drugačiji od bombardiranja” te da na njega treba odgovoriti “vojnim putem”. Mohammadi je također ustvrdio da bi Trumpovo produljenje primirja moglo biti “manevar za kupovanje vremena za iznenadni napad”.

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalan članak)