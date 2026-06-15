Trump tvrdi da je mirovni sporazum s Iranom “dovršen”, ukida se blokadu Hormuškog tjesnaca

Sjedinjene Američke Države postigle su mirovni sporazum s Iranom, objavili su u nedjelju navečer i predsjednik Donald Trump i pakistanski posrednici. Trump je u objavi na Truth Socialu također najavio kraj američke blokade Hormuškog tjesnaca, poručivši: “Neka nafta teče!”

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja posredovala između dviju strana, ranije je u nedjelju navečer na društvenim mrežama objavio da je postignut sporazum koji bi trebao biti potpisan sljedećeg petka u Švicarskoj.

Sporazum bi, prema Sharifovim riječima, trebao odmah okončati sukob na svim frontama, uključujući i Libanon, gdje je Izrael samo nekoliko sati ranije gađao ciljeve Hezbollaha u Bejrutu.

U svojoj objavi na Truth Socialu Trump je obećao ukinuti pomorsku blokadu iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu, a zatim poručio: “Brodovi svijeta, upalite motore. Neka nafta teče!”

Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi potvrdio je da Iran planira potpisati sporazum sljedećeg petka, prenijelo je više medija pozivajući se na njegove izjave državnim iranskim medijima.

Trump i Sharif nisu odmah iznijeli dodatne pojedinosti o sadržaju sporazuma, no Reuters i New York Times izvijestili su da će dogovor objema stranama dati dodatnih 60 dana za rješavanje pitanja iranskog nuklearnog programa — od kojeg je Trump više puta zahtijevao da Iran odustane kako bi sporazum mogao biti postignut.

Cijena od 81,30 dolara po barelu. Toliko se američka sirova nafta trgovala neposredno nakon objave mirovnog sporazuma, pri čemu su cijene pale oko 4,2 posto u minutama nakon otvaranja trgovanja.

Ranije u nedjelju činilo se da bi izraelski napadi na Bejrut mogli ugroziti mogućnost postizanja mirovnog sporazuma. Iran je ranije inzistirao da se sporazum o prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama mora odnositi i na izraelski rat protiv Hezbollaha, islamističke militantne skupine u Libanonu.

Nastavak borbi ondje više je puta prijetio narušavanjem krhkog primirja između SAD-a i Irana, a predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf ponovno je u nedjelju osudio najnoviji napad na Bejrut, rekavši da on pokazuje kako “Amerika ili nema volju ili nema sposobnost ispuniti svoje obveze”.

U ranijoj objavi na Truth Socialu i Trump je djelovao ljutito zbog izraelskih napada u Libanonu.

“Jutrošnji napad na Bejrut nije se smio dogoditi, osobito na poseban dan kada smo tako blizu mirovnog sporazuma s Iranom”, napisao je Trump, nazvavši Hezbollahov napad koji je potaknuo izraelski odgovor “vrlo malim i beznačajnim”.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link na originalni članak)