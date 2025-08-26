Trump tvrdi da smjenjuje guvernerku Feda Lisu Cook – ona uzvraća da nema pravo na to

Američki predsjednik kao razlog smjene navodi optužbe da je guvernerka Lisa Cook počinila hipotekarnu prijevaru, a ona i brojni političari tvrde da je to samo napad na FED i da Trump nema ovlasti da je otpusti.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak navečer da pokreće postupak za smjenu guvernerke Federalnih rezervi (FED) Lise Cook, navodeći optužbe da je počinila hipotekarnu prijevaru, što označava značajnu eskalaciju predsjednikove borbe s vodstvom središnje banke, koje je dosad odbijalo njegove zahtjeve za snižavanjem kamatnih stopa. U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je podijelio službeno pismo Bijele kuće koje je poslao Cook, u kojem joj piše: “Ovime ste razriješeni svoje dužnosti u Odboru guvernera Federalnih rezervi, s trenutnim učinkom.”

U pismu Trump tvrdi da mu Zakon o Federalnim rezervama omogućuje smjenu guvernera po vlastitom nahođenju “iz opravdanog razloga” te dodaje da je “utvrdio kako postoje dostatni razlozi da bude uklonjena s dužnosti“. Predsjednik se pritom poziva na optužbe koje je ranije ovog mjeseca iznio direktor Federalne agencije za stambeno financiranje Bill Pulte, tvrdeći da je Cook počinila hipotekarnu prijevaru prijavljujući dvije nekretnine kao svoju primarnu rezidenciju – što je dužnosnica središnje banke zanijekala.

Trump je optužuje za “obmanjujuće i potencijalno kazneno ponašanje u financijskim poslovima” te zaključuje kako zbog toga nema povjerenja u njezin integritet da nastavi obnašati dužnost.

Ne namjerava odstupiti

U izjavi koju je podijelila s nekoliko medija, Cook je dovela u pitanje zakonitost Trumpova poteza i rekla: “Predsjednik Trump navodno me pokušao smijeniti “iz opravdanog razloga”, iako po zakonu ne postoji takav razlog i on nema ovlasti za to. Neću podnijeti ostavku. Nastavit ću obavljati svoje dužnosti i pomagati američkom gospodarstvu kao što to činim od 2022.”

Neposredno nakon Trumpove objave dolar je naglo oslabio – indeks dolara pao je za više od 0,4 posto, s 98,50 na 98,10 bodova. Kasnije se ipak oporavio i stabilizirao na 98,38 bodova. Indeks mjeri vrijednost američke valute u odnosu na košaricu od šest najvažnijih svjetskih valuta.

Senatorica Elizabeth Warren napisala je na X-u: “Trump očajnički traži žrtveno janje kako bi prikrio vlastiti neuspjeh u smanjivanju troškova za Amerikance, a smjena Lise Cook njegov je najnoviji potez. To je autoritarno preuzimanje vlasti koje očito krši Zakon o Federalnim rezervama i svaki sud koji poštuje zakon poništit će ga.”

Čelnik demokrata u Senatu Chuck Schumer dodao je: “Ovaj pokušaj smjene uništava neovisnost Feda i dovodi u opasnost štednju i hipoteke svih Amerikanaca. Donald Trump igra opasnu igru s ključnim stupom našeg gospodarstva. Sudovi moraju zaustaviti ovo drsko preuzimanje moći prije nego što Trump nanese trajnu štetu nacionalnom, državnim i lokalnim gospodarstvima.”

Pozadina sukoba s Fedom

Trumpov pokušaj da smijeni Cook dolazi usred njegove rastuće borbe s Fedom oko kamatnih stopa. Središnja banka ih zasad zadržava stabilnima zbog inflacijskih pritisaka povezanih s Trumpovim carinama, dok predsjednik otvoreno zahtijeva značajno snižavanje stopa. Iako je ranije prijetio da će smijeniti predsjednika Feda Jeromea Powella, to dosad nije učinio. No, guvernerki Lisi Cook je prošlog tjedna otvoreno zaprijetio smjenom ako sama ne podnese ostavku, pozivajući se na optužbe koje je Pulte prethodno iznio u objavi na X-u i u pismu upućenom tužiteljici Pam Bondi, tražeći kazneni progon guvernerke. Pulte je tvrdio da je Cook 2021. godine pokušavala osigurati povoljne hipotekarne kredite navodeći i Ann Arbor (Michigan) i Atlantu (Georgia) kao svoju primarnu rezidenciju. Lisa Cook je te optužbe odbacila i rekla da “nema namjeru dopustiti da je maltretiraju kako bi odstupila zbog pitanja pokrenutih u jednoj objavi na društvenoj mreži”.

Ugrožen kreditni rejting

Agencija S&P, koja je prošlog tjedna potvrdila američki kreditni rejting AA+, naglasila je da je “sposobnost Federalnog rezervnog sustava da odlučno i pravovremeno reagira na domaće i globalne krize ključni stup suverenog rejtinga”. No, upozorila je i da bi taj rejting mogao biti ugrožen “ako politička previranja oslabe američke institucije i učinkovitost dugoročnog vođenja politika ili neovisnost Feda”. To bi pak moglo dovesti u pitanje status dolara kao glavne svjetske rezervne valute – jedne od ključnih snaga američkog kreditnog rejtinga.

Siladitya Ray, novinar Forbesa