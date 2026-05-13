Trump u Pekingu: Evo koje su ključne razlike između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava

Posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini u srijedu dolazi u trenutku kada rivalstvo između dva najveća svjetska gospodarstva sve više oblikuju ekonomska konkurencija, tehnološko vodstvo i globalni utjecaj.

Američki predsjednik Donald Trump stiže u Peking na trodnevni summit koji završava u petak. Riječ je o njegovom prvom državnom posjetu, tijekom drugog predsjedničkog mandata.

U Kini je bio 2017., tijekom rane faze njegova prvog mandata.

Geopolitička pozadina ovog posjeta znatno je nestabilnija nego što je bila u to vrijeme. Iranski rat poremetio je globalna energetska tržišta, brodske rute i obnovio zabrinutost zbog šire regionalne eskalacije.

U međuvremenu, Kina se pokušala pozicionirati kao izvor ekonomskog kontinuiteta i diplomatske stabilnosti, jačajući trgovinske veze diljem jugoistočne Azije, Zaljeva te dijelova Afrike i Latinske Amerike.

Trumpova administracija učinkovito je preusmjerila venezuelski režim dalje od Kine vojnim akcijama, ekonomski pritisnula kubansku vlast na rub kolapsa sankcijama i stvorila novu sigurnosnu koaliciju s nekoliko latinoameričkih i karipskih zemalja nazvanu “Štit Amerike”.

Američka strategija ponovno je potvrdila vojni i ekonomski primat u regiji s jasnim ciljem ublažavanja kineskog utjecaja i osiguranja ključnih lanaca opskrbe. Primjerice, SAD i Kina trenutno su u žestokom sporu oko kontrole nad lukama u Panamskom kanalu.

Sjedinjene Države su bogatije

Od Trumpovog posjeta Kini 2017. godine, SAD je nastavio predvoditi globalno gospodarstvo.

Prema najnovijim projekcijama MMF-a objavljenim u travnju, očekuje se da će nominalni BDP SAD-a premašiti 30 bilijuna dolara (25,5 bilijuna eura) u 2026., u usporedbi s približno 20 bilijuna dolara (17 bilijuna eura) za Kinu, što predstavlja oko 25% odnosno 17% udjela u globalnom gospodarstvu.

SAD i Kina zauzimaju prva dva mjesta na ljestvici nominalnog BDP-a već više od desetljeća, ali jaz, iako velik, postupno se smanjuje kako Kina brže raste, prenosi Euronews.

Prema podacima MMF-a, godišnja stopa rasta realnog BDP-a Kine u prosjeku je iznosila 5,48% od 2017., dok je u SAD-u 2,5%, a u svijetu 3,26%. U osnovi, kinesko gospodarstvo raste dvostruko brže od američkog rivala i znatno brže od globalnog tempa.

Vrlo značajan doprinos iznadprosječnim rezultatima Kine bila je činjenica da je bila jedina velika zemlja koja je 2020. godinu završila s gospodarskim rastom nakon što je pandemija Covida-19 imala veliki utjecaj na globalno gospodarstvo.

Za ovu godinu, predviđa se godišnji rast realnog BDP-a Kine od 4,4%, dok je rast u SAD-u 2,3%, a u svijetu 3,1%.

Kina je također 2016. godine nadmašila SAD i postala veći udio u globalnom gospodarstvu na temelju pariteta kupovne moći (PPP), čime se jaz od tada povećava. Mjera se prilagođava domaćim razinama cijena i odražava stvarni opseg proizvodnje i potrošnje unutar gospodarstva.

Ta promjena naglašava kako je Kina postala središnja u globalnoj proizvodnji, lancima opskrbe i potražnji za robom. Međutim, životni standard između dvije zemlje i dalje se znatno razlikuje.

Projekcije MMF-a pokazuju da će američki BDP po glavi stanovnika u 2026. godini iznositi preko 94.000 dolara (79.850 eura), dok će kineski biti blizu 15.000 dolara (12.750 eura), a svjetski gotovo 16.000 dolara (13.600 eura).

Unatoč desetljećima brzog rasta, kinesko gospodarstvo i dalje se suočava sa strukturnim izazovima, uključujući slabu domaću potrošnju, visoku nezaposlenost mladih, usporavanje sektora nekretnina i demografske pritiske povezane sa starenjem stanovništva.

Sukobi oko lanaca opskrbe i izvoza

Najnovija svađa oko lanaca opskrbe pokrenuta je u travnju kada je američki državni tajnik Marco Rubio optužio Kinu za “maltretiranje” zadržavanjem desetaka brodova pod panamskom zastavom nakon što je ta zemlja ranije ove godine poništila ugovore kojima je hongkonškoj podružnici kineskog CK Hutchisona omogućeno upravljanje dvama lučkim terminalima.

Trgovinske napetosti ostaju središnje u odnosima SAD-a i Kine unatoč nekoliko rundi pregovora tijekom protekle godine.

Iako su obje zemlje ublažile neke carine i izvozna ograničenja krajem 2025., sporovi oko poluvodiča, električnih vozila, umjetne inteligencije i pristupa ključnim mineralima i dalje traju.

Poslovni lideri koji se pridružuju američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na ovom putovanju u Kinu naglašava glavne teme o kojima se raspravlja. Skupina od više od desetak visokih rukovoditelja uključuje Elona Muska, izvršnog direktora Applea Tima Cooka i izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga.

Trumpova administracija ograničila je prodaju Nvidijinih H200 AI čipova Kini, navodeći njihovu moguću upotrebu u vojne svrhe. Izvoz je ograničen nizom uvjeta, kao što je testiranje treće strane kako bi se potvrdile performanse prije isporuke kineskim kupcima.

Nvidia od tada snažno lobira kod Bijele kuće za ukidanje ograničenja.

Sveukupno, Washington optužuje Peking da koristi državne subvencije i industrijsku politiku za iskrivljavanje globalnih tržišta, dok kineski dužnosnici tvrde da su američke kontrole izvoza osmišljene kako bi usporile kineski tehnološki razvoj.

Peking zadražava značajnu financijsku moć

Na temelju podataka Kineske državne uprave za deviznu razmjenu i izvješća državne novinske agencije Xinhua, kineske devizne rezerve i dalje su najveće na svijetu s više od 3,2 bilijuna dolara (2,8 bilijuna eura).

Ovi fondovi pružaju kreatorima politika značajan kapacitet za upravljanje financijskom volatilnošću i podršku kineskom juanu ili renminbiju.

SAD ima relativno manje rezerve, ali i dalje ima koristi od globalne dominacije dolara, koji ostaje primarna valuta koja se koristi u međunarodnoj trgovini i rezervama središnjih banaka.

Zlatne rezerve odražavaju drugu dimenziju rivalstva. Prema Svjetskom vijeću za zlato, SAD i dalje službeno drži najveće nacionalne rezerve zlata s preko 8100 tona.

Unatoč tome, Kina je posljednjih godina stalno širila vlastite rezerve. Od ovog mjeseca, Narodna banka Kine je u 18-mjesečnom nizu kupnje, što je najduži neprekinuti niz kupnje zlata kineske središnje banke. Ukupne zalihe dosegle su nove rekorde i iznose preko 2300 tona.

Umjetna inteligencija i vojni izdaci

Ekonomska konkurencija između Washingtona i Pekinga sve je više neodvojiva od vojnog i tehnološkog rivalstva.

Prema podacima koje je prošli mjesec objavio Međunarodni institut za istraživanje mira u Stockholmu (SIPRI), tri najveća svjetska potrošača vojnih sredstava i dalje su SAD, Kina i Rusija, a zajedno čine 51% ukupnog globalnog iznosa.

SAD je 2025. godine potrošio 954 milijarde dolara (810,3 milijarde eura), što je zapravo oko 7,5% manje nego prethodne godine, ali samo zato što Ukrajini nije odobrena nova financijska pomoć.

Zemlja je i dalje povećavala ulaganja u nuklearne i konvencionalne vojne sposobnosti s ciljem održavanja dominacije na zapadnoj hemisferi i odvraćanja Kine u Indo-Pacifiku, što su navedeni prioriteti nove američke Strategije nacionalne sigurnosti.

Potrošnja koju je američki Kongres odobrio za ovu godinu već je porasla na preko bilijun dolara (849,4 milijarde eura), što predstavlja povećanje od više od 5% u odnosu na 2025. godinu, a mogla bi dodatno skočiti na 1,5 bilijuna dolara (1,275 bilijuna eura) u 2027. godini ako se prihvati najnoviji prijedlog proračuna američkog predsjednika Donalda Trumpa.

SIPRI procjenjuje da je kineski obrambeni proračun za 2025. iznosio oko 336 milijardi dolara, ali nekoliko analitičara vjeruje da bi šira potrošnja vezana uz sigurnost tehnički mogla povećati stvarnu brojku.

Kina je u posljednjem desetljeću brzo modernizirala svoju vojsku, proširujući pomorske kapacitete, raketne sustave i sposobnosti kibernetičkog ratovanja, dok SAD i dalje održava značajnu prednost putem svoje globalne mreže saveza, uključujući partnerstva s NATO-om i sigurnosne veze diljem Indo-Pacifika s Japanom, Južnom Korejom i Australijom.

Tajvan ostaje najosjetljivije pitanje u odnosu. Peking smatra samoupravni otok dijelom svog teritorija i više je puta kritizirao američku vojnu pomoć Taipeiju.

Washington tvrdi da je očuvanje stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu ključno za regionalnu sigurnost i globalne trgovinske tokove, posebno s obzirom na središnju ulogu Tajvana u naprednoj proizvodnji poluvodiča.

Tehnologija, odnosno umjetna inteligencija, pojavila se kao možda definirajuće područje konkurencije.

SAD zadržava glavne snage u naprednom dizajnu čipova, zrakoplovstvu, softveru i istraživačkim kapacitetima. U međuvremenu, Kina je izgradila dominantnu poziciju u baterijama za električna vozila, infrastrukturi obnovljivih izvora energije, telekomunikacijskoj opremi i industrijskoj proizvodnji.

Kineske tvrtke sada čine više od 90% globalnih proizvodnih kapaciteta solarnih fotonaponskih sustava i preko 70% globalnog tržišta baterija za električna vozila, prema izvješćima Bruegela i SNE Researcha.

Istodobno, Washington je pooštrio ograničenja na izvoz naprednih poluvodiča usred zabrinutosti oko umjetne inteligencije i vojnih primjena.

Trumpov posjet će stoga vjerojatno biti manje ocijenjen na temelju neposrednih sporazuma, a više na temelju toga pomaže li spriječiti daljnje pogoršanje odnosa između dviju sila čije rivalstvo sve više oblikuje globalnu trgovinu, ulaganja i sigurnost.

SAD ostaje dominantna vojna i financijska sila, podržana globalnom ulogom dolara i dubinom američkih tržišta kapitala.

Kina se, međutim, razvila u sistemskog izazivača s industrijskim opsegom, izvoznim dosegom i državno podržanim investicijskim kapacitetom koji utječe na lance opskrbe, infrastrukturu i geopolitičke saveze diljem svijeta.

Za Peking, summit nudi priliku za projiciranje povjerenja i stabilnosti usred šire međunarodne neizvjesnosti. Za Washington, to je test mogu li SAD nastaviti oblikovati ekonomska i strateška pravila sve više multipolarnog svijeta.