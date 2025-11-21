Trump ukinuo carine na brazilsku kavu, govedinu, kakao i voće

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu o ukidanju uvoznih carina na brazilske prehrambene proizvode, uključujući govedinu, kavu, kakao i voće, pogođene carinama od 40 posto uvedenima u srpnju, priopćila je Bijela kuća.

Naredba će utjecati na brazilski uvoz u SAD od 13. studenog ili kasnije i može zahtijevati povrat carina naplaćenih na tu robu dok su se carine još naplaćivale, prema tekstu naredbe koju je objavila Bijela kuća.

Kako piše Reuters, SAD je carine ljetos uveo i kako bi kaznio Brazil zbog kaznenog progona njegovog bivšeg predsjednika, Trumpovog saveznika Jaira Bolsonara.

Potez slijedi nakon slične naredbe administracije od prošlog petka o ukidanju carina na nekoliko poljoprivrednih proizvoda iz drugih zemalja, s obzirom i da je zbog nekih carina došlo do rasta cijena hrane u Sjedinjenim Državama.

Brazil obično isporučuje oko trećinu kave u Sjedinjene Države, njenog najvećeg svjetskog konzumenta, a u posljednje vrijeme postao je važan dobavljač govedine, posebno one vrste koja se koristi za proizvodnju hamburgera.

Maloprodajne cijene kave u SAD-u porasle su ove godine za čak 40 posto – zbog carina ali i drugih čimbenika, poput slabije proizvodnje zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Rastuće cijene hrane glavni su uzrok pada potpore Trumpu, koja je na najnižoj razini od njegova povratka na vlast, pokazalo je ispitivanje Ipsosa za Reuters..

“Možete očekivati ​​da će se nekoliko tisuća vreća brazilske kave koje su stajale u carinskim skladištima brzo početi seliti u američke pržionice“, rekla je analitičarka roba Judith Ganes, predsjednica tvrtke J. Ganes Consulting.

“Odluka o ukidanju carina na uvoz iz Brazila pokazuje učinkovitost trgovinskih pregovora“, rekla je brazilska industrijska grupacija za proizvodnju govedine ABIEC, dodajući da će nastaviti raditi na povećanju svog udjela na američkom tržištu.

Ukidanje carina pozdravio je i brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva.