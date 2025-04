Trump uoči obilježavanja sto dana mandata: “Vodim državu i svijet, jako se zabavljam”

Američki predsjednik Donald Trump pohvalio se da vodi svijet i da se jako zabavlja u svom drugom mandatu u novom intervjuu za The Atlantic.

Dok se priprema obilježiti prvih 100 dana drugog mandata, Trump se pohvalio da vodi državu i svijet i da se tom prilikom jako zabavlja, nakon što ga je časopis The Atlantic koji je predsjednik jednom ismijao kao neuspješan nazvao na mobitel, a predsjednik se javio.

Podijelio je svoja razmišljanja o tome kako su se njegova dva predsjednička mandata razlikovala.

“Prvi put sam imao dvije stvari za napraviti – voditi zemlju i preživjeti, imao sam sve te korumpirane tipove”, rekao je Trump u intervjuu objavljenom u ponedjeljak. “A drugi put, vodim zemlju i svijet.”

“Jako se zabavljam, s obzirom na to što radim… znate, ono što radim su tako ozbiljne stvari“, poručio je.

Trump je također izrazio povjerenje u ministra obrane Petea Hegsetha, rekavši za The Atlantic koji je razotkrio Hegsethovo curenje informacija u aplikaciji Signal: “Mislim da će se sabrati… Razgovarao sam s njim, to je bio pozitivan razgovor.”

Trump je također pohvalio tehnološke milijardere Marka Zuckerberga i Jeffa Bezosa. Rekao je da su oni i drugi s velikim bogatstvom postali srdačniji prema njemu u njegovom drugom mandatu jer imaju veću razinu poštovanja. “Možda me nisu poznavali na početku, a sada me poznaju”, rekao je.

Trumpov drugi mandat

Tijekom prvih 100 dana mandata, Trump je proveo sveobuhvatnu antiimigracijsku agendu, pokrenuo globalni trgovinski rat, raspustio savezne agencije putem Ministarstva vladine učinkovitosti (DOGE), govorio o aneksiji Grenlanda i pretvaranju Kanade u 51. američku saveznu državu.

Više je puta kritizirao The Atlantic, uključujući i u tjednima koji su prethodili intervjuu. Glavnog urednika Jeffreyja Goldberga, koji je pratio svoje novinare na sastanku s Trumpom u Ovalnom uredu 24. travnja, nazvao je ljigavcem.

Trumpova svađa s Goldbergom započela je prije mnogo godina kada je Goldberg izvijestio da je Trump rekao da su veterani koji su poginuli u borbi “naivčine” i “gubitnici” (optužbe koje je Trump više puta porekao).

U to vrijeme, Trump je The Atlantic nazvao neuspješnim časopisom. Isprva je odbio zahtjev časopisa za intervju javno kritizirajući pisce Ashley Parker i Michaela Scherera na Truth Socialu. Nekoliko tjedana kasnije, kada su u subotu ujutro nazvali Trumpa na mobitel, on je odgovorio s “tko zove?” Zatim je pozvao Parker, Scherera i Goldberga u Ovalni ured na drugi sastanak 24. travnja, izvijestili su.

Sara Dorn, novinarka Forbesa