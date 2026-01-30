Trump upozorio, Starmer uzvratio: Ne možemo “gurati glavu u pijesak” zbog Kine

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je kako je jačanje poslovnih odnosa Ujedinjenog Kraljevstva s azijskom državom “vrlo opasno”.

Donald Trump uputio je upozorenje britanskom premijeru Keiru Starmeru, koji je trenutno u posjeti Kini u nastojanju da potakne trgovinu i ojača gospodarske veze. Američki predsjednik, upitan o tome što misli o tome što Ujedinjeno Kraljevstvo nastoji produbiti poslovne odnose s Kinom, rekao je da je to “za njih vrlo opasno”.

To je svojevrsno balansiranje s kojim bi se Starmer mogao suočiti, dok nastoji produbiti veze s Kinom, a istodobno održati “poseban odnos” Ujedinjenog Kraljevstva sa Sjedinjenim Američkim Državama, piše Sky News.

Reagirajući na Trumpove komentare, jedan britanski dužnosnik istaknuo je da je američka administracija bila upoznata sa Starmerovim putovanjem i planovima premijera za jačanje trgovine te da je predsjednik rekao kako i sam planira posjetiti Kinu u travnju.

Tijekom leta iz Ujedinjenog Kraljevstva u Kinu, premijer Starmer je političkoj urednici Sky Newsa Beth Rigby rekao: “Odnos sa SAD-om jedan je od najbližih odnosa koje imamo, kada je riječ o obrani, sigurnosti, obavještajnim pitanjima, ali i trgovini te mnogim drugim područjima. Prošle smo godine imali vrlo uspješan državni posjet predsjednika Trumpa koji je doveo do ulaganja vrijednih stotine milijardi funti u gospodarstva jedni drugih, tako da je riječ o iznimno važnom odnosu”, i dodao:

“Nema smisla gurati glavu u pijesak kada je riječ o Kini. U našem je interesu da surađujemo, ali bez kompromitiranja nacionalne sigurnosti, i zato smo uspjeli iznijeti dosljedan i sveobuhvatan pristup na koji sam se više puta pozivao.”