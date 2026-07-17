Trump zaprijetio oduzimanjem dozvola za emitiranje ABC-u i NBC-u zbog toga što nisu uživo prenosili njegov govor

Predsjednik Donald Trump napao je televizijske mreže ABC i NBC te pozvao na oduzimanje njihovih dozvola za emitiranje nakon što te dvije mreže u četvrtak navečer nisu uživo prenosile njegov govor u udarnom terminu. Tijekom govora optužio je Kinu za nezakonit pristup podacima američkih birača te ponovno iznio svoje dugogodišnje pritužbe na sigurnost izbora u Sjedinjenim Državama.

CNN također nije prenosio predsjednikov govor uživo, dok je CBS emitirao veći dio obraćanja u posebnoj emisiji koju je vodio Tony Dokoupil, uz više upozorenja i napomena o Trumpovim ranijim neistinitim tvrdnjama o izborima 2020. godine.

U svom je govoru predsjednik rekao da NBC i ABC News, kako je naveo, u „rijetkom potezu” nisu uživo prenosili njegovo obraćanje, iako je i ranije bilo slučajeva da televizijske mreže nisu prekidale redovni program radi predsjedničkog govora.

Ne ponudivši nikakve dokaze, Trump je optužio te mreže i „druge u medijima” da sudjeluju u „zavjeri”, tvrdeći da „znaju koliko je naš sustav korumpiran i ne žele to razotkriti”.

Unatoč tome što ne postoje dokazi o raširenim izbornim prijevarama na američkim izborima, Trump je rekao da televizijske mreže žele „nastaviti ovu prijevaru… održavati je na životu” i „štititi radikalnu ljevicu”.

Predsjednik je potom, čini se, odbijanje NBC-a i ABC-a da emitiraju njegov govor opisao kao čin „prijevare” te izjavio da bi to „trebalo značiti oduzimanje njihovih dozvola za emitiranje”.

Oštra kritika

Ističući da se „to ne može dopustiti”, Trump je kritizirao mreže zbog korištenja „naših javnih radiovalova, vrijednih više milijardi dolara, potpuno besplatno”. Iako je Fox News u jednom trenutku prenio predsjednikov govor u cijelosti, mreža je pritom objavila i upozorenje u vezi s Trumpovim tvrdnjama. Voditelj Fox Newsa rekao je: „Čuli smo kako predsjednik tvrdi da su elektronički glasački uređaji ranjivi i da ih je lako kompromitirati. Fox News još nije vidio dokaze i nije u mogućnosti procijeniti točnost predsjednikovih izjava i tvrdnji.”

Već je prijetio

Tijekom protekle godine Trump je više puta prijetio oduzimanjem dozvola za emitiranje raznim televizijskim mrežama zbog negativnog izvještavanja o njemu ili njegovoj administraciji, što je izazvalo zabrinutost zagovornika slobode govora. U objavi na platformi Truth Social prošle godine Trump je napao ABC i NBC, nazvavši ih „dvjema najgorim i najpristranijim televizijskim mrežama u povijesti”, tvrdeći da o njemu objavljuju „97 % NEGATIVNIH PRIČA”. Predsjednik je izjavio da podržava oduzimanje njihovih dozvola za emitiranje, pritom bez dokaza optuživši mreže da su „PRODUŽENA RUKA DEMOKRATSKE STRANKE”.

U travnju je Savezna komisija za komunikacije (FCC) pokrenula postupak prijevremenog preispitivanja dozvola za osam postaja kojima upravlja ABC. Nacionalno udruženje televizijskih kuća (National Association of Broadcasters) opisalo je potez FCC-a kao „gotovo bez presedana”. Međutim, predsjednik Komisije Brendan Carr, Trumpov imenovani dužnosnik koji je podržao predsjednikove kritike televizijskih mreža, zanijekao je da je preispitivanje dozvola rezultat vanjskog „pritiska” ili „sugestije” iz Bijele kuće.

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalni članak)