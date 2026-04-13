Trumpov najbliži saveznik u Europi priznao težak izborni poraz

Viktor Orbán, mađarski krajnje desni autoritarni premijer, koji je došao na vlast prije 16 godina i uživao političku podršku na najvišoj razini od predsjednika Donalda Trumpa priznao je u nedjelju poraz na izborima svom centrističko-desnom suparniku Peteru Magyaru, objavio je njegov protivnik iz stranke Tisza na društvenim mrežama. Orbán je priznao poraz u govoru svojim pristašama nedugo nakon Magyarove objave, priznajući da je “rezultat izbora za nas bolan, ali jasan.”

Tisza, Magyarova centrističko-desna politička stranka, prema projekcijama će osvojiti 135 od 199 mjesta u parlamentu, izvijestio je Reuters nakon što je prebrojano 45% glasova — čime bi dobili dvotrećinsku većinu s moći da učinkovito preoblikuju mađarske zakone.

Prije nedjelje, Orbánova stranka Fidesz uživala je sličnu razinu popularnosti, osvojivši dvotrećinsku većinu na posljednjim parlamentarnim izborima 2022. godine.

Izlaznost birača oborila je rekorde, rekao je Magyar u video poruci u nedjelju, te je do 18:30 po lokalnom vremenu iznosila čak 77%, izvijestio je Associated Press pozivajući se na mađarski Nacionalni izborni ured.

Orbán: međunarodna figura za desničarske populističke pokrete

Orbán vodi Mađarsku kao premijer od 2010. godine i često je kritiziran zbog narušavanja demokratskih institucija svoje zemlje. Općenito je podržavao ruskog autokratskog predsjednika Vladimira Putina, iako je osudio rat u Ukrajini. Također se smatra jednim od lidera mnogih međunarodnih konzervativnih pokreta, osobito kako su populistički izazovi mainstream konzervativcima posljednjeg desetljeća pobjeđivali diljem Europe i SAD-a. Trump je godinama hvalio Orbána i podržao njegov ponovni izbor u objavi na Truth Socialu u veljači. Potpredsjednik JD Vance otišao je i korak dalje, putujući prošlog tjedna u Budimpeštu kako bi podržao premijera govorom u kojem je optužio Europsku uniju za “miješanje” u mađarske izbore.

Orbánova mreža proširila se u SAD

Orbánov uspjeh u preoblikovanju Mađarske smatran je velikom političkom pobjedom za međunarodne desničarske lidere i dobio je podršku velikih američkih organizacija i milijardera. Osim bliskih odnosa s Trumpom i Vanceom, Orbán se navodno sastao s tehnološkim milijarderima desne orijentacije Elonom Muskom (koji je često podržavao Orbána na svojoj platformi X) i Peterom Thielom, kao i s bivšim voditeljem Fox Newsa i konzervativnom medijskom osobnošću Tuckerom Carlsonom. U prošlosti je Orbán bio glavni govornik na Konferenciji političke akcije konzervativaca (CPAC), a ta američka skupina ponovno ga je podržala za reizbor u nedjelju.

Glavni kritičari

Orbán je redovito bio kritiziran od strane organizacija za ljudska prava i Europske unije zbog ograničavanja LGBTQ prava i značajnih promjena mađarskog ustava. Među kritičarima su Human Rights Watch, Europski parlament, većina drugih europskih lidera te američki State Department pod bivšim predsjednikom Joeom Bidenom, koji je 2022. objavio izvješće zbog zabrinutosti oko cenzure, korupcije i političkog zastrašivanja. U nedjelju je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen javno pozdravila Orbánov poraz, napisavši u objavi na platformi X: “Mađarska je odabrala Europu. Europa je uvijek birala Mađarsku. Jedna država vraća se na svoj europski put.” Ubrzo su je slijedili i drugi europski lideri — francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da njegova zemlja “pozdravlja pobjedu demokratskog sudjelovanja”, dok je njemački kancelar Friedrich Merz ponudio “udruživanje snaga za snažnu, sigurnu i, prije svega, ujedinjenu Europu.”

Što slijedi?

Mađarska i dalje prebrojava glasove, iako je Magyarova stranka Tisza već proglasila pobjedu. U govoru pristašama u Budimpešti, Magyar je rekao: “zajedno smo zamijenili Orbánov sustav i zajedno smo oslobodili Mađarsku, vratili smo našu zemlju.” Magyar je predsjednik Tisze i široko se očekuje da će postati premijer kada se formira nova vlada. On je bivši član Orbánove stranke Fidesz, s kojom je raskinuo tek 2024. godine.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link na originalni članak)