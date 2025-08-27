Trumpova administracija povlači dodatnih 175 milijuna dolara iz važnog projekta

Ministar prometa Sean Duffy povukao je 175 milijuna dolara iz kalifornijskog projekta brze željeznice, samo mjesec dana nakon što je otkazao 4 milijarde dolara saveznih subvencija.

Duffy je naveo da je cijeli projekt do sada koštao 15 milijardi dolara i da je bio neuspješan.

“U dvadeset godina Kalifornija nije uspjela postaviti niti jednu tračnicu brze željeznice“, rekao je. “Ovdje prestaje rasipanje novca. Od danas, američki narod je završio s ulaganjem u neuspjeli kalifornijski eksperiment. Umjesto toga, moj odjel će se usredotočiti na dobro upravljane projekte koji mogu postati stvarnost”, dodao je.

U izjavi za CNBC, Kalifornijska uprava za brze željeznice rekla je da je grupa ovog tjedna krenula u kupnju komponenti tračnica kako bi radila na dovršetku brze željeznice u sljedećem razdoblju.

“Ovo je nastavak nezakonitog, politički motiviranog i neutemeljenog napada Trumpove administracije na zajednice kalifornijske brze željeznice i središnje doline. Činjenice su jasne: Kalifornija isporučuje jedini pravi sustav brzih vlakova koji je u izgradnji u Sjevernoj Americi”, rekao je glasnogovornik željeznice.

U srpnju je administracija otkazala sva savezna sredstva nakon izvješća FRA-e koje je utvrdilo propuste u vezi s održivošću projekta, uključujući navodnu nemogućnost dovršetka projekta do roka i tvrdnje o kršenju uvjeta ugovora.

Kalifornija je u srpnju podnijela tužbu protiv Ministarstva prometa zbog njegovog nezakonitog djelovanja.

Projekt je izvorno zamišljen nakon što je 2008. godine na državnom glasanju usvojena mjera s ciljem povezivanja San Francisca i Los Angelesa za manje od tri sata, ali kasnije je ta ruta skraćena na dionicu od 270 kilometara između Merceda i Bakersfielda.