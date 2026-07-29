Trumpova administracija zabranila uvoz novih kineskih humanoidnih robota

Trumpova administracija objavila je zabranu uvoza novih humanoidnih robota strane proizvodnje u SAD zbog, kako je navela, neprihvatljivih rizika za američku nacionalnu sigurnost.

Taj se potez odnosi na napredne robote. Mnogi od njih proizvode se u Kini, koja se natječe sa SAD-om u razvoju robotike i umjetne inteligencije.

Savezna komisija za komunikacije (FCC) također je zabranila uvoz invertera za koje je rekla da bi također mogli predstavljati rizik za američko gospodarstvo.

Predsjednik FCC-a Brendan Carr rekao je da agencija čini svoj dio kako bi osigurala ključne američke lance opskrbe, prenosi BBC.

FCC je dodao te artikle na svoj popis roba i usluga koje se smatraju rizikom za nacionalnu sigurnost SAD-a.

Zabrana se odnosi na nove napredne robotske uređaje i invertere proizvedene u inozemstvu i ne sprječava prodaju ili uvoz bilo kojih postojećih modela koje je prethodno odobrila FCC.

FCC je izrazio zabrinutost da bi korištenje invertera proizvedenih u inozemstvu moglo omogućiti inozemnim tvrtkama da ih isključe, ukradu podatke, olakšaju daljinski pristup i nadzor od strane “stranih vladinih aktera ili da budu na drugi način iskorišteni putem kibernetičkog napada”.

Dodaje se da bi korištenje robota proizvedenih izvan SAD-a moglo omogućiti zlonamjernim akterima da nadziru Amerikance, poboljšaju sposobnosti stranih obavještajnih službi ili da daljinski preuzmu kontrolu nad robotima.

Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu također je reklo da će Peking poduzeti sve potrebne mjere kao odgovor na bilo kakve poteze koji štete njegovim interesima, pozivajući sve zemlje da surađuju na razvoju umjetne inteligencije za dobro i pozitivno.

Kineski izvoz je pod intenzivnim nadzorom SAD-a dok Trumpova administracija pokušava riješiti trgovinske neravnoteže s drugim najvećim svjetskim gospodarstvom.

Unatoč tome što je najveći svjetski izvoznik električnih vozila, Kina je efektivno isključena s američkog tržišta visokim carinama.

Kineskim tvrtkama za AI prijete sankcije

Washington je također blokirao prodaju vrhunskih američkih poluvodiča Kini u nastojanju da zaštiti nacionalnu sigurnost, uspori modernizaciju vojske Pekinga i održi vodeću američku poziciju u umjetnoj inteligenciji.

Američki ministar financija Scott Bessent također je upozorio da bi se kineske tvrtke za umjetnu inteligenciju mogle suočiti sa sankcijama zbog navoda da su ukrale američko intelektualno vlasništvo.

Kao odgovor, kineska vlada izjavila je da je razvoj umjetne inteligencije u njezinoj zemlji rezultat vlastite predanosti i truda, kao i međunarodne suradnje. SAD će željeti izbjeći ponavljanje pritiska na lance opskrbe koji je izazvan prošle godine kada je Kina pooštrila kontrolu izvoza rijetkih zemnih metala.

Kineske tehnološke tvrtke brzo su razvile humanoidne robote koji će se koristiti u okruženjima poput tvornica i domova.

Tvrtke su također brzo plasirale svoje strojeve tvrtkama i javnosti prije američkih humanoidnih robotskih rivala poput Tesle Elona Muska i Boston Dynamicsa.