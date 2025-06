Trumpova politika viza mogla bi pogoršati problem koji SAD već ima s manjkom liječnika

Prema podacima Američke liječničke komore, otprilike četvrtina liječnika koji trenutno rade u SAD-u diplomirala je na inozemnim medicinskim fakultetima, a zemlja se suočava s rastućim nedostatkom liječnika. No, da bi liječnik školovan u inozemstvu mogao dobiti licencu za rad u SAD-u, mora završiti specijalizaciju u zemlji, što ove programe čini ključnima za održavanje prijeko potrebnog dotoka stranih liječnika.

Novopečeni doktori medicine među tisućama su studenata, pripravnika, nastavnika i polaznika međunarodne zamjene koji su ostali u neizvjesnosti nakon što je Trumpovo Državno tajništvo prošlog tjedna zaustavilo zakazivanje novih termina za vize, dok razvija plan za provjeru kandidata putem njihovih društvenih mreža. Za liječnike rođene i školovane u inozemstvu koji još nisu dobili termin, trenutak ne može biti gori — većina medicinskih specijalizacija službeno počinje 1. srpnja, a orijentacije za nove doktore (poznate kao stažisti ili P.G. 1) započinju već u lipnju. Međunarodni medicinski diplomanti bez vize mogli bi propustiti početak, što bi dovelo u pitanje njihovo mjesto i ostavilo bolnice na cjedilu, budući da stažisti pružaju praktičnu medicinsku skrb pod nadzorom iskusnijih liječnika.

Velik broj nepopunjenih mjesta

U ožujku, u tzv. “glavnom krugu specijalizacija”, 37.677 diplomiranih studenata medicine i osteopatije dobilo je mjesto na prvoj godini rada. Od toga je bilo 6653 stranih studenata koji su diplomirali izvan SAD-a, prema podacima Nacionalnog programa za usklađivanje specijalizacija (NRMP). (Još 3108 bili su američki državljani koji su diplomirali na inozemnim medicinskim fakultetima.) Ti podaci ne uključuju 2374 pozicije koje su u ožujku ostale nepopunjene; njih 300 naknadno su popunili studenti rođeni i školovani u inozemstvu.

“Neki kažu: ‘Možda strani liječnici uzimaju sva mjesta’,” kaže Sebastian Arruarana, specijalizant u bolnici Brookdale University Hospital and Medical Center u Brooklynu u New Yorku. “Ali ne, oni ne uzimaju mjesta — ima više otvorenih pozicija nego što ima domaćih diplomiranih studenata.”

Većina međunarodnih medicinskih diplomanta (koji nisu američki državljani) dolazi u SAD putem J-1 viza, koje su namijenjene razmjenama u svrhu poučavanja, istraživanja i obuke. Mnogi ovogodišnji stažisti već su zakazali termine za vize, no oko pet posto – ili više od 300 liječnika — nije, procjenjuje dr. Zain Abdin iz Chicaga, također diplomant inozemnog medicinskog fakulteta.

Manje naseljene države imaju više stranaca

Arruarana, koji je ujedno i influencer na društvenim mrežama s fokusom na pitanja međunarodnih diplomanta medicine, prima poruke od onih koji su ostali zaglavljeni. “Zaglavljeni smo i bespomoćni,” poručio mu je jedan diplomant koji je dobio mjesto u medicinskom centru u Teksasu. Program orijentacije za novog specijalizanta počeo je 3. lipnja, što je među ranijim terminima. “Ne znam što učiniti u ovoj situaciji.”

“Tek sam 23. svibnja dobio mjesto nakon mnogih izazova i protiv svih izgleda,” napisao je drugi. “Moj program tek sada pokreće proces sponzorstva za J-1 vizu, tako da još nemam termin za intervju.” Neke specijalizacije počinju kasnije tijekom godine, objašnjava Abdin, uglavnom u rujnu. Ti će liječnici vjerojatno biti najviše pogođeni pauzom u izdavanju viza.

Velike savezne države poput New Yorka i Floride – gdje se ove godine u ožujku smjestilo 1592, odnosno 698 stranih liječnika – imaju najviše međunarodnih specijalizanata, prema podacima NRMP-a. No, one predstavljaju samo 24 i 19 posto svih specijalizanata. Rjeđe naseljene savezne države poput Sjeverne Dakote, Wyominga i Arkansasa, koje su podržale Trumpa na posljednjim izborima, više ovise o stranim liječnicima, s udjelima od 38, 33 i 32 posto stranih diplomanta među novim specijalizantima.

“Ne putujte izvan SAD-a”

Trenutna pauza u zakazivanju termina utječe na sve vrste studentskih viza, uključujući F-1 vize, koje se primarno izdaju za strane studente na fakultetima i sveučilištima, te M-1 vize, koje se najčešće izdaju za strane studente u obrtničkim školama i neakademskim programima poput letačkih škola.

Prema dopisu Državnog tajništva, pauza u zakazivanju ostat će na snazi dok se ne izda nova uputa “u narednim danima”, izvijestio je Politico prošlog tjedna. U međuvremenu, vodstvo Edukacijske komisije za strane medicinske diplomante (ECFMG), koja zapravo djeluje kao čuvar ulaza za strane liječnike u SAD, pokušava ishoditi iznimku za liječnike, prema riječima Arruarane, koji kaže da je razgovarao s jednim od zaposlenika komisije. E-mail od ECFMG-a upozorio je sadašnje specijalizante da ne putuju izvan SAD-a dok traje pauza, ako trebaju obnoviti svoju vizu. ECFMG nije odgovorio na upit časopisa Forbes.

Emma Whitford, novinarka Forbesa