Trumpove carine mogle bi ugroziti njegovu migracijski politiku. Rastu cijene zaštitne tehnologije

Američki Axon, glavni dobavljač tehnologije za graničnu i imigracijsku policiju, upozorava da bi mogao povećati cijene zbog Trumpovih carina na kineske proizvode.

Američki predsjednik Donald Trump i dalje je u trgovinskom ratu s Kinom, a visoke carine koje je uveo na kineske proizvode prijete da će jednu od njegovih ključnih misija – masovnu deportaciju ljudi bez dokumenata učiniti znatno skupljom.

Neki od najvećih dobavljača tehnologije za Američku imigracijsku carinsku službu (ICE) i CBP upozoravaju na utjecaj carina i smatraju da postoji velika mogućnost povećanja cijena, ne samo za granične policajce već i za većinu policijskih uprava diljem zemlje. Axon Enterprise, tržišna kapitalizacija od 40 milijardi dolara, koji ICE-u i CBP-u isporučuje tjelesne kamere, elektrošokere i pohranu dokaza u oblaku, mjesecima je upozoravao na štetu koja dolazi.

“Trumpovo povećanje carina Kini, Meksiku i Kanadi moglo bi imati značajan utjecaj na poslovanje”, napisala je tvrtka u podnesku Američkoj komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) ovog travnja. U istom podnesku, godišnjem izvješću za investitore, tvrtka je napomenula: “Mogli bismo razmotriti i povećanje cijena za krajnjeg potrošača, međutim, to bi moglo smanjiti konkurentnost naših proizvoda i negativno utjecati na neto prodaju.“

Najveći savezni ugovor tvrtke, potpisan na kraju Trumpovog prvog mandata i vrijedan preko 20 milijuna dolara, odnosi se na opskrbu CBP-a kamerama koje se nose na tijelu, prema ugovornim dokumentima. Tek prošli mjesec potpisali su ugovor vrijedan 5 milijuna dolara kojim bi ICE-u osigurali iste vrste kamera i pohranu u oblaku za video snimke. Axon uvozi komponente za svoje proizvode iz Kine, Tajvana, Meksika, Vijetnama, Tajlanda i Južne Koreje.

Očekuje se da će carine povećati cijene Axona

Policajci koji su razgovarali s Forbesom zabrinuti su zbog utjecaja carina. Detektiv Luis Figuerido iz New Jerseyja očekuje da će carine povećati cijene Axona. Rekao je da će vjerojatno porasti i troškovi drugih alata za nadzor, od dronova do kamera. “Ako cijena poraste, to će utjecati na sve koji koriste tehnologiju na državnoj i saveznoj razini”, rekao je. Zamjenik šefa policije Los Angelesa John McMahon rekao je da je svako potencijalno povećanje cijena razlog za zabrinutost. “Grad Los Angeles suočava se s deficitom od milijardu dolara”, dodaje.

Predsjednik Axona Josh Isner rekao je za Forbes da tvrtka ima zalihe. “Usko surađujemo s dobavljačima i drugim ključnim dionicima kako bismo očuvali fleksibilnost dok carine nastavljaju rasti.”

Cellebrite, koji ICE-u i CBP-u pruža alate za forenziku telefona i računala, također je upozorio na utjecaj nadolazećih carina. U svom nedavnom godišnjem izvješću investitorima, tvrtka je upozorila da bi cijena sirovina ili komponenti nabavljenih iz inozemstva mogla porasti kao rezultat povećanih carina, što može negativno utjecati na profitabilnost njihovog poslovanja. Nije rekla odakle nabavlja te materijale niti je spomenula mogućnost povećanja cijena za kupce. Tvrtka je odbila komentirati.

Ugrožen razvoj tehnologije dronova

Razvoj tehnologije dronova također bi mogao biti ozbiljno pogođen. Proizvođači diljem svijeta već pate zbog hladnih odnosa između Amerike i Kine. DJI, najpopularniji model među američkim policajcima i potrošačima, meta je saveznih zabrana, iako države i dalje mogu slobodno koristiti njegove uređaje. Američke tvrtke poput Skydia, izvođača radova za ICE i CBP, te bliskog partnera Axona, također nabavljaju dijelove iz Kine, što ih čini ranjivima na rastuće troškove koji bi se mogli prenijeti na kupce.

Ironično, američki proizvođači policijskih dronova mogli bi proći lošije u usporedbi s kineskim tvrtkama, prema Bobbyju Sakakiju, bivšem direktoru kineske tvrtke za dronove Autel koji sada savjetuje proizvođače bespilotnih vozila.

Kao što je Forbes prethodno izvijestio, policijski dronovi DJI često su 50% jeftiniji od konkurentskih dronova Skydio. “Carine puno više štete američkim tvrtkama nego kineskima“, dodao je Sakaki. Ali bez obzira kupuju li kineske ili američke, lokalne i savezne vlade i dalje će plaćati više za alate za provedbu zakona zahvaljujući carinama.

Thomas Brewster, novinar Forbesa