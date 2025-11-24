Trumpovo bogatstvo palo za 1,1 milijardu dolara

Neto vrijednost predsjednika Donalda Trumpa pala je za 1,1 milijardu dolara od rujna, jer su dionice obiteljske tvrtke, Trump Media and Technology Group (TMTG), ovog tjedna pale na rekordno niske vrijednosti.

Trumpovo neto bogatstvo palo je s rekordnih 7,3 milijarde dolara na 6,2 milijarde.

Pad dolazi nakon što je dionica njegove tehnološke tvrtke TMTG u petak pala na 10,18 dolara, što je najniža zabilježena vrijednost, usred naglog pada bitcoina.

Trump Media and Technology Group izvijestio je o gubitku od 54,8 milijuna dolara na prihod od 973.000 dolara u trećem tromjesečju, prema podnesenom izvještaju Komisije za vrijednosne papire i burze ranije ovog mjeseca, o čemu je prethodno izvijestio Forbes. Udio bitcoina tvrtke pao je za 48 milijuna dolara, djelomično nadoknađen dobitkom od 33 milijuna dolara od kriptovalute Cronos.

Ipak, od rujna, Trumpova neto vrijednost porasla je za 3 milijarde dolara u protekloj godini, što ga je postavilo na 201. mjesto na Forbesovoj listi 400 najbogatijih Amerikanaca, što je napredak od 118 mjesta u odnosu na listu iz 2024. godine.

Povećanje je uglavnom potaknuto kripto investicijama obitelji Trump, uključujući pothvat najavljen prošle godine, World Liberty Financial, koji je osigurao investiciju od 75 milijuna dolara od kripto poduzetnika Justina Suna.

Trump i njegova tri sina navedeni su kao suosnivači World Liberty Financiala, decentralizirane financijske platforme koja je debitirala u rujnu 2024.

