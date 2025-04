Trumpovo bogatstvo se smanjuje: Izgubio 500 milijuna dolara u nekoliko dana

Carine često imaju neočekivane posljedice. Trumpovo bogatstvo u nekoliko je dana palo za pola milijarde dolara.

Na dan kada je američki predsjednik Donald Trump iznio svoj plan za sveobuhvatne carine, Forbes je njegovu neto vrijednost procijenio na 4,7 milijardi dolara. Manje od tjedan dana kasnije, smanjio se na procijenjenih 4,2 milijarde dolara, jer vrijednost njegovih javnih dionica i privatnih posjeda pada u slijedu sa širim tržištem.

Trump je zabilježio najveći gubitak u Trump Media and Technology Group, koja je pala za 8% u posljednja tri dana trgovanja, dosegnuvši najnižu cijenu od listopada. Njegov udio, vrijedan 2,2 milijarde dolara u srijedu, sada iznosi 2 milijarde dolara. Gubitak od otprilike 170 milijuna dolara samo je početak njegovih problema.

Trumpov udio u nekretninama pao za 90 milijuna

Trumpov udio u komercijalnim nekretninama pao je za procijenjenih 90 milijuna dolara. Dionice Vornado Realty Trust-tvrtke koja je partner s Trumpom u dvije od njegovih najvrjednijih zgrada, 1290 Avenue of the Americas u New Yorku i 555 California Street u San Franciscu pale su 14% od trenutka Trumpove objave do kraja dana u ponedjeljak.

Cijena dionica još jedne velike tvrtke za nekretnine u New Yorku, SL Green, pala je 15%. Trumpov portfelj, uključujući nekretnine Vornado, Trump Tower i Wall Street 40, sada vrijedi procijenjenih 570 milijuna dolara, što je pad sa 660 milijuna dolara prošlog tjedna.

Nekretnine za golf također gube vrijednost. Mnoge lopte, palice i majice u profesionalnim trgovinama dolaze iz inozemstva. Prava prijetnja Trumpovom resoru ipak je mogućnost stezanja remena. Članovi kluba mogli bi smanjiti raskošne večere ili čak članstva. “Ako vas uhvati recesija, vaša vas žena pogleda i kaže – Što, dovraga, radimo s ovim skupim članstvom u klubu?”, objašnjava jedan poznavatelj industrije.

Ne postoje javna poduzeća poput Trumpove zbirke palica za golf, ali najbliže usporedbe ukazuju na probleme. Dionice skupih tvrtki za slobodno vrijeme, kao što su Vail Resorts i Soho House, pale su više od 15% od srijede. Topgolf Callaway Brands, koji proizvodi palice i vodi terene za golf, također je u padu od 15%. Sličan pad na Trumpovim golf terenima smanjio bi njegovu neto vrijednost za još 70 milijuna dolara.

Hoteli bilježe gubitak

Trump National Doral, odmaralište sa 643 sobe u Miamiju, gdje je LIV Golf povezan sa Saudijskom Arabijom također bilježi gubitak. Glasnogovornik Bijele kuće Taylor Rogers kaže da je predsjednik i dalje fokusiran na zemlju, a ne na svoj posao.

“Predsjednik Trump uveo je carine na zemlje koje su nas godinama potkradale kako bi osigurao da će Amerikancima biti bolje za generacije koje dolaze”, rekla je u izjavi. Osim Dorala, Trump i dalje posjeduje stotine hotelskih apartmana u neboderima u Chicagu i Las Vegasu. Da je vrijednost Trumpovog posjeda pala za, recimo, 16%, izgubio bi još 65 milijuna dolara.

Stambene nekretnine također su dramatično pale, s dionicama četiri vlasnika stanova kojima se javno trguje u prosjeku za 13%. Trump posjeduje desetke jedinica unutar zgrada koje je izgradio prije mnogo godina. Smanjite taj portfelj i njegova će neto vrijednost pasti za dodatnih 20 milijuna dolara. Njegova najzaštićenija imovina mogli bi biti njegovi brojni trofeji, poput penthousea na vrhu Trump Towera i Mar-a-Laga.

Dana Koch, luksuzni agent u Palm Beachu, kaže da ta vrsta imovine funkcionira u drugačijoj atmosferi od dionica kojima se javno trguje. “Ovo je još ograničenije i oskudnije”, kaže.

Prema Trumpovom najnovijem izvješću o financijskim podacima, on drži portfelj diverzificiranih obveznica i neznatan broj vlasničkih pozicija, uključujući udio od 5 do 25 milijuna dolara u privatnoj kreditnoj tvrtki Blue Owl Capital , što je pad od 22% od srijede. Nakon podnošenja te objave u kolovozu, Trump je dobio dva golema neočekivana dobitka putem pothvata kriptovaluta. Prvo je došao World Liberty Financial, projekt koji je obećavao financijsku revoluciju i usmjerio gotovo 400 milijuna dolara predsjedniku i njegovoj obitelji. Zatim je došla prodaja kovanice $TRUMP, koja je vjerojatno osigurala još najmanje 175 milijuna dolara prije oporezivanja.

U padu i kriptovalute

Dio tih prihoda Trump je vjerojatno pohranio u kriptovalutama. Prvi sin Eric Trump javno je reklamirao Ether u veljači, govoreći svojim sljedbenicima na Twitteru da je odlično vrijeme za ulaganje. Od tada je valuta pala za 45%, uključujući pad od 18% nakon najave carina Donalda Trumpa. Kad bi predsjednikov procijenjeni iznenadni dobitak nakon oporezivanja od 350 milijuna dolara pao čak i upola manje od Ethera, ostao bi bez dodatnih 32 milijuna dolara.

Čini se da Trumpovi gubici od imovine u privatnom vlasništvu nadmašuju gubitke od njegovih dionica kojima se javno trguje. Najveća prijetnja Trumpu nisu izravne carine na proizvode koje uvozi, s obzirom na to da njegova poduzeća ne prodaju mnogo čvrste robe. To je gubitak povjerenja investitora diljem svijeta. Ljudi se oslanjaju na hirove, a ne na logiku, kada odlučuju hoće li kupiti ili odbaciti luksuzne nekretnine, skupa članstva u klubovima i dionice. Što više neizvjesnosti Trump unosi u globalnu ekonomiju, to će njegova neto vrijednost više padati.

Dan Alexander, novinar Forbesa