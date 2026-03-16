Tržište trenutačno podcjenjuje koliko bi iranski rat mogao biti poguban za globalno gospodarstvo

Ekonomisti kažu da tržišta možda podcjenjuju koliko bi iranski rat mogao postati štetan za globalno gospodarstvo ako sukob potraje dulje nego što investitori očekuju.

“Po mom mišljenju, tržišta podcjenjuju rizik dugotrajnog rata“, rekao je Frederic Schneider, viši suradnik Vijeća za globalna pitanja Bliskog istoka.

Ako rat potraje još mjesec dana i cijene energije naglo porastu, rekao je da bi posljedice za globalno gospodarstvo mogle postati ozbiljne.

“Najgori scenarij bio bi ekonomski pad u kombinaciji s povećanjem kamatnih stopa kako bi se obuzdala inflacija“, rekao je Schneider. Takva kombinacija mogla bi potencijalno dovesti do još jedne dužničke krize slične onoj iz 2008. godine, prenosi Euronews.

Energetska tržišta u opasnosti

Velik dio ekonomskog rizika usredotočen je na Hormuški tjesnac, uski plovni put koji povezuje zaljev s globalnim energetskim tržištima.

Oko petine svjetske nafte prolazi kroz tjesnac, uz značajan udio pošiljki ukapljenog prirodnog plina koji je ključan za energetsku sigurnost u Aziji i Europi.

“Tjesnac je najvažnije globalno čvorište za ugljikovodike i gnojiva te ključno čvorište za teretni promet između Azije i Europe“, rekao je Schneider, dodajući da čak i ograničeni poremećaji tamo mogu brzo utjecati na cijene diljem svijeta.

Šok nije ograničen samo na naftu. Prirodni plin iz zaljeva ostaje ključan za zemlje istočne Azije i za dijelove Europe koji se još uvijek prilagođavaju gubitku ruskog plina nakon rata u Ukrajini.

Veći troškovi goriva mogu se proširiti na šire gospodarstvo jer mnoge industrije uvelike ovise o prometu i energiji.

“Najvažniji udarni val svakako su ugljikovodici, ne samo nafta već i prirodni plin“, rekao je, napominjući da su energetska tržišta često prvi kanal kroz koji se geopolitički sukob širi u globalno gospodarstvo.

Skriveni rizici lanca opskrbe

Neke od posljedica mogu se pojaviti i u manje očitim sektorima. Schneider je istaknuo helij, koji se proizvodi izdvajanjem iz prirodnog plina.

Katar čini otprilike trećinu globalne opskrbe, a plin je neophodan za proizvodnju poluvodiča i opremu za medicinsko snimanje.

Prekidi u proizvodnji ili otpremi stoga bi mogli utjecati na tehnološku i zdravstvenu industriju daleko izvan Bliskog istoka.

I drugi industrijski materijali mogli bi se suočiti s pritiskom. Sumpor, koji se koristi u preradi bakra i drugim industrijskim aktivnostima, mogao bi postati teže nabavljiv ako se poremete lanci opskrbe energijom.

Pritisak na poljoprivredu

Poljoprivreda bi se također mogla suočiti s problemima ako sukob poremeti proizvodnju ili trgovinu gnojivima. Schneider je rekao da bi se vrijeme rata moglo pokazati posebno osjetljivim jer je u mnogim dijelovima svijeta u tijeku trenutna sezona sjetve.

“Još jedan šok koji bi mogao biti dugotrajniji čak i ako bi sukob uskoro završio jest usko grlo u ponudi gnojiva“, rekao je, objašnjavajući da bi smanjena opskrba gnojivom tijekom proljetne sadnje mogla rezultirati manjim urodima kasnije u godini i višim cijenama hrane. Čak i ako se same borbe pokažu relativno kratkotrajnima, određena ekonomska šteta može potrajati.

Popravak oštećene infrastrukture i ponovno uključivanje energetskih kapaciteta koji su bili u prekidu mogli bi potrajati nekoliko mjeseci, rekao je Schneider, što bi produžilo uska grla u opskrbi u više industrija.

Sukob bi također mogao promijeniti način na koji tvrtke gledaju na regiju. Globalne brodarske tvrtke mogle bi početi preispitivati ​​rizike poslovanja u Perzijskom zaljevu.

Rastuće cijene energije također bi mogle zakomplicirati zadatak središnjih banaka, koje su posljednje dvije godine pokušavale staviti inflaciju pod kontrolu.

Schneider je rekao da bi kontinuirani porast cijena nafte i plina mogao ponovno potaknuti rast cijena, prisiljavajući političare da odgode smanjenje kamatnih stopa ili čak pooštre monetarnu politiku.

Ako se rat oduži tjednima umjesto da brzo završi, ekonomske posljedice mogle bi postati daleko teže.

Dugotrajni sukob u kombinaciji s trajnim porastom cijena energije mogao bi stvoriti uvjete za stagflaciju, rijetku kombinaciju visoke inflacije i slabog gospodarskog rasta koju je kreatorima politike teško upravljati, upozorio je.

Regija Perzijskog zaljeva, Europa, istočna Azija i mnoga gospodarstva u razvoju vjerojatno bi se suočila s najvećim pritiskom, iako bi čak i Sjedinjene Države mogle osjetiti utjecaj unatoč svojoj rastućoj energetskoj neovisnosti.