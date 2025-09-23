Turska planira od Boeinga i Lockheed Martina kupiti stotine putničkih i borbenih zrakoplova

Vijest o kupnji dolazi uoči planiranog sastanka Donalda Trumpa i Erdogana u Bijeloj kući 25. rujna. Trump očekuje da će na tom sastanku zaključiti trgovinske i vojne sporazume, uključujući i veliku kupovinu zrakoplova Boeing, značajan ugovor o F-16 avionima te nastavak razgovora o programu F-35 s Turskom.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan planira kupiti stotine putničkih zrakoplova kompanije Boeing i borbenih zrakoplova tvrtke Lockheed Martin, dok istodobno traži lokalne proizvodne poslove vrijedne više od 10 milijardi dolara, izvijestio je u utorak Bloomberg News, pozivajući se na izvore upoznate s tim planovima.

Kako se navodi, poslovi podliježu odobrenju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Reuters nije mogao odmah potvrditi navode iz izvještaja. Bijela kuća, Boeing i Lockheed Martin nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar izvan redovnog radnog vremena. Tursko Ministarstvo obrane odbilo je komentirati za Bloomberg, a Reuters ih također nije uspio odmah dobiti za komentar.

Ovaj razvoj događaja dolazi uoči planiranog sastanka Donalda Trumpa i Erdogana u Bijeloj kući 25. rujna. Trump očekuje da će na tom sastanku zaključiti trgovinske i vojne sporazume, uključujući i veliku kupovinu zrakoplova Boeing, značajan ugovor o F-16 avionima te nastavak razgovora o programu F-35 s Turskom.

Erdogan je u ponedjeljak potvrdio da će Turska tijekom susreta s američkim predsjednikom pregovarati o nabavi borbenih aviona F-35.

Turska je 2019. razljutila Trumpovu administraciju kupnjom ruskih proturaketnih sustava S-400, što je navelo Washington da otkaže planiranu prodaju F-35 borbenih aviona te izbaci Ankaru iz zajedničke proizvodne linije programa.