U Kini otvoren najviši most na svijetu

Kina je u nedjelju otvorila za promet najviši most na svijetu. Viseći most preko kanjona Huajiang u pokrajini Guizhou na jugu zemlje nalazi se 625 metara iznad tla, izvijestili su kineski državni mediji, prenosi STA.

Do sada je najviši most na svijetu bio još jedan u istoj kineskoj provinciji – most Beipanjiang, koji se se nalazi 565 metara iznad tla. Osim što je postavio rekord za najviši, novi most, čija je izgradnja započela 2022. godine, smatra se i najvećim visećim mostom u planinskom području.

Prema riječima dužnosnika, otvaranje mosta smanjilo je vrijeme putovanja s dva sata na dvije minute. Strukturnu čvrstoću konstrukcije testirao je u kolovozu tim od 96 vozača kamiona koji su se vozili do određenih lokacija na mostu.

Velika ulaganja u infrastrukturu u Kini

Kina je u posljednjim desetljećima ulagala velika sredstva u infrastrukturne projekte, obilježene brzim gospodarskim rastom i urbanizacijom ruralnih područja.

Planinska pokrajina Guizhou ispresijecana je tisućama mostova. Ovdje se nalazi gotovo polovica od 100 najviših mostova na svijetu.

Dosadašnji rekorder bio je vijadukt Millau u južnoj Francuskoj, visok 343 metra.