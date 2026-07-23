U ovoj državi veliko porezno rasterećenje za ugostitelje: Davanja se smanjuju za 20 posto

Od travnja iduće godine gotovo 32.000 pubova, klubova i prostora za živu glazbu u Engleskoj plaćat će 20 posto niži porez na poslovne nekretnine, a prosječni pub uštedjet će oko 1100 funti godišnje.

Britanska vlada najavila je paket pomoći vrijedan 100 milijuna funti kojim će od travnja 2027. za 20 posto smanjiti porez na poslovne nekretnine za pubove, klubove i prostore za živu glazbu u Engleskoj. Cilj mjere je rasteretiti ugostiteljski sektor, potaknuti ulaganja i očuvati poslovanje lokalnih ugostiteljskih objekata pod pritiskom rastućih troškova.

Prema procjenama vlade, olakšica će obuhvatiti gotovo 32.000 objekata, a prosječni pub u sljedećoj financijskoj godini uštedjet će oko 1100 funti. Najveći koncertni prostori neće biti obuhvaćeni mjerom.

Preraspodjela poreznih olakšica

Nova olakšica nadovezuje se na 15-postotno smanjenje poreza koje je vlada uvela ranije ove godine nakon isteka pandemijskih potpora, čime se dodatno nastoji ublažiti rast troškova poslovanja u ugostiteljstvu.

Premijer Andy Burnham poručio je da će paket biti u cijelosti financiran, među ostalim preispitivanjem poreznih olakšica za djelatnosti koje, prema ocjeni vlade, ne doprinose lokalnim zajednicama, poput trgovina elektroničkim cigaretama.

Ugostiteljski sektor pozdravio je najavu, ocjenjujući da će tvrtkama donijeti veću predvidljivost u planiranju ulaganja i zapošljavanja. No predstavnici industrije upozoravaju da bi mjere trebalo proširiti i na restorane, kafiće i hotele.

Ukljućiti kafiće i restorane

“Potpora pubovima, barovima i prostorima za živu glazbu dobrodošla je, ali restorani, kafići i hoteli također su okosnica lokalnog gospodarstva. Ako vlada želi potaknuti rast i revitalizirati gradske centre, potrebno je rasteretiti cijeli ugostiteljski sektor”, poručila je predsjednica udruge UKHospitality Kate Nicholls.

Vlada je najavila i širu reformu sustava poreza na poslovne nekretnine, uključujući veće olakšice za mala poduzeća, kao i stroži nadzor internetskih trgovaca koji ne podmiruju porezne obveze, čime stječu konkurentsku prednost nad tvrtkama koje uredno plaćaju poreze.