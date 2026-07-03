U ovoj zemlji radnici dobivaju bonuse od 336.000 eura, a umirovljenici žive u siromaštvu

Procvat umjetne inteligencije donio je rekordnu dobit i bonuse zaposlenicima, ali istodobno produbio raspravu o rastućoj nejednakosti.

Južna Koreja danas je među najvećim svjetskim proizvođačima visokovrijednih čipova, a njihov procvat potaknuo je dosad nezabilježen rast bogatstva u zemlji. Zaposlenici tehnoloških kompanija dobivaju bonuse vrijedne stotine tisuća dolara, ulagači ostvaruju iznimne prinose, a luksuzna potrošnja snažno raste.

No od tog procvata koristi ima tek manji dio stanovništva, što je otvorilo raspravu o tome tko bi trebao sudjelovati u dobiti najvrjednije industrije u zemlji. Kako se jaz između bogatih i siromašnih povećava, sve je više poziva da se dio zarade,ili poreznih prihoda koje ona generira, ravnomjernije raspodijeli.

Samsung i SK Hynix nosioci rasta

Glavni pokretači novog vala bogatstva dvije su kompanije – Samsung Electronics i SK Hynix. Zajedno dominiraju globalnim tržištem HBM (High Bandwidth Memory) memorijskih čipova, ključne komponente za razvoj umjetne inteligencije.

Analitičari procjenjuju da bi njihova ukupna operativna dobit ove godine mogla porasti gotovo sedam puta, što je južnokorejski burzovni indeks Kospi poguralo na rekordne razine.

Dio rekordne zarade tvrtke dijele sa zaposlenicima.

Radnik u Samsungovu odjelu za memorijske čipove s godišnjom osnovnom plaćom od 80 milijuna wona (oko 44.785 eura) ove bi godine mogao primiti bonus vrijedan gotovo 600 milijuna wona (oko 336.000 eura), najvećim dijelom u dionicama. To je približno 17 puta više od prosječne godišnje plaće zaposlenika u maloj južnokorejskoj tvrtki, piše The Guradian.

Raste prodaja luskuza i cijene nekretnina

SK Hynix je početkom godine zaposlenicima isplatio bonus u visini gotovo 3000 posto njihove mjesečne plaće, a prema sadašnjim procjenama iduće bi godine isplate mogle biti višestruko veće.

Procvat industrije čipova vidljiv je diljem zemlje, osobito u gradovima koji okružuju tvornice južno od Seula. U prvim tjednima svibnja prodaja nakita u jednom robnom centru porasla je 146 posto, dok je prodaja luksuznih satova skočila 85 posto.

U gradu Icheonu, gdje se nalazi glavni kampus SK Hynixa, registracije uvoznih automobila u veljači su porasle 108 posto, a cijene stanova uz autobusne linije kojima zaposlenici putuju do tvornica rastu četiri puta brže od prosjeka šireg područja Seula.

Tko ima pravo na AI milijarde

Nevjerojatan rast bogatstva otvorio je i pitanje tko bi trebao sudjelovati u dobiti koju donosi industrija čipova.

“Industrija poluvodiča desetljećima je rasla uz snažnu potporu države. Zato dio koristi treba vratiti društvu koje je omogućilo njezin razvoj”, smatra Kim Yong-jin, profesor poslovne administracije na sveučilištu Sogang.

Rasprava je dobila i političku dimenziju nakon što je predsjednikov glavni savjetnik predložio model tzv. “građanske dividende”, prema kojem bi se dio dodatnih poreznih prihoda od procvata industrije ulagao u korist građana. Nakon oštrih kritika oporbe predsjednički ured ogradio se od prijedloga.

Istodobno rastu i napetosti unutar samih kompanija. Samsungov najveći sindikat ove je godine gotovo organizirao štrajk tražeći veći udio zaposlenika u rekordnoj dobiti, dok su razlike u bonusima između odjela izazvale nezadovoljstvo među radnicima.

Mala poduzeća se zatvaraju

Dok Samsung i SK Hynix ruše rekorde, ostatak gospodarstva znatno zaostaje. Južna Koreja i dalje bilježi jednu od najviših stopa siromaštva starijih osoba među razvijenim zemljama, gotovo milijun malih poduzeća zatvoreno je tijekom 2025., a razlika između prihoda najbogatijih i najsiromašnijih kućanstava dosegnula je najvišu razinu u posljednjih šest godina.

Bez Samsunga i SK Hynixa, koji čine više od polovice vrijednosti burzovnog indeksa Kospi, ostatak južnokorejskog gospodarstva raste vrlo sporo.

“Ključno je postići društveni konsenzus o tome kako podijeliti koristi od ovog procvata”, zaključuje profesor Kim.