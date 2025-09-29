U prvih sedam mjeseci u europske obrambene startupe uloženo rekordnih 1,4 milijarde eura. Sve je pokrenuo jedan govor u Münchenu

Nastup američkog potpredsjednika JD Vancea na ovogodišnjoj Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji doveo je do “ogromne promjene” među ulagačima spremnima podržati europske sigurnosne i obrambene tehnološke tvrtke.

Jedna od najvećih europskih venture capital tvrtki usmjerenih na obrambenu tehnologiju prikupila je više od 100 milijuna eura za svoj drugi fond, dok ulagači nastavljaju ulagati novac u ovaj mladi sektor nakon ruskog rata u Ukrajini, piše Financial Times.

Tvrtka Expeditions, osnovana 2021. za ulaganje u tehnološke startupe, priopćila je da je fond na putu da do kraja godine dosegne 150 milijuna eura te da iza njega stoje europski i američki privatni ulagači i obiteljski uredi, kao i institucionalni investitori. Njezin prvi fond prikupio je gotovo 15 milijuna eura.

Prikupljanje kapitala od strane ove tvrtke sa sjedištem u Varšavi pokazuje da apetit ulagača za europske startupe iz područja obrambene tehnologije nije posustao više od tri godine nakon ruske invazije na Ukrajinu, dok američki predsjednik Donald Trump potiče Europu da preuzme veću odgovornost za vlastitu sigurnost.

Ulagači se probudili

Mikolaj Firlej, glavni partner i suosnivač Expeditionsa, rekao je za Financial Times da Europa nema “luksuz vremena ni čekanja po strani” s obzirom na pojačane geopolitičke napetosti.

Dodao je da je govor američkog potpredsjednika JD Vancea na ovogodišnjoj Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji doveo do “ogromne promjene” među ulagačima spremnima podržati europske sigurnosne i obrambene tehnološke tvrtke, usred zabrinutosti da bi američka predanost obrani Europe mogla biti dovedena u pitanje.

“Minhenska konferencija bila je veći okidač čak i od rata u Ukrajini”, rekao je Firlej, dodajući da je došlo i do promjene u “kvaliteti ulagača iz same Europe” koji su voljni podržati ovaj sektor.

Ulagači su reagirali na geopolitičke napetosti i izgled većih obrambenih proračuna ulaganjem 1,4 milijarde eura u europske startupe obrambene tehnologije u prvih sedam mjeseci ove godine. Od ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., tvrtke su prikupile 2,4 milijarde eura, u odnosu na samo 30 milijuna eura u 2020. i 150 milijuna eura u 2021.

Sektor je još u ranoj fazi

Pokrenut 2021. od strane Firleja i njegovog suosnivača Stanislawa Kastoryja, Expeditions je bio jedna od prvih europskih tvrtki koja je ulagala u startupe u ranoj fazi razvoja fokusirane isključivo na obranu i sigurnost.

Njezin prvi fond podržao je nekoliko startupa, uključujući tvrtku za borbu protiv dronova Alpine Eagle, dok je drugi fond već uložio u sedam startupa u ranoj fazi, poput estonske tvrtke Lendurai.

Sektor je, rekao je Firlej, još u ranoj fazi, a vrijednosti su “puno, puno manje” u odnosu na one kod etabliranih izvođača poput Rheinmetalla, koji ima tržišnu kapitalizaciju od 90 milijardi eura.

“Možemo očekivati dvije milijarde eura uloženog kapitala do kraja ove godine”, rekao je. “Dakle, riječ je o velikoj promjeni, ali brojka je još uvijek relativno mala jer je početna točka bila gotovo nula.”