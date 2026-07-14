U trgovinama uvode novi sustav za prepoznavanje lica: Policija dobiva upozorenje unutar četiri sekunde

Tehnologija prepoznavanja lica u trgovinama uskoro će u stvarnom vremenu upozoravati policiju na prisutnost lopova, a skupine za građanske slobode upozoravaju na “opasnu eskalaciju” prema nadzoru i kriminalizaciji u maloprodajnom sektoru.

Vodeća britanska tvrtka Facewatch, čiji sigurnosni sustav prepoznavanja lica koji koristi više od 100 tvrtki, uključujući Sainsbury’s, B&M i Spar, izjavila je da pokreće prvu značajku u Velikoj Britaniji koja će upozoriti policiju unutar četiri sekunde kada se kriminalci pojave na njihovoj mreži.

Izvršni direktor Facewatcha, Nick Fisher, rekao je da će sustav biti pokrenut na jesen.

Grupe za građanske slobode izrazile su zabrinutost zbog ovog razvoja događaja, rekavši da je tvrtka otišla predaleko i da potpuno preokreće način na koji se rješavao kriminal u maloprodaji, prenosi Guardian.

Charlie Whelton, službenik za politiku i kampanje u Libertyju, rekao je da je zabrinut zbog ovog načina na koji je tehnologija prepoznavanja lica dopuštena da se širi bez ikakvog upravljanja.

“Nije protuzakonito ući u trgovinu čak i ako ste u prošlosti počinili zločine“, rekao je. “Ideja da se pozove policija zbog nekoga tko nije počinio zločin, ali postoji zabrinutost da bi to mogao učiniti, doista mijenja način na koji radimo stvari. I naravno, ovi sustavi griješe.”

Brojni ljudi bili su prisiljeni napustiti trgovine nakon što ih je Facewatch tehnologija lažno identificirala kao kradljivce.

Britanske agencije za biometriju također su upozorile da nacionalni nadzor nad prepoznavanjem lica zaostaje za brzim širenjem tehnologije u policijskim snagama i maloprodajnom sektoru.

“Kršenje prava na podatke i privatnost”

“U osnovi, to je kršenje prava na podatke i privatnost. Skeniranje lica ljudi bez pristanka i dodavanje na popise dovoljno je zabrinjavajuće, ali Facewatch tehnologija u trgovinama predstavlja ozbilnu eskalaciju”, rekla je Sarah Lasoye, voditeljica programa za sprječavanje kriminala u Open Rights Group.

Dodala je da tehnologija nije uspjela riješiti društvene i ekonomske temeljne uzroke krađe u trgovinama i da je samo poslužila daljnjoj kriminalizaciji radničkih zajednica.

Čini se da će se korištenje Facewatch tehnologije brzo proširiti, a Sainsbury’s je nedavno najavio planove za povećanje njezine upotrebe s 55 trgovina na više od 200 do kraja godine.

Facewatch je izjavio da je u prvih šest mjeseci 2026. godine gotovo 300.000 puta upozorio trgovce da je poznati višestruki prijestupnik ušao u trgovinu te da je njihov sustav omogućio osoblju da intervenira prije nego što dođe do krađe, zlostavljanja ili nasilja ili da ono eskalira.

Podaci Ureda za nacionalnu statistiku za Englesku i Wales pokazuju da je na kraju 2025. bilo 509.566 kaznenih djela krađe u trgovinama, a Britanski konzorcij za maloprodaju upozorio je da nasilje, zlostavljanje i krađa izmiču kontroli.

Nuala Polo, voditeljica javne politike u britanskom institutu Ada Lovelace, koji proučava utjecaj umjetne inteligencije na društvo, rekla je: “Postoje i druga, mnogo manje nametljiva sredstva koja možete koristiti za hvatanje kradljivaca u trgovinama, a pritom ne morate skenirati milijune lica svaki dan, praktički bez pristanka.“

Dodala je da je zabrinjavajuće što se vladini planovi za pravni okvir za tehnologiju prepoznavanja lica neće primjenjivati ​​na privatni sektor. “Ako se slažemo da ova tehnologija predstavlja značajne rizike u policijskoj upotrebi, ali i dalje dopuštamo da se nekontrolirano koristi u privatnom sektoru, tu postoji nesklad“, rekla je.

“Nijedna organizacija neće sama riješiti problem maloprodajnog kriminala. Vlada, policija, trgovci i tvrtke imaju ulogu u rješavanju problema malog broja višestrukih prijestupnika i štete koju oni nanose radnicima u trgovinama, kupcima i našim glavnim ulicama. Posao koji obavljamo ide uz taj širi nacionalni napor”, rekao je izvršni direktor Facewatcha.

“Ne radi se o obavještavanju policije svaki put kada netko uđe u trgovinu, već o istraživanju kako tehnologija može pomoći u podršci koordiniranom odgovoru na najrizičnije prekršitelje. Riječ je o ljudima koji počine desetke, a u nekim slučajevima i stotine prekršaja, a ne o milijunima ljudi koji jednostavno žele kupovati. Ako tehnologija može pomoći u zaštiti radnika u maloprodaji, sprječavanju daljnjeg kriminala i podršci policijskom radu, vjerujemo da ima odgovornu ulogu”, dodao je.