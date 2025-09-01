Ubrzala inflacija u Njemačkoj

Inflacija u Njemačkoj ubrzala je u kolovozu prvi puta od kraja prošle godine, uz izrazitije poskupljenje hrane i blaži pad cijena energije, pokazali su preliminarni izračuni statističkog ureda.

Potrošačke cijene bile su u kolovozu za 2,2 posto više nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, izračunao je Destatis na temelju podataka skupine saveznih zemalja, prema izvješću objavljenom krajem prošlog tjedna.

U srpnju i u lipnju bile su porasle za 2,0 posto. Inflacija je tako ubrzala prvi puta od prosinca 2024. godine, pokazuju podaci statističkog ureda.

Mjesečna usporedba pokazuje pak blaži rast cijena u kolovozu, za 0,1 posto. U srpnju bile su porasle za 0,3 posto.

Kad se isključe hrana i energija, godišnja stopa inflacije zadržala se i u kolovozu na razini s početka ljeta kada je bila iznosila 2,7 posto, pokazali su preliminarni izračuni statističkog ureda.

Najviše su i u kolovozu poskupjele usluge, za 3,1 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, kao i u srpnju.

Poskupljenje hrane izrazitije je pak ubrzalo, s 2,2 na 2,5 posto. Energija je pak bila za 2,4 posto jeftinija nego prije godinu dana. U srpnju cijene su joj bile niže za 3,4 posto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP), koji omogućuje usporedbu među članicama EU-a, pokazuje rast potrošačkih cijena za 2,1 posto u odnosu na prošlogodišnji kolovozu. U srpnju bile su porasle za 1,8 posto.

Na mjesečnoj razini cijene mjerene HICP-om uvećane su u kolovozu za 0,1 posto, četverostruko blaže nego u prethodnom mjesecu.