Udio obnovljivih izvora u proizvodnji struje u Njemačkoj i u 2025. ispod 60 posto

Udio obnovljivih izvora u proizvodnji struje u Njemačkoj zadržao se i u 2025. godini ispod 60 posto, uz slabije rezultate vjetroelektrana, pokazali su u službeni podaci.

Njemačka je lani proizvela 437,6 teravatsati struje, otprilike kao i u 2024. godini, utvrdio je regulator.

Energija iz izvora poput vjetra, sunca i hidroelektrana činila je u 2025. godini 58,8 posto miksa, pokazali su izračuni Savezne agencije za strujne mreže. U 2024. godini njezin udio iznosio je 58,5 posto.

Najveće europsko gospodarstvo zacrtalo je do 2030. udio obnovljivih izvora u energetskom miksu od 80 posto.

Izračun za 2025. pokazuje tako posustajanje u usporedbi s brzim širenjem u prethodnim godinama. Još u 2021. udio obnovljivih izvora iznosio je samo 43 posto.

Zastoj odražava, između ostalog, slab vjetar u prvoj polovini godine, navodi skupina Environmental Action Germany.

Energija vjetra potvrdila je ipak vodeću poziciju u energetskom miksu, uz tek nešto manji udio nego u 2024., od nekih 30 posto.

Udio solarne energije uvećan je pak na 17 posto zahvaljujući većim proizvodnim kapacitetima i više sunčanih sati, navodi regulator.

Sunčeva energija tako je prvi puta pretekla lignit, dodaju.

Udio prirodnog plina i kamenog ugljena bio je pak veći nego u 2024., navodi regulator.

Proizvodnja energije uz upotrebu prirodnog plina porasla je za 6,4 posto, na 60,6 teravatsati, utvrdili su. Udio plina u ukupnoj proizvodnji struje iznosio je lani 13,8 posto i bio je veći gotovo za puni postotni bod nego u 2024., pokazuju podaci.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se