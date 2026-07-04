Umirovljeni, ali još rade: Gdje je u Europi financijska potreba najveći razlog?

Oko 13% umirovljenika u Europskoj uniji nastavlja raditi. Financijska potreba je značajan razlog, ali stručnjaci ističu i druge čimbenike, poput promjenjive demografije i trajnog nedostatka radne snage.

Prihodi od mirovine niži su od zarada u kasnoj fazi karijere u svim europskim zemljama. U EU-u bi osoba koja je zaradila 100 eura između 50. i 59. godine 2023. godine primila 58 eura mirovine između 65. i 74. godine, prema Eurostatu.

Zbog toga je mnogim starijim osobama teško održati životni standard nakon umirovljenja. Gotovo svaki šesti umirovljenik u EU je u opasnosti od siromaštva, prenosi Euronews.

Neki umirovljenici nastavljaju raditi nakon odlaska u mirovinu. Njihovi razlozi su različiti. Glavni razlog je uživanje u poslu i održavanje produktivnosti (36,3%), ali financijska potreba (28,6%) također je glavni pokretač.

Dakle, u kojim zemljama umirovljenici nastavljaju raditi nakon što prime starosnu mirovinu? I u kojim europskim zemljama je financijska potreba najveći pokretač?

Prema najnovijim dostupnim podacima iz 2023. godine, 12,9% ljudi u EU nastavilo je raditi tijekom šest mjeseci nakon primanja prve starosne mirovine.

To se uvelike razlikuje diljem Europe, od 1,7% u Rumunjskoj do 54,9% u Estoniji, prema Eurostatu.

Osim Rumunjske (1,7%), udio je znatno nizak u Grčkoj (4,2%), Španjolskoj (4,5%) i Hrvatskoj (5%).

“Grčka je prije imala vrlo strog stav prema zaposlenim umirovljenicima. To je, uz poticanje krize, ublažilo smanjenje mirovina i mirovinsku reformu“, rekao je za Euronews Business profesor Platon Tinios sa Sveučilišta u Pireju.

Dodao je da je velika promjena politike u 2022. dovela do naglog porasta broja registriranih zaposlenih umirovljenika. Međutim, taj porast nije zabilježen u podacima jer se dogodio nakon druge polovice 2023.

U nekoliko zemalja, financijska potreba je glavni razlog za nastavak rada. Među onima koji su nastavili raditi, udio onih koji navode financijsku potrebu kreće se od 9,4% u Švedskoj do 68,5% na Cipru.

“Naravno, gdje god ljudi kažu da rade iz financijske potrebe, to znači da smatraju da im je mirovina neadekvatna“, rekla je za Euronews Business dr. Olga Rajevska sa Sveučilišta Stradins u Rigi.

“Visok udio ovih odgovora sugerira da je mirovinski sustav u dotičnim zemljama neadekvatan i da ne može osigurati dovoljan prihod.

U Rumunjskoj 54,3% i Bugarskoj 53,6%, više od polovice ispitanika reklo je da nastavljaju raditi iz financijske potrebe. Taj je postotak u Hrvatskoj 48,2%, Latviji 47,9%, Portugalu 39%, Mađarskoj 38,1%, Francuskoj 37,7% i Njemačkoj 35,8%.

Među četiri najveća gospodarstva EU-a, Španjolska ima najnižu stopu s 19,6%. Italija 29,7% je nešto iznad prosjeka EU-a.

Na dnu ljestvice su Norveška (9,8%) i Švedska (9,4%). U Češkoj i Luksemburgu udio umirovljenika koji nastavljaju raditi zbog financijske potrebe ostaje ispod 15%.

Koliko umirovljenika radi jer moraju

Kada se udio umirovljenika koji rade nakon umirovljenja kombinira s financijskom potrebom kao glavnim razlogom, dobiva se ukupni udio umirovljenika koji rade iz financijske potrebe.

To u EU iznosi 3,7%, a diljem Europe kreće se od 0,9% u Rumunjskoj do 21,2% u Latviji.

“U baltičkim državama primarni faktor je financijska potreba za nastavkom rada jer su mirovine u tim zemljama daleko ispod europskog prosjeka“, rekla je Rajevska.

“Sve dok ljudi mogu raditi, oni to nastavljaju činiti jednostavno kako bi zaradili dovoljno za pristojan život.

U Bugarskoj 8,9%, Mađarskoj 7,7% i Slovačkoj 7,5% najmanje 7,5% svih umirovljenika nastavlja raditi zbog financijske potrebe.

Među glavnim gospodarstvima, Njemačka ima najvišu stopu od 4,5%, dok Francuska (3,7%) odgovara prosjeku EU.

Španjolska (1%) ima najmanji udio umirovljenika koji rade iz financijske potrebe. Italija (2,8%) je također ispod prosjeka EU.

Udio umirovljenika koji rade zbog financijske potrebe (2023.); Izvor: Eurostat

Umirovljenici su zdraviji i obrazovaniji nego prije

Profesor Kène Henkens iz Nizozemskog interdisciplinarnog demografskog instituta (NIDI) primijetio je da u zemljama s niskim mirovinama ljudi češće nastavljaju raditi. No, u zemljama s dobrim mirovinama također se primjećuje porast rada nakon umirovljenja. Za to postoji nekoliko važnih razloga.

“Umirovljenici su zdraviji i obrazovaniji nego prije i, kao rezultat toga, imaju jaču vezu s tržištem rada“, rekao je za Euronews Business.

“U podacima Eurostata vidite da većina zaposlenih umirovljenika radi iz zadovoljstva i socijalne integracije.“

Istaknuo je da je ovaj razvoj pojačan promjenjivim normama o radu nakon umirovljenja unutar tvrtki.

“U Nizozemskoj, na primjer, jasno možemo vidjeti da poslodavci postaju pozitivniji u pogledu zapošljavanja radnika nakon umirovljenja. To je također povezano s promjenjivom demografijom i trajnim nedostatkom radne snage. Umirovljenici se smatraju dodatnom radnom snagom“, rekao je.

Mnogi možda žele raditi, ali ne mogu pronaći posao

Henkens je upozorio da mnogi umirovljenici u siromašnijim zemljama možda žele raditi, ali ne mogu pronaći posao. Naglasio je da zbog toga brojke obuhvaćaju samo one koji već rade. Broj umirovljenika koji su prisilno ostali bez posla također se može značajno razlikovati od zemlje do zemlje.

Tinios je također istaknuo da je mogućnost rada umirovljenika važna komponenta strategije aktivnog starenja, dodajući fleksibilnost kako bi se olakšao prijelaz s punog radnog vremena na punu mirovinu. Također omogućuje društvu da ima koristi od vještina starijih građana, a istovremeno pomaže u popunjavanju praznina na tržištu rada uzrokovanih demografskim čimbenicima.

Financijska potreba je relativan pojam

Profesor Lauri Leppik sa Sveučilišta u Tallinnu istaknuo je da je financijska potreba relativan pojam koji se ne odnosi nužno na apsolutni iznos javne mirovine.

Naglasio je da iako su ekonomski motivi – financijska potreba ili želja za nadopunjavanjem javne mirovine prihodima od rada relevantni čimbenici koji stoje iza fenomena zaposlenih umirovljenika, veza između adekvatnosti mirovine i zaposlenosti u dobi za mirovinu nije jednostavna, već nešto nijansiranija.